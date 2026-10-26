Ισραήλ: Η αστυνομία φοβάται για επεισόδια μετά τις εκλογές – Επί ποδός 22.000 αστυνομικοί

Συνολικά 22.000 αστυνομικοί θα πάρουν μέρος στα μέτρα ασφαλείας την ημέρα των εκλογών

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ισραήλ: Η αστυνομία φοβάται για επεισόδια μετά τις εκλογές – Επί ποδός 22.000 αστυνομικοί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στις εκλογές του Ισραήλ θα συμμετάσχουν 22.000 αστυνομικοί για την πρόληψη επεισοδίων και τη διατήρηση της τάξης.
  • Η αστυνομία ανησυχεί κυρίως για εντάσεις μετά την ανακοίνωση των exit polls και τις ημέρες που θα ακολουθήσουν.
  • Υπάρχουν φόβοι για πολιτικές διαμαρτυρίες και πιθανές προσπάθειες υπονόμευσης της δημόσιας τάξης, όπως περιγράφεται στην «Επιχείρηση Καπιτώλιο».
  • Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου εξέφρασε ανησυχίες για πιθανές ταραχές και αλλοίωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.
  • Η αστυνομία συνεργάζεται με τη Σιν Μπετ και τις Ένοπλες Δυνάμεις για την ασφάλεια και έχει ενημερώσει αναλυτικά την πολιτική ηγεσία.
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Επί ποδός είναι οι αρχές στο Ισραήλ ενόψει των πιο κρίσιμων εκλογών στη χώρα που θα διενεργηθούν την Τρίτη 26 Οκτωβρίου. Η αστυνομία θα έχει σε επιφυλακή 22.000 αστυνομικούς προκειμένου να προλάβουν το ενδεχόμενο συγκρούσεων και επεισοδίων κυρίως μετά το τέλος της ψηφοφορίας και της ανακοίνωσης των exit polls.

Ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας είπε στην εφημερίδα Jerusalem Post ότι η εκτίμησή του είναι ότι η ημέρα των εκλογών αναμένεται να κυλήσει σχετικά ήσυχα, αλλά η κύρια ανησυχία επικεντρώνεται στις 10:00 το βράδυ όταν και θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα των exit polls και στο ενδεχόμενο να υπάρξουν εντάσεις και τις ημέρες μετά τις εκλογές.

«Πιστεύω ότι η επόμενη μέρα, όπως την αποκαλούμε, δεν είναι λιγότερο ευαίσθητη», δήλωσε ο αξιωματούχος. Σημείωσε ότι τα αποτελέσματα των exit polls ενδέχεται να οδηγήσουν στους δρόμους τους πολίτες που είτε θα γιορτάζουν είτε θα διαμαρτύρονται για το αποτέλεσμα.

Η αστυνομία ετοιμάζεται για το ενδεχόμενο συγκρούσεων και επεισοδίων μέχρι το επόμενο μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Σημαντικές αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν σε ετοιμότητα σε ολόκληρη τη χώρα καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις μεταξύ των υποστηρικτών των διαφόρων κομμάτων και πολιτικών συνασπισμών.

Ισραήλ εκλογές

Προεκλογική αφίσα του Κόμματος των Δημοκρατικών, στην οποία απεικονίζεται ο ηγέτης του, Γιαΐρ Γκολάν (αριστερά), δίπλα σε μια φωτογραφία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου. Το σύνθημα στα εβραϊκά αναγράφει: «Από τη διαφθορά στην ηγεσία».

AP

Παράλληλα η αστυνομία θα βρίσκεται με ισχυρή παρουσία και στις συγκεντρώσεις 5 κομμάτων στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ. Περίπου 22.000 αστυνομικοί αναμένεται να συμμετάσχουν στην επιχείρηση ασφάλειας, έναντι περίπου 17.000 αστυνομικών που είχαν λάβει μέρος στα μέτρων στις προηγούμενες εκλογές.

Ο ανώτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για θέματα ασφάλειας για τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην οποία παρέστη και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.Η συνάντηση κάλυψε εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, τις απειλές εχθρικής τρομοκρατικής δραστηριότητας, ανησυχίες για διαταραχές της δημόσιας τάξης, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αστυνομικών δυνάμεων.Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η αστυνομία προετοιμάζεται για τις εκλογές εδώ και περίπου τρεις μήνες, σε συντονισμό με τη Σιν Μπετ και τις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF). Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο Νετανιάχου έθεσε ερωτήσεις που επικεντρώθηκαν στις απειλές για την ασφάλεια και την ετοιμότητα των δυνάμεων.

Ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο γενικός διευθυντής του υπουργείου του εντυπωσιάστηκαν από το έργο του προσωπικού και τη σοβαρότητα με την οποία η οργάνωση αντιμετωπίζει την αποστολή.

«Επιχείρηση Καπιτώλιο»

Οι ανησυχίες για έκτακτα γεγονότα που ενδέχεται να συμβούν μετά το τέλος των εκλογών δεν εκφράστηκαν τώρα για πρώτη φορά. Τον Αύγουστο, ο στρατιωτικός ανταποκριτής της εφημερίδας «Maariv», Άβι Ασκενάζι, ανέφερε ότι το ισραηλινό κατεστημένο στον τομέα της άμυνας προετοιμαζόταν την «Επιχείρηση Καπιτώλιο».

Πρόκειται για ένα σενάριο στο οποίο ένα από τα δύο πολιτικά μπλοκ ισχυρίζεται ότι υπήρξε νοθεία, αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του και ενεργεί με στόχο την υπονόμευση της δημόσιας τάξης. Συγκεκριμένα το πολιτικό κόμμα μπορεί να προσπαθήσει να εμποδίσει την καταμέτρηση των ψήφων ή δεκάδες άνθρωποι να επιχειρήσουν να εισβάλουν στο κτίριο της Κνεσέτ, όπως συνέβη στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2021.

Ισραήλ εκλογές

Ένας οπαδός του κόμματος Λικούντ κρατά ένα προεκλογικό πανό με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μια αγορά στο Τελ Αβίβ. 22 Οκτωβρίου 2026

AP

Νετανιάχου: Εξέφρασε προβληματισμό για το ενδεχόμενο αλλοίωσης των αποτελεσμάτων

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος φαίνεται να πιέζεται δημοσκοπικά, κατά τη χθεσινή συνάντηση με τον αρχηγό της αστυνομίας, Ντάνιελ Λεβί φέρεται να εξέφρασε την ανησυχία του ότι «αριστεροί αναρχικοί» ενδέχεται να προκαλέσουν ταραχές και να υπάρξει αλλοίωση των αποτελεσμάτων.

Ο Νετανιάχου φέρεται να έκανε το σχόλιο αυτό παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Νοάμ Σόλμπεργκ, επέτρεψε τη διεξαγωγή της συνάντησης μόνο υπό τον όρο ότι οι συμμετέχοντες δεν θα συζητούσαν το θέμα της ακεραιότητας των εκλογών. Η «Haaretz» παραθέτει δηλώσεις ανώτερων αξιωματούχων των αρχών επιβολής του νόμου, σύμφωνα με τις οποίες ο Σόλμπεργκ «εξαπατήθηκε και πρέπει να είναι πιο προσεκτικός τις επόμενες ημέρες».

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