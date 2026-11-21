Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο υπό το βλέμμα του Πιτ Χέγκσεθ. 6 Οκτωβρίου 2026,

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μία μόνιμη συμφωνία με το Ιράν που θα εμποδίζει την απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη χώρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ενδιαφερόταν για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλά οι επιθέσεις του εναντίον της ηγεσίας του Ιράν προκάλεσαν ριζική αλλαγή.

Ο Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ δεν είναι δύσκολη, αλλά απαιτεί την αποδοχή λογικών όρων από τις ΗΠΑ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λύση στα Στενά του Ορμούζ χωρίς την αναγνώριση λαθών από τις ΗΠΑ και την τήρηση προηγούμενων δεσμεύσεων.

Ο Αραγτσί ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας για να συζητηθεί η κατάσταση στη Γάζα, την οποία χαρακτήρισε «σιωπηρή γενοκτονία». Snapshot powered by AI

Μία μόνιμη συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Fox News ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο σημείωσε ότι οι επιθέσεις του εναντίον της ανώτατης ηγεσίας της χώρας αποτέλεσαν ριζική αλλαγή για το καθεστώς.

Ανέφερε ότι η νέα ηγεσία των Ιρανών είναι «πιο λογική», αλλά ότι συνάπτει συμφωνίες και τις παραβιάζει «την επόμενη μέρα».

Αραγτσί: Δεν είναι δύσκολη η επανελειτουργία του Ορμούζ

Η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ «δεν είναι δύσκολη», αλλά απαιτεί απλώς από τις ΗΠΑ να «αποδεχθούν λογικούς όρους που συνάδουν με το διεθνές δίκαιο», διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Επίσης, ανέφερε ότι δεν υπάρχει «λύση» στην τρέχουσα κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, εκτός αν οι Ηνωμένες Πολιτείες «αναγνωρίσουν τα λάθη τους» και τηρήσουν τις «προηγούμενες δεσμεύσεις τους».

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ σημείωσε ότι έχει ζητήσει την πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας για να συζητηθεί η κατάσταση στη Γάζα, την οποία χαρακτήρισε «σιωπηρή γενοκτονία».