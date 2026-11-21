Snapshot Η Quynh Anh Nguyen έχασε τον τίτλο της Μις Υφήλιος Βιετνάμ 48 μέρες μετά τη στέψη της λόγω παραβίασης της απαγόρευσης συμμετοχής σε εκδηλώσεις.

Η Nguyen και η πρώτη επιλαχούσα Trịnh Mỹ Anh είχαν κάνει δυσφημιστικά σχόλια για άλλες βασίλισσες ομορφιάς και τον διαγωνισμό.

Ο οργανισμός απαγόρευσε στη Nguyen να εκπροσωπεί τον τίτλο για έξι μήνες και τελικά ανακάλεσε τον τίτλο της λόγω μη τήρησης των όρων της σύμβασης.

Το Βιετνάμ δεν θα συμμετάσχει στον παγκόσμιο διαγωνισμό Miss Universe 2026 για πρώτη φορά μετά το 2014.

Η Nguyen ενημέρωσε τον οργανισμό για προβλήματα ψυχικής υγείας και την ανάγκη θεραπείας, αλλά συνέχισε να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις χωρίς άδεια. Snapshot powered by AI

Η Quynh Anh Nguyen, αναδείχθηκε «Μις Υφήλιος Βιετνάμ 2026», ο εθνικός διαγωνισμός για την υποψήφια που θα εκπροσωπήσει τη χώρα, στην κορυφαία διοργάνωση καλλιστείων.

Σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε η Five6 Entertainment, η τοπική εταιρεία παραγωγής που διοργανώνει τον διαγωνισμό «Μις Υφήλιος Βιετνάμ 2026», δόθηκαν νέες πληροφορίες.

Η Nguyen ήταν ήδη στον «πάγο» λόγω προηγούμενων σχολίων της, αμέσως μετά την ανάδειξή της σε νικήτρια, τον περασμένο Οκτώβριο και παραβίασε την απόφαση της επιτροπής.

Η ίδια και η πρώτη επιλαχούσα του «Miss Universe Vietnam», Trịnh Mỹ Anh, φέρονται να είχαν κάνει δυσφημιστικά σχόλια για άλλες βασίλισσες ομορφιάς και άτομα που σχετίζονται με τον διαγωνισμό.

Στις 25 Οκτωβρίου, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι, μετά την εξέταση των σχολίων, αποφάσισε να απαγορεύσει στη νικήτρια του διαγωνισμού να πραγματοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα υπό τον τίτλο της «Μις Υφήλιος Βιετνάμ» για έξι μήνες.

Στις 18 Νοεμβρίου, μια νέα δήλωση του οργανισμού δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του διαγωνισμού στο Instagram. Σε αυτή αναφερόταν ότι η Nguyen συνέχιζε να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση από το «Miss Universe Vietnam» ή συμφωνία με την Five6, παρά την αναστολή.

«Προέκυψαν διάφορα ζητήματα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα οποία προκάλεσαν παρεξηγήσεις και επηρέασαν αρνητικά την εικόνα του «Miss Universe Vietnam» και της οργανωτικής επιτροπής.»

Στη συνέχεια, η ανακοίνωση ανέφερε ότι, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η βασίλισσα ομορφιάς είχε ενημερώσει τον οργανισμό για την κατάσταση της ψυχικής της υγείας και είχε προσθέσει ότι χρειαζόταν χρόνο για να ξεκουραστεί και να λάβει θεραπεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο οργανισμός ανέφερε ότι η Nguyen τους ενημέρωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει τη σύμβασή της όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί, αλλά «συνέχισε να δέχεται προσκλήσεις για εμφανίσεις και να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις».

Στη συνέχεια, ο οργανισμός αποφάσισε να ανακαλέσει πλήρως τον τίτλο της Nguyen. Η αφαίρεση του τίτλου της Nguyen έρχεται πριν από τον παγκόσμιο διαγωνισμό «Miss Universe» του 2026, ο οποίος πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η 75η διοργάνωση του διαγωνισμού ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα, με περίπου 116 διαγωνιζόμενες από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, φέτος το Βιετνάμ δεν συμμετέχει για πρώτη φορά τα τελευταία 12 χρόνια. Η τελευταία απουσία του ήταν το 2014.