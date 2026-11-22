Snapshot Ο Κώστας Καραμανλής επισκέφθηκε τη Φθιώτιδα για σαββατοκύριακο και είχε ως βάση το Γαρδίκι Ομιλαίων.

Περιηγήθηκε στο Δάσος της Οξυάς, φτάνοντας μέχρι τη Σαράνταινα και εντυπωσιάστηκε από το τοπίο.

Συμμετείχε σε τραπέζι με φίλους στη Γραμμένη Οξυά.

Την Κυριακή απόλαυσε καφέ και τοπικά εδέσματα πριν αναχωρήσει για την Αθήνα. Snapshot powered by AI

Στη Φθιώτιδα βρέθηκε για σαββατοκύριακο ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος μεταξύ άλλων επισκέφθηκε και το Δάσος της Οξυάς.

Ο Κώστας Καραμανλής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Lamia Report, μετέβη στην περιοχή το Σάββατο, και είχε ως βάση το Γαρδίκι Ομιλαίων της ΔΕ Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης.

Ο πρώην πρωθυπουργός περπάτησε στα γραφικά μονοπάτια, μένοντας μαγεμένος από το δάσος της Οξυάς και φτάνοντας μέχρι τη Σαράνταινα.

Ακολούθησε τραπέζι με φίλους στη Γραμμένη Οξυά.

Το πρωί της Κυριακής, ο κ.Καραμανλής και η συνοδεία του, απόλαυσαν τον καφέ τους και τοπικά εδέσματα και προς το μεσημέρι αναχώρησαν για την Αθήνα.