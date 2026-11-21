Snapshot Στις κινητοποιήσεις της Γαλλίας κατά της ακρίβειας συμμετείχαν έως 150.000 διαδηλωτές, με μειωμένη συμμετοχή σε σχέση με προηγούμενες εβδομάδες.

Η πορεία στο Παρίσι ολοκληρώθηκε χωρίς σοβαρά επεισόδια, ενώ σημειώθηκαν εντάσεις στη Μασσαλία και αστυνομικές επεμβάσεις στη Λυών.

Το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» και τα συνδικάτα συντονίζουν τις διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την επόμενη μεγάλη απεργία να έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου.

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας, πραγματοποιούνται διαδηλώσεις κατά της βίας σε βάρος των γυναικών, με αίτημα την ψήφιση ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου.

Η πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά γυναικών και παιδιών έχει εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση και αναμένεται να εξεταστεί από τη Γερουσία τον Ιανουάριο, με προϋπολογισμό 4 δισ. ευρώ. Snapshot powered by AI

Στους δρόμους της Γαλλίας βγήκαν ξανά το Σάββατο χιλιάδες διαδηλωτές, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα συνδικαλιστικών οργανώσεων, νεολαιίστικων συλλογικοτήτων και του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος ζωής.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν 82.500 άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 21.500 στο Παρίσι.

Στον αντίποδα, η φοιτητική οργάνωση Union étudiante υπολόγισε ότι έως τις 17:00 είχαν κινητοποιηθεί 150.000 άνθρωποι, με τους 45.000 να βρίσκονται στη γαλλική πρωτεύουσα.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν υποχώρηση της συμμετοχής σε σχέση με τα δύο προηγούμενα Σάββατα, όταν οι διαδηλωτές είχαν ξεπεράσει τις 100.000 σύμφωνα με τις Αρχές, ενώ οι διοργανωτές υπολόγιζαν περίπου διπλάσιο αριθμό.

Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σύγκριση με την έναρξη του κινήματος, στις 17 Οκτωβρίου, όταν είχαν διαδηλώσει 565.000 πολίτες σύμφωνα με την αστυνομία και 800.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Έκτη εβδομάδα κινητοποιήσεων - Ευρωπαϊκή διάσταση στις διαμαρτυρίες

Η νέα ημέρα διαδηλώσεων αποτελεί την έκτη κατά σειρά εβδομαδιαία κινητοποίηση, την οποία τα «Κίτρινα Γιλέκα» χαρακτηρίζουν «Πράξη VI».

Παράλληλα, εντάσσεται σε ευρύτερο ευρωπαϊκό κάλεσμα συνδικάτων και οργανώσεων που υπερασπίζονται το δικαίωμα στη στέγαση, για συντονισμένες δράσεις σε διάστημα τριών ημερών, από την Παρασκευή έως την Κυριακή.

Η γενική γραμματέας της γαλλικής συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας CGT, Σοφί Μπινέ, υποστήριξε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το κύμα διαμαρτυρίας έχει πλέον αποκτήσει ευρωπαϊκή δυναμική.

«Καταφέραμε, από τα τέλη Σεπτεμβρίου, να δημιουργήσουμε ένα κίνημα που εξαπλώνεται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε.

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι ισχυρό, είμαστε υπερήφανοι και αυτή η ευρωπαϊκή κινητοποίηση μας τροφοδοτεί και μας δίνει δύναμη», πρόσθεσε.

Παρίσι: Η πορεία ολοκληρώθηκε χωρίς σοβαρά επεισόδια

Στο Παρίσι, η κεντρική πορεία ξεκίνησε στις 14:00 από την Πλατεία Δημοκρατίας και κατευθύνθηκε προς την Πλατεία του Έθνους, όπου το μεγαλύτερο μέρος των διαδηλωτών είχε φτάσει περίπου στις 16:30.

Η αστυνομική διεύθυνση της γαλλικής πρωτεύουσας κατέγραψε 21.500 συμμετέχοντες.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, ενώ λίγο πριν από τις 16:00 η αστυνομία έκανε λόγο για συγκέντρωση χωρίς επεισόδια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, σε άλλα σημεία της πόλης ομάδες μασκοφόρων επιχείρησαν να σχηματίσουν αυτοσχέδιες πορείες, αλλά διαλύθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Τα «Κίτρινα Γιλέκα», στα οποία είχε απαγορευτεί εκ νέου από την αστυνομία να πραγματοποιήσουν πορεία έως την Πλατεία Κονκόρντ, ενώθηκαν τελικά με τη συνδικαλιστική κινητοποίηση.

Το κίνημα, το οποίο εμφανίστηκε το 2018 με βασικό αίτημα τη μείωση των τιμών των καυσίμων και επανεμφανίστηκε φέτος το φθινόπωρο με νέες μορφές δράσης, συμπληρώνει αυτό το Σαββατοκύριακο οκτώ χρόνια από την ίδρυσή του.

Εντάσεις στη Μασσαλία και αστυνομικές επεμβάσεις στη Λυών

Διαφορετική ήταν η εικόνα στη Μασσαλία και τη Λυών, όπου σημειώθηκαν εντάσεις κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Στη Μασσαλία, η μοναδική εγκεκριμένη διαδήλωση ξεκίνησε στις 15:00 από την περιοχή Ρεφορμέ, συγκεντρώνοντας αρκετές χιλιάδες πολίτες.

Σύμφωνα με το France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, η πορεία χωρίστηκε στη συνέχεια σε δύο τμήματα.

Ένα μέρος των διαδηλωτών κινήθηκε προς τη λεωφόρο Σαβ, ενώ οι εκπρόσωποι της CGT ακολούθησαν την επίσημα εγκεκριμένη διαδρομή.

Στη Λυών, όπου οι διαδηλώσεις είχαν απαγορευτεί σε μεγάλο μέρος του κέντρου από τις 12:00 έως τις 22:00, καταγράφηκαν επεμβάσεις των δυνάμεων ασφαλείας κοντά στην οδό Γκαμπετά, σύμφωνα με το France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Νέο κάλεσμα για απεργία την 1η Δεκεμβρίου

Παρά τη μειωμένη συμμετοχή στις τελευταίες συγκεντρώσεις, οι κοινωνικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται στη Γαλλία, με αιχμή την ακρίβεια, τους μισθούς και την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών.

Αποκλεισμοί εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε ορισμένα λύκεια και πανεπιστήμια, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στις επερχόμενες επαγγελματικές εκλογές στον δημόσιο τομέα, τον Δεκέμβριο.

Κατηγορώντας τους εργοδότες ότι παρεμποδίζουν τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις CFDT, CGT και UNSA κάλεσαν την Παρασκευή τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα να στηρίξουν τη νέα ημέρα απεργίας και κινητοποιήσεων στον δημόσιο τομέα, η οποία έχει προγραμματιστεί για την **1η Δεκεμβρίου**.

Διαδηλώσεις και κατά της βίας σε βάρος των γυναικών

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας, σε πολλές γαλλικές πόλεις προγραμματίζονται διαδηλώσεις κατά της βίας σε βάρος των γυναικών, με αίτημα την ψήφιση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπισή της.

Οι πρώτες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται ήδη από το Σάββατο σε περίπου δώδεκα πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ανζέ, η Νεβέρ και η Ναρμπόν.

Οι κινητοποιήσεις συνδέονται με την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, νέες πορείες έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη σε πόλεις όπως το Μπορντό, η Μασσαλία και η Νάντη, καθώς και για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων στο Παρίσι, τη Λυών και τη Λιλ.

Σύμφωνα με τη φεμινιστική συλλογικότητα #NousToutes, οι κινητοποιήσεις αποσκοπούν στην άσκηση πίεσης για την υιοθέτηση ολοκληρωμένης νομοθεσίας κατά της βίας σε βάρος των γυναικών και των παιδιών.

Η σχετική πρόταση νόμου εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση στις 13 Οκτωβρίου και αναμένεται να εξεταστεί από τη Γερουσία τον Ιανουάριο.

Το νομοθετικό σχέδιο καλύπτει ολόκληρο το φάσμα αντιμετώπισης της βίας, από την πρόληψη έως την αποκατάσταση των θυμάτων.

Η οργάνωση εκτιμά ότι η εφαρμογή του θα απαιτήσει ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 4 δισ. ευρώ.

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