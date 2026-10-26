Ισραήλ: Ολομέτωπη σύγκρουση Νετανιάχου με τον αρχηγό των IDF

Snapshot Ο αρχηγός των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να μπλόκαρε στρατιωτική ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύρραξη με το Ιράν πριν από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Ζαμίρ ζήτησε περαιτέρω διαβουλεύσεις και νομική εξουσιοδότηση από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την εν λόγω ενέργεια.

Υπήρξε έντονη αντιπαράθεση και τεταμένη ατμόσφαιρα μεταξύ Νετανιάχου και Ζαμίρ σχετικά με την στρατιωτική ενέργεια.

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε τη διαμάχη και χαρακτήρισε τις αναφορές ως «ανοησία».

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η πολιτική ηγεσία επιδιώκει να εκμεταλλευτεί το ιρανικό ζήτημα για πολιτικό όφελος στην προεκλογική περίοδο. Snapshot powered by AI

Λίγο πριν τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ εκτυλίσσεται μία άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον αρχηγό των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, αιτία της σύγκρουσης ήταν μία εντολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού για μια μη προσδιορισμένη στρατιωτική ενέργεια, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση αντιπαράθεση με το Ιράν λίγο πριν τις εκλογές.

Το τηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι ο Ζαμίρ αρνήθηκε να εκτελέσει τη στρατιωτική ενέργεια, για την οποία δεν δόθηκαν λεπτομέρειες. Μάλιστα φέρεται να ζήτησε περαιτέρω διαβουλεύσεις, καθώς και υπογεγραμμένα έγγραφα από τον Νετανιάχου σχετικά με τη νομική εξουσιοδότηση για την εν λόγω ενέργεια.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ με Ισραηλινούς στρατιώτες στον νότιο Λίβανο. 9 Απριλίου 2026 Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις

Το ζήτημα έφτασε σε κρίσιμο σημείο τις τελευταίες 24 ώρες, ανέφερε το Channel 12, επισημαίνοντας ότι η αναφορά του μεταδιδόταν εντός των ορίων των κανονισμών στρατιωτικής λογοκρισίας του Ισραήλ.Στρατιωτική πηγή είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο: «Αυτό σχετίζεται με μια ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έξαρση της έντασης με το Ιράν, σε μια ευαίσθητη και δραματική στιγμή, δημιουργώντας αυτόν τον [πιθανό] λανθασμένο υπολογισμό».

Το ισραηλινό δίκτυο επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, οι οποίες δήλωσαν ότι υπήρχε ανησυχία μεταξύ των ηγετικών κλιμακίων του στρατού για την προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας «να αξιοποιήσει το ιρανικό ζήτημα για πολιτικό όφελος».

Ανοησίες, απαντά ο Νετανιάχου

Όταν ρωτήθηκε για τη σχετική είδηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Channel 14, ο Νετανιάχου την χαρακτήρισε «ανοησία» και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπήρξε καμία διαμάχη» με τον Ζαμίρ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Channel 12, η εχθρότητα και η ένταση μεταξύ του Νετανιάχου και του Ζαμίρ ήταν εμφανείς κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην αεροπορική βάση Παλμάχιμ, όπου η ατμόσφαιρα στην αίθουσα ήταν «εξαιρετικά τεταμένη».

Το ρεπορτάζ ανέφερε τα λόγια μιας ανώτερης πηγής από τον τομέα της ασφάλειας, η οποία δήλωσε: «Η ιστορία δεν θα ξεχάσει τον ρόλο που έχει διαδραματίσει ο Ζαμίρ τις τελευταίες ημέρες». Η πηγή δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο αυτόν.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου AP

Το Channel 13 μετέδωσε την Πέμπτη ότι ο Ζαμίρ είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης ιδιωτικής συνάντησης ότι δεν διαβλέπει επιχειρησιακή ανάγκη να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις εκλογές. «Δεν διαβλέπουμε καμία ένδειξη ότι υπάρχει ανάγκη να επιτεθούμε στο Ιράν πριν από τις εκλογές. Αν κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη μια επίθεση στο Ιράν, θα την πραγματοποιήσουμε», φέρεται να είπε ο Ζαμίρ.

Στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας έχουν ενταθεί οι αναφορές ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να επιδίωκε την επανέναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν είτε για να ενισχύσει τις προεκλογικές του προοπτικές ή για να καθυστερήσει τις εκλογές.