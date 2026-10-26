H προεκλογική ανάρτηση Νετανιάχου: Πυρηνική έκρηξη πάνω από το Τελ Αβίβ

Δύο μέρες πριν από τις εκλογές ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέλεξε μία εικόνα για να επισημάνει τον ιρανικό κίνδυνο - Επικρίσεις από την αντιπολίτευση για τη χρησιμότητά της

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

H προεκλογική ανάρτηση Νετανιάχου: Πυρηνική έκρηξη πάνω από το Τελ Αβίβ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου δημοσίευσε προεκλογικά μια εικόνα πυρηνικής έκρηξης πάνω από το Τελ Αβίβ, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, αναδεικνύοντας τον υπαρξιακό κίνδυνο από το Ιράν.
  • Ο Νετανιάχου τόνισε ότι αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, η ασφάλεια του Ισραήλ θα απειληθεί σοβαρά, και κάλεσε σε ενότητα για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής.
  • Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από λόγια του Γιουβάλ Μπλούμπεργκ που επισημαίνουν την ανάγκη ολοκλήρωσης της «αποστολής» κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μέσα στο χρονικό περιθώριο της προεδρίας Τραμπ.
  • Η προεκλογική ανάρτηση προκάλεσε κριτική από την ισραηλινή αντιπολίτευση, που κατηγόρησε τον Νετανιάχου για εκφοβισμό των ψηφοφόρων και ακατάλληλη χρήση της εικόνας πυρηνικής καταστροφής.
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου δημοσίευσε μια εικόνα πυρηνικής έκρηξης πάνω από το Τελ Αβίβ στο social media X, που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Το δημοσίευμα εμφανίστηκε την Κυριακή, δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή από το Ιράν και τόνισε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα είναι κρίσιμο για την ασφάλεια της χώρας.

«Αν οι Ιρανοί αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, τίποτα άλλο δεν θα έχει σημασία. Όλα αυτά είναι μικροπράγματα σε σύγκριση με τον υπαρξιακό κίνδυνο του Ιράν και του σιιτικού άξονα», έγραψε ο Νετανιάχου.

Κάλεσε επίσης τους Ισραηλινούς να αφήσουν στην άκρη τις εσωτερικές διαιρέσεις και να επικεντρωθούν στον τερματισμό της αντιπαράθεσης με το Ιράν.

Η ανάρτηση

Διαβάστε τα σημαντικά λόγια του Γιουβάλ Μπλούμπεργκ: Το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πραγματικό και απτό υπαρξιακό κίνδυνο. Αν οι Ιρανοί αποκτήσουν πυρηνικά, τίποτα δεν θα έχει πια σημασία. Όλα τα άλλα είναι τόσο ασήμαντα μπροστά στον υπαρξιακό κίνδυνο που αποτελεί το Ιράν και ο σιιτικός άξονας. Οι σκηνοθετημένες και επινοημένες καταιγίδες που εμφανίζονται κάθε πρωί έχουν ως στόχο να αποσπάσουν την προσοχή από το μοναδικό πράγμα που έχει τη μεγαλύτερη σημασία: την ολοκλήρωση της αποστολής στο Ιράν.

Αυτό αφορά στη φυσική ύπαρξη κάθε ανθρώπου εδώ. Έχουμε ακόμα δύο χρόνια με τον Τραμπ για να ολοκληρώσουμε το έργο στο Ιράν, και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί μετά, αν θα είναι η Καμάλα Χάρις ή κάποιος άλλος. Αυτό είναι το χρονικό περιθώριο που μας απομένει για να ολοκληρώσουμε το έργο που απαιτείται για να διασφαλίσουμε τη φυσική μας ύπαρξη για τα επόμενα χρόνια. Όλοι οι απαιτούμενοι πόροι του κράτους πρέπει να επενδυθούν σε αυτή την αποστολή.

Κατάρ, Ορθόδοξοι, Ούριχ, επιστράτευση, προειδοποιήσεις. Όλα αυτά δεν είναι παρά ένα τεράστιο προπέτασμα καπνού για να κρύψουν το μοναδικό ζήτημα που υπερισχύει κατά πολύ όλων των άλλων. Αν πέσουν δύο ατομικές βόμβες στο κέντρο της χώρας, ποιος θα ενδιαφερθεί για όλες αυτές τις άσκοπες αναταραχές; Οι επόμενες γενιές δεν θα μας συγχωρήσουν αν χάσουμε το ιστορικό παράθυρο ευκαιριών που μας επιτρέπει να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την πιο κρίσιμη αποστολή που αντιμετωπίζει η γενιά μας. Αυτό δεν θα συμβεί με έναν πρωθυπουργό που κρατείται από το λαιμό από τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας. Αυτό δεν θα συμβεί με έναν πρωθυπουργό που δεν είναι ικανός να σηκώσει το τηλέφωνο και να διεξάγει μια συνεχή, ειλικρινή συνομιλία με τον Τραμπ.

Αυτό δεν θα συμβεί με έναν πρωθυπουργό που δεν είναι ικανός να αντέξει την πίεση μιας τηλεοπτικής συνέντευξης.

Το μίσος για τον Νετανιάχου, δεν θα βοηθήσει απέναντι στον ιρανικό πυρήνα. Όποιος ανησυχεί για τη φυσική του επιβίωση, για την οικογένειά του και για τους αγαπημένους του, το χέρι του πρέπει να τρέμει πριν επιλέξει κάποιον που δεν θα είναι ικανός να ολοκληρώσει την αποστολή, καταδικάζοντας έτσι τον εαυτό του και την οικογένειά του στον κίνδυνο ενός δεύτερου Ολοκαυτώματος, εξαιτίας του πολιτικού μίσους του ή εξαιτίας μιας ανόητης και ασήμαντης ψευδο-εξέγερσης».

Το δημοσίευμα προκάλεσε κριτική από εκπροσώπους της ισραηλινής αντιπολίτευσης. Κατηγόρησαν τον Νετανιάχου ότι προσπάθησε να εκφοβίσει τους ψηφοφόρους πριν από τις εκλογές, ενώ αντίπαλοί του αμφισβήτησαν την καταλληλότητα της χρήσης της εικόνας μιας πυρηνικής καταστροφής στην προεκλογική επικοινωνία.

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