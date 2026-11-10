Ράφα: Ο Λιούις Χάμιλτον επισκέφτηκε εγκαταστάσεις που παρέχουν βοήθεια στη Γάζα

Το πέρασμα της Ράφα επισκέφθηκε ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, προκειμένου να ενημερωθεί για το πώς η Αίγυπτος παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο 41χρονος έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αρίς στο Βόρειο Σινά την Τρίτη, όπου συναντήθηκε με Αιγύπτιους αξιωματούχους ενόψει του προγραμματισμένου ταξιδιού του στα σύνορα με τη Γάζα.

Ο Βρετανός πρωταθλητής συναντήθηκε με τον κυβερνήτη του Βόρειου Σινά, Υποστράτηγο Χάλεντ Μεγκαουέρ, ενώ πρόκειται να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου στο Αρίς, όπου εθελοντές προετοιμάζουν και αποστέλλουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Μεγκαουέρ, ο Χάμιλτον ενημερώθηκε για τη διαδικασία προετοιμασίας και τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και των ειδών πρώτης ανάγκης, πριν αυτά αποσταλούν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι πιέζουμε για την απελευθέρωση του Κονγκό, του Σουδάν, της Συρίας, της Παλαιστίνης»

Ο οδηγός της Ferrari έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία του για τις ανθρωπιστικές κρίσεις και τις συγκρούσεις που πλήττουν την περιοχή και γενικότερα τον κόσμο, καλώντας για ειρήνη.

Όταν η Formula 1 ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι από το 2030 θα επιστέψει και πάλι το Αφρικανικό Γκραν Πρι στη Ρουάντα, ο Χάμιλτον είχε καλέσει την Αφρική να ενωθεί και όλον τον κόσμο να ενημερωθεί για την ήπειρο και την ιστορία της.

«Δεν έχω το δικαίωμα να επιλέξω πού θα πάμε ως αθλητές και φυσικά υπάρχουν προβλήματα σε όλο τον κόσμο σήμερα. Ωστόσο, έχω ακούσει πολλές ιστορίες, και νομίζω ότι θα πρέπει να τις προσεγγίσουμε με ταπεινότητα. Υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε», είχε πει ο Βρετανός πρωταθλητής μιλώντας στο BBC.

Και συνέχισε: «Μεγαλώνοντας στην Αγγλία, δεν μας δίδαξαν ποτέ τίποτα για την Αφρική. Αλλά πρέπει να το βάλουν στο πρόγραμμα σπουδών: Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί εξακολουθούν να είναι αποτελέσματα της αποικιοκρατίας και της παρέμβασης της Δύσης. Ελπίζω πραγματικά, και εξακολουθώ να ελπίζω, ότι η Αφρική θα ενωθεί. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν να συμβεί αυτό, επειδή θα ήταν τόσο ισχυροί αν το έκαναν, αλλά εγώ εξακολουθώ να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα το κάνουν».

«Ελπίζω λοιπόν ότι πολλοί άνθρωποι θα αρχίσουν να ενημερώνονται λίγο περισσότερο για το τι συμβαίνει εκεί, τι έχει συμβεί εκεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια και ελπίζω ότι αυτό θα πυροδοτήσει τη συζήτηση. Νομίζω ότι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι πιέζουμε για την απελευθέρωση του Κονγκό, του Σουδάν, της Συρίας, της Παλαιστίνης», κατέληξε.

Το 2021, ο Χάμιλτον ίδρυσε τη «Mission 44», μια φιλανθρωπική οργάνωση που στοχεύει στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και σε ευκαιρίες απασχόλησης. Έχει επίσης στηρίξει ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις αρωγής, καθώς και προσπάθειες για τη βοήθεια ανθρώπων που έχουν πληγεί από συγκρούσεις.

Νωρίτερα φέτος, ο 41χρονος βρέθηκε στην Ιορδανία, η οποία συνορεύει με το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη, όπου επισκέφτηκε ένα νοσοκομείο και μια εγκατάσταση ανθρωπιστικής βοήθειας, αφιερωμένη στους Παλαιστίνιους που ζουν στη Γάζα.