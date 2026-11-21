Snapshot Ανακαλύφθηκε σε Ρουμανία άθικτη σαρκοφάγος 1.800 ετών μικρού Ρωμαίου με πήλινα παιχνίδια, φυλαχτά και γιρλάντα λουλουδιών.

Ο τάφος χρονολογείται στον 2ο-3ο αιώνα μ.Χ. και βρίσκεται κοντά σε αρχαίο δρόμο στη νεκρόπολη Τόμις.

Το παιδί ήταν ηλικίας 1 έως 3 ετών και ο σκελετός του διατηρείται σε καλή κατάσταση με το σώμα τυλιγμένο σε υφάσματα.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν στοιχεία για την παιδική ηλικία και τα ταφικά έθιμα της εποχής, ενώ η ταυτότητα και τα αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα.

Η σαρκοφάγος περιείχε επίσης χάλκινα κοσμήματα και μεταφέρει πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα. Snapshot powered by AI

Αρχαιολόγοι στη Ρουμανία αποσφράγισαν μία άθικτη σαρκοφάγο ενός μικρού παιδού, ηλικίας 1.800 ετών, βρίσκοντας θαμμένα δίπλα στα λείψανά του, πήλινα παιχνίδια, προστατευτικά φυλαχτά και διατηρημένη γιρλάντα λουλουδιών.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από το Μουσείο Εθνικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Κωνστάντζας στα τέλη Οκτωβρίου, με επιπλέον λεπτομέρειες να δημοσιεύονται στις αρχές Νοεμβρίου από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρουμανίας.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή Φλαμάντα της πόλης, πριν από την κατασκευή μίας ιδιωτικής κατοικίας.

Η σαρκοφάγος βρέθηκε στις 22 Οκτωβρίου, και 5 ημέρες αργότερα μεταφέρθηκε στο μουσείο, οπότε οι συντηρητές, οι αρχαιολόγοι και οι ειδικοί αποκατάστασης άνοιξαν τη λίθινη σαρκοφάγο — αποκαλύπτοντας ένα ξύλινο φέρετρο χωρίς καρφιά μέσα.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι ο τάφος χρονολογείται μεταξύ του δεύτερου και τρίτου αιώνα μ.Χ. και βρισκόταν κοντά σε έναν σημαντικό αρχαίο δρόμο στο βόρειο άκρο της αρχαίας νεκρόπολης Τόμις.

Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρουμανίας ανέφερε ότι το παιδί εκτιμάται πως ήταν μεταξύ 1 και 3 ετών τη στιγμή του θανάτου.

«Ο σκελετός, μήκους περίπου 63 εκατοστών, φαίνεται να έχει διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, και ανακαλύφθηκαν επίσης πολλές τούφες μαλλιών στην περιοχή του κρανίου», ανέφεραν αξιωματούχοι του υπουργείου σε μεταφρασμένη ανακοίνωση.

Το σώμα είχε τυλιχτεί με υφάσματα, μια ταφική μεταχείριση που οι αρχές συνέκριναν με τη μουμιοποίηση.

Μέσα στον τάφο, οι αρχαιολόγοι βρήκαν πήλινα παιχνίδια, στεφάνια από λουλούδια και χάλκινα κοσμήματα και φυλαχτά.

«Αυτές είναι λεπτομέρειες που μετατρέπουν μια αρχαιολογική ανακάλυψη σε μια συνάντηση με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στην αρχαιότητα», δήλωσαν αξιωματούχοι του υπουργείου.

«Πίσω από τα ταφικά αντικείμενα αναδύεται η εικόνα μιας παιδικής ηλικίας που κόπηκε πρόωρα και εκείνων που ήθελαν να διατηρήσουν ένα μέρος της.»

Ενώ περαιτέρω εξετάσεις θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα ταφικά έθιμα και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ταυτότητα του παιδιού — και η ιστορία πίσω από τον πρόωρο θάνατό του — παραμένουν χαμένες στην ιστορία.

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