Snapshot Τα αποθέματα βασικών τροφίμων και ζωοτροφών στο Ιράν είναι αυξημένα και ξεπερνούν τα επίπεδα προηγούμενων ετών κανονικότητας, παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό και τον πόλεμο.

Ο Ιρανός υπουργός Γεωργίας διέψευσε την επιβολή δελτίου ή αυξήσεις στις τιμές του ψωμιού, διαβεβαιώνοντας ότι οι τιμές σιταριού και αλευριού παραμένουν σταθερές.

Το Ιράν έχει επιτύχει αυτάρκεια στην παραγωγή κοτόπουλου, μεταβαίνοντας από εισαγωγές σε εξαγωγές του προϊόντος.

Ο αγροτικός τομέας στην χώρα σημείωσε ανάπτυξη 2,3% και δημιούργησε περίπου 70.000 νέες θέσεις εργασίας. Snapshot powered by AI

Σε υψηλότερα επίπεδα ακόμη και από προηγούμενες χρονιές κανονικότητας βρίσκονται τα αποθέματα βασικών τροφίμων και ζωοτροφών στο Ιράν, παρά τις οικονομικές πιέσεις που προκαλούν ο συνεχιζόμενος πόλεμος και ο αποκλεισμός των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας της χώρας, Γκολαμρεζά Νούρι.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο, ο Νούρι τόνισε ότι τα αποθέματα βασικών προϊόντων έχουν αυξηθεί σε σχέση με προηγούμενα έτη, ακόμη και σε σύγκριση με περιόδους χωρίς κρίσεις. Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στον σχεδιασμό και στα μέτρα που ελήφθησαν για την ενίσχυση των αποθεμάτων και την αδιάλειπτη κάλυψη των αναγκών της χώρας.

«Καμία απόφαση για δελτίο ή αυξήσεις στο ψωμί»

Ο Ιρανός υπουργός απέρριψε τις ανησυχίες για ενδεχόμενη επιβολή δελτίου στο ψωμί ή αυξήσεις στις τιμές του, στέλνοντας καθησυχαστικό μήνυμα στους πολίτες.

«Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για το δελτίο του ψωμιού ή την απελευθέρωση της τιμής του», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι τιμές του σιταριού και του αλευριού που διατίθενται στα επιδοτούμενα αρτοποιεία παραμένουν αμετάβλητες.

Αυτάρκεια στο κοτόπουλο και 70.000 θέσεις εργασίας

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στον πρωτογενή τομέα, ο Νούρι υποστήριξε ότι οι οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες δεν έχουν διακοπεί παρά τις δυσκολίες. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους παραγωγούς πουλερικών, οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν παρά τους οικονομικούς κινδύνους και τις απειλές που σχετίζονται με τις ενεργειακές υποδομές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν έχει καταφέρει να επιτύχει αυτάρκεια στην παραγωγή κοτόπουλου, περνώντας από τις εισαγωγές στις εξαγωγές του συγκεκριμένου προϊόντος. Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι ο αγροτικός τομέας σημείωσε ανάπτυξη 2,3%, με τη δημιουργία περίπου 70.000 θέσεων εργασίας.

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