Snapshot Η βρετανική κυβέρνηση επιβάλλει κυρώσεις σε οκτώ ισραηλινές κατασκευαστικές εταιρείες που συμμετέχουν στην ανέγερση εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση άσκησης διευθυντικών καθηκόντων στις εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Har Hevron Development Company Ltd, Hemdat Shomron Ltd και S.A.G. Construction and Development Ltd.

Το ισραηλινό σχέδιο Ε1 προβλέπει την κατασκευή χιλιάδων παράνομων οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε επίσης κυρώσεις στην οργάνωση Tzav 9 που μπλοκάρει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Οι σχέσεις μεταξύ Βρετανίας και Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί. Snapshot powered by AI

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει κυρώσεις κατά 8 ισραηλινών κατασκευαστικών εταιρειών που συμμετέχουν στην ανέγερση εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη και κατά ισραηλινής οργάνωσης που εμποδίζει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας.

Η Βρετανία ανακοίνωσε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση άσκησης διευθυντικών καθηκόντων κατά οκτώ εταιρειών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι κατασκευαστικές Har Hevron Development Company Ltd, Hemdat Shomron Ltd and S.A.G. (Velvel) Construction and Development Ltd.

Το σχέδιο Ε1 ενάντια στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων λίγο πριν από λήξη των προθεσμιών για την υποβολή προσφορών για το Ε1, το ισραηλινό σχέδιο εποικισμού, βάσει του οποίου προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για την κατασκευή χιλιάδων (σχεδόν 4.000) παράνομων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το σχέδιο Ε1 διχοτομεί την Δυτική Οχθη και την αποκόπτει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ - εμποδίζοντας ουσιαστικά την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

«Η προστασία της λύσης των δύο κρατών είναι η κατευθυντήρια γραμμή της προσέγγισης αυτής της κυβέρνησης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Εντ Μίλιμπαντ. «Για τον λόγο αυτό το μήνυμά μου σχετικά με το Ε1 είναι ξεκάθαρο: μην κάνετε προσφορές, μην χτίζετε και μην κερδοσκοπείτε από την καταστροφή της λύσης των δύο κρατών».

Περιορισμοί σε προϊόντα προερχόμενα από τη Δυτική Όχθη

Η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε επίσης κυρώσεις κατά της Tzav 9, οργάνωσης που συστηματικά μπλοκάρει τα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, νερό, ανθρωπιστική βοήθεια καύσιμα στην Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται πως τον Σεπτέμβριο, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες 11 χώρες - Δανία, Ισπανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, Καναδάς και Γαλλία - συμφώνησαν στην επιβολή περιορισμών σε προϊόντα που προέρχονται από ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Σε «απάντηση» στη Βρετανία, το Ισραήλ απείλησε να κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ - απόφαση που ανετράπη έπειτα από συμφωνία στην οποία κατέληξαν Βρετανοί και Ισραηλινοί διπλωμάτες τον Οκτώβριο.

Εν τω μεταξύ, οι σχέσεις της Βρετανίας με το Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με την διαχείριση από το Ισραήλ του πολέμου στη Γάζα και των σχεδίων της κυβέρνησης Νετανιάχου να επεκτείνει τους εβραϊκούς οικισμούς στη κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

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