Γαλλία: Πρώτοι στις δημοσκοπήσεις Λεπέν και Μελανσόν

Από 34% έως 36% λαμβάνει η Μαρίν Λεπέν

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γαλλία: Πρώτοι στις δημοσκοπήσεις Λεπέν και Μελανσόν
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  • Η Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία με ποσοστά 34%-36%.
  • Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση, προκρινομένος στον δεύτερο γύρο με ποσοστό 18%-19%.
  • Η Λεπέν προβλέπεται να κερδίσει εύκολα τον Μελανσόν στον δεύτερο γύρο των εκλογών.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του με φθίνουσα δημοτικότητα και αποδυναμωμένο πολιτικό κέντρο.
  • Τόσο η Λεπέν όσο και ο Μελανσόν έχουν προηγούμενη εμπειρία ως υποψήφιοι προέδροι, αλλά ποτέ δεν έχουν κερδίσει την προεδρία.
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Η ηγέτης της ακροδεξιάς στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν, και ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν έχουν εδραιώσει το προβάδισμά τους στην πρόθεση ψήφου ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου χρόνου, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα καθώς εντείνεται η πόλωση στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η Λεπέν φέρεται να έρχεται πρώτη στον πρώτο γύρο των εκλογών με ποσοστό από 34% μέχρι 36% με βάση τα σενάρια που εξέτασε η εταιρεία Toluna Harris σε δημοσκόπηση που διενήργησε από τις 3 ως τις 5 Νοεμβρίου.

Μια ανάλογη δημοσκόπηση τον περασμένο μήνα της έδινε ποσοστό 35% με 37%. Ο Μελανσόν, ο υποψήφιος του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς "Ανυπότακτη Γαλλία", φέρεται να πηγαίνει στο δεύτερο γύρο των εκλογών και στα πέντε σενάρια που εξετάστηκαν με 18% ή 19%.

Μαρίν Λεπεν

Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, δεν εξετάζεται αντικαταστασή της Μαρίν Λεπέν από άλλο υποψήφιο

AFP via AP

Η Λεπέν εμφανίζεται να επικρατεί εύκολα του Μελανσόν στον δεύτερο γύρο. Η δεύτερη και τελευταία πενταετής θητεία του Εμανουέλ Μακρόν φτάνει στο τέλος της. Ο αντιδημοφιλής πλέον πρόεδρος αφήνει πίσω του ένα εξασθενημένο πολιτικό κέντρο και μια αδύναμη οικονομία δημιουργώντας έτσι χώρο για σκληροπυρηνικά κόμματα.

Ο Μελανσόν έχει ήδη υπάρξει τρεις φορές υποψήφιος για την προεδρία --2012, 2017 και 2022--, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να φτάσει στον δεύτερο γύρο.

Η Λεπέν ήταν επίσης υποψήφια σε αυτές τις τρεις εκλογές και ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο το 2017 και το 2022 από τον Μακρόν.

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