Δυτική Όχθη: Περισσότεροι από 3.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω ισραηλινών δράσεων

Snapshot Περισσότεροι από 3.000 Παλαιστίνιοι εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους στη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης μετά από ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ως αντίποινα για τον θάνατο δύο Ισραηλινών στρατιωτών.

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ερευνών του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της «εξόντωσης» και της «γενοκτονίας» στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε στοχευμένες έρευνες για την εξουδετέρωση τρομοκρατικής υποδομής και ανακοίνωσε αποκλεισμό της Δυτικής Όχθης για τις εκλογές.

Η έκθεση του ΟΗΕ καταγγέλλει ότι οι ισραηλινές αρχές επιδίωξαν συλλογική τιμωρία των Παλαιστινίων, υποστηρίζοντας ότι η βία και η καταστροφή κατοικιών αποτελούν μέρος κρατικής πολιτικής.

Το Ισραήλ απορρίπτει την έκθεση ως εκστρατεία παραπληροφόρησης και ζητά την διάλυση της επιτροπής του ΟΗΕ που την συνέταξε. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης, έπειτα από την έναρξη επιχειρήσεων του Ισραηλινού Στρατού την Παρασκευή, ως «αντίποινα» για τον θάνατο δύο Ισραηλινών στρατιωτικών.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της πόλης, συνολικά 3.189 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, στους οποίους συγκαταλέγονται 491 οικογένειες, 2.099 παιδιά κάτω των δύο ετών και 258 άνθρωποι άνω των 60 ετών.

Δυνάμεις του IDF, της Σιν Μπετ, της Συνοριακής Αστυνομίας και της Πολιτικής Διοίκησης διεξήγαγαν «στοχευμένες και διεξοδικές έρευνες στην περιοχή, με σκοπό τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση τρομοκρατικής υποδομής και όπλων, καθώς και την ανάκριση δεκάδων υπόπτων», ανακοίνωσε ο στρατός.

Οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι που ζουν στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνταν οι δυνάμεις αποχωρούν μέσω τριών καθορισμένων σημείων εξόδου, μετά από ανάκριση και ελέγχους ασφαλείας, ανέφερε ο στρατός, προσθέτοντας ότι «όποιος προκαλέσει υποψίες κατά τη διάρκεια των ελέγχων θα οδηγηθεί για ανάκριση από τις δυνάμεις ασφαλείας».

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει τον αποκλεισμό της Δυτικής Όχθης από την Κυριακή 25/10, για τη διεξαγωγή των εκλογών αύριο, Τρίτη.

Η επίθεση της Παρασκευής

Δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι, ηλικίας 27 ετών, άνοιξαν πυρ σε στρατιωτικό σημείο ελέγχου κοντά στην πόλη Χεβρώνα, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης. Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες, ηλικίας 20 και 23 ετών, που βρίσκονταν σε υπηρεσία σκοτώθηκαν από τους πυροβολισμούς

Σε απάντηση στην επίθεση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την έναρξη τεράστιας «αντιτρομοκρατικής» στρατιωτικής επιχείρησης στη Δυτική Όχθη και ο στρατός εισήλθε στη συνοικία, διατάσσοντας τους κατοίκους να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν από τα σπίτια τους.

Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών: «Εξόντωση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη»

Η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ ανέφερε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει το έγκλημα της «εξόντωσης» κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, ενώ συνεχίζει να διαπράττει «γενοκτονία» εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ερευνητές της Ανεξάρτητης Επιτροπής ανέφεραν επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις διέπραξαν επίσης άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Όχθη, την οποία το Ισραήλ κατέχει από το 1967.

Σε νέα έκθεση —η οποία δημοσιεύεται την παραμονή των γενικών εκλογών στο Ισραήλ— η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στη Δυτική Όχθη, μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν από τη συνεχή βία των εποίκων, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει μια «εκτεταμένη και συστηματική επίθεση» εναντίον αμάχων.

«Οι ισραηλινές αρχές και δυνάμεις έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως εξόντωση, βασανιστήρια, βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας στη Δυτική Όχθη, καθώς και διώξεις με βάση αλληλοεπικαλυπτόμενους διακριτικούς λόγους, με κεντρικό άξονα την εθνικότητα, τη φυλή και την εθνοτική καταγωγή», αναφέρεται στην έκθεση.

Ισραήλ: «Εκστρατεία παραπληροφόρησης του ΟΗΕ»

Η αποστολή του Ισραήλ στη Γενεύη δήλωσε ότι η έκθεση αποτελεί μέρος της «εκστρατείας παραπληροφόρησης» της έρευνας, η οποία αποσκοπεί στο να «δαιμονοποιήσει το Κράτος του Ισραήλ και να παρουσιάσει την ίδια την ύπαρξή του ως εγκληματική».

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να απορρίψει αυτές τις διαστρεβλώσεις, να αποκηρύξει τα πορίσματα της επιτροπής και να απαιτήσει την άμεση διάλυσή της», ανέφερε σε δήλωσή της.

Η τριμελής ερευνητική ομάδα συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2021.

Η πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής Νάβι Πιλάι, η οποία προήδρευσε της έρευνας μέχρι τον Νοέμβριο του 2025, κέρδισε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η νέα έκθεση της επιτροπής επικεντρώθηκε στις δολοφονίες και στις σωματικές και ψυχικές βλάβες που προκάλεσαν τόσο οι ισραηλινές όσο και οι παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας από τον Οκτώβριο του 2023. Διαπίστωσε ότι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σοβαρά από την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς εκείνη την περίοδο.

«Συλλογική τιμωρία των κατοίκων της Δυτικής Όχθης»

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ισραηλινές αρχές «επιδίωκαν να επιβάλουν συλλογική τιμωρία» στους πολίτες της Δυτικής Όχθης λόγω της επίθεσης της Χαμάς.

«Η στοχοποίηση Παλαιστινίων αμάχων σε διάφορες τοποθεσίες της Δυτικής Όχθης υποδηλώνει υψηλό επίπεδο συντονισμού και οργανωμένου σχεδιασμού και αποτελεί αποτέλεσμα κρατικής πολιτικής», αναφέρεται στην έκθεση.

Η συμπεριφορά των ισραηλινών αρχών υποδηλώνει ότι «γνώριζαν και σκόπευαν η βία των εποίκων» να αποτελεί μέρος της εκτεταμένης και συστηματικής επίθεσης στη Δυτική Όχθη, προσθέτει η έκθεση.

«Η σκόπιμη δολοφονία και ο τραυματισμός Παλαιστινίων αμάχων, καθώς και η καταστροφή κατοικιών στη Δυτική Όχθη, σε συνδυασμό με την επίμονη άρνηση του Ισραήλ να αναλάβει την ευθύνη, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την εξόντωση και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων και την επιβολή συνθηκών διαβίωσης που καθιστούν τη ζωή αφόρητη», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής, Σρινιβάσαν Μουραλιδάρ.

«Η προσπάθεια να εξισωθεί η παλαιστινιακή κρατική υπόσταση με απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ εμποδίζει κάθε βιώσιμη προσπάθεια για την υλοποίηση του δικαιώματος των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση», ανέφερε ο Ινδός δικαστής σε δήλωσή του.

Η έκθεση ανέφερε περιπτώσεις στις οποίες η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν την πρόθεση να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη και να σκοτώσουν αμάχους, με πράξεις που συνιστούν εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της εκ προθέσεως δολοφονίας.

Διαβάστε επίσης