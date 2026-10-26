Axios: Ο Νετανιάχου ικέτευσε τον Τραμπ για μεγαλύτερη στήριξη στις εκλογές του Ισραήλ

Snapshot Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζήτησε επανειλημμένα από τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφράσει δημόσια μεγαλύτερη στήριξη στην προεκλογική του εκστρατεία.

Ο Λευκός Οίκος ερμήνευσε τις πιέσεις του Νετανιάχου ως ένδειξη απελπισίας λόγω πιθανής καθυστέρησης στις δημοσκοπήσεις.

Ο Τραμπ υποστήριξε δημόσια τον Νετανιάχου, καλώντας τους Ισραηλινούς να τον ψηφίσουν, κυρίως λόγω της στάσης του κατά του Ιράν.

Ο Νετανιάχου πρότεινε στον Τραμπ να μιλήσει με Ισραηλινούς δημοσιογράφους για περαιτέρω υποστήριξη της εκστρατείας του.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει μόνο τον Νετανιάχου μεταξύ των Ισραηλινών πρωθυπουργών και δεν γνωρίζει προσωπικά άλλους υποψηφίους. Snapshot powered by AI

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αγωνίζεται για την πολιτική επιβίωσή του στις εκλογές της Τρίτης, ικέτευσε τις τελευταίες ημέρες τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφράσει δημόσια μεγαλύτερη στήριξη στην προεκλογική του εκστρατεία, σύμφωνα με μια αμερικανική πηγή που έχει γνώση του θέματος και μια ισραηλινή πηγή που έχει ενημερωθεί σχετικά και μίλησαν στην ιστοσελίδα Axios.

Η αμερικανική πηγή ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί την επιθετική άσκηση πιέσεων εκ μέρους του Νετανιάχου ως «σημάδι απελπισίας» και ένδειξη ότι ο Ισραηλινός ηγέτης πιστεύει ότι είναι πίσω στις δημοσκοπήσεις.Η Νέτα Μόλχο, εκπρόσωπος του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, αρνήθηκε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε από τον Τραμπ να υποστηρίξει την προεκλογική του εκστρατεία «τις τελευταίες ημέρες ή πριν από τη δήλωση υποστήριξής του».

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Newsmax πριν από δύο εβδομάδες ότι άνθρωποι στο Ισραήλ του ζήτησαν να παρέμβει υπέρ του Νετανιάχου. Η αμερικανική πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου μίλησε με τον Τραμπ δύο φορές τις τελευταίες τρεις ημέρες και του ζήτησε να επαναλάβει την ανάρτησή του στο Truth Social την περασμένη εβδομάδα, με την οποία τον υποστήριζε.

O Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου AP

Η πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου πρότεινε μάλιστα και τη διατύπωση για επιπλέον δηλώσεις υποστήριξης. Μια ισραηλινή πηγή που έχει ενημερωθεί για τις προσπάθειες του Νετανιάχου ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρότεινε στον Τραμπ να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές συνομιλίες με Ισραηλινούς δημοσιογράφους προκειμένου να εκφράσει περαιτέρω υποστήριξη.Το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ εξέδωσε άλλη μια δήλωση με την οποία υποστήριξε τον Νετανιάχου και κάλεσε τους Ισραηλινούς να τον ψηφίσουν, κυρίως λόγω της σκληρής στάσης του απέναντι στο Ιράν.

«Όπως όλοι γνωρίζουν, ακόμα και ο εχθρός, ο Μπίμπι κι εγώ έχουμε μια εξαιρετική σχέση, καθώς έχουμε κερδίσει μαζί… Όταν πάτε στις κάλπες, παρακαλώ να θυμάστε ότι ο Μπίμπι υπήρξε ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός-πολεμιστής!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.«Δεν μπορεί πλέον να ακούγεται σε όλο τον κόσμο το σύνθημα “Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ”, και δεν θα ακουστεί. Ψηφίστε τον Μπίμπι Νετανιάχου για πρωθυπουργό, πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε!», πρόσθεσε.

Μετά από εβδομάδες, ο Τραμπ ξεκίνησε να στηρίζει δημόσια στις εκλογές τον Νετανιάχου την περασμένη Κυριακή. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να υποδείξει ότι η ήττα του θα είχε συνέπειες για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

Ο Τραμπ δεν έχει συνεργαστεί ποτέ με άλλον πρωθυπουργό του Ισραήλ εκτός από τον Νετανιάχου και δεν γνωρίζει προσωπικά κανέναν από τους άλλους υποψηφίους. Οι δύο άνδρες έχουν δημιουργήσει μια στενή, αλλά συχνά τεταμένη σχέση.