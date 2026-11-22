Κώστας Καραμανλής: Σαββατοκύριακο στη Φθιώτιδα - Επίσκεψη στο δάσος της Οξυάς
Ο πρώην πρωθυπουργός συναντήθηκε με φίλους και περιηγήθηκε στην περιοχή
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- Ο Κώστας Καραμανλής επισκέφθηκε τη Φθιώτιδα για σαββατοκύριακο και είχε ως βάση το Γαρδίκι Ομιλαίων.
- Περιηγήθηκε στο Δάσος της Οξυάς, φτάνοντας μέχρι τη Σαράνταινα και εντυπωσιάστηκε από το τοπίο.
- Συμμετείχε σε τραπέζι με φίλους στη Γραμμένη Οξυά.
- Την Κυριακή απόλαυσε καφέ και τοπικά εδέσματα πριν αναχωρήσει για την Αθήνα.
Στη Φθιώτιδα βρέθηκε για σαββατοκύριακο ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος μεταξύ άλλων επισκέφθηκε και το Δάσος της Οξυάς.
Ο Κώστας Καραμανλής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Lamia Report, μετέβη στην περιοχή το Σάββατο, και είχε ως βάση το Γαρδίκι Ομιλαίων της ΔΕ Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης.
Ο πρώην πρωθυπουργός περπάτησε στα γραφικά μονοπάτια, μένοντας μαγεμένος από το δάσος της Οξυάς και φτάνοντας μέχρι τη Σαράνταινα.
Ακολούθησε τραπέζι με φίλους στη Γραμμένη Οξυά.
Το πρωί της Κυριακής, ο κ.Καραμανλής και η συνοδεία του, απόλαυσαν τον καφέ τους και τοπικά εδέσματα και προς το μεσημέρι αναχώρησαν για την Αθήνα.
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