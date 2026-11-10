Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία: Διαδηλώσεις και δράσεις μαθητών σε ολόκληρη τη χώρα

Οι μαθητές δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να υποχωρήσουν, παρά τη δέσμευση του Σεμπαστιάν Λεκορνύ για μέτρα που αφορούν στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος

Βιργινία Κιμπουροπούλου, Επιμέλεια

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία: Διαδηλώσεις και δράσεις μαθητών σε ολόκληρη τη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι μαθητές στη Γαλλία συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ζητώντας ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ ανακοίνωσε μέτρα αναμόρφωσης του Parcoursup και επιπλέον κονδύλια για την αναβάθμιση σχολικών κτιρίων.
  • Οι διαδηλωτές θεωρούν τα μέτρα ανεπαρκή και δηλώνουν πως δεν θα υποχωρήσουν από τις κινητοποιήσεις τους.
  • Μαθητικές οργανώσεις και συνδικάτα καλούν σε ευρύτερη συμμετοχή στις διαδηλώσεις.
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Συνεχίζουν οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία και σήμερα, Τρίτη (10/11) με τους μαθητές να βγαίνουν ξανά στους δρόμους ζητώντας ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Για ακόμα μία μέρα, στη Γαλλία έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις και δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα, στις οποίες εκτός από τους μαθητές, συμμετέχουν καθηγητές, αλλά και συνδικάτα της χώρας.

Στην προσπάθειά του να μετριάσει τις συνέπειες που προκάλεσαν οι διαδηλώσεις στον πυρήνα της γαλλικής κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεμπαστιάν Λεκορνύ ανακοίνωσε μέτρα, όπως την αναμόρφωση και σταδιακή αντικατάσταση του Parcoursup – της εθνικής διαδικτυακής πλατφόρμας της Γαλλίας για την κατανομή των θέσεων στα πανεπιστήμια.

Ο Λεκορνύ δεσμεύτηκε, επίσης, για πρόσθετα κονδύλια για την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, τη διάθεση επιπλέον πόρων για τα πιο υποβαθμισμένα σχολεία, αλλά και επιμέρους μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Ωστόσο, οι διαδηλωτές δηλώνουν πως δεν θα υποχωρήσουν, καθώς θεωρούν τα μέτρα ανεπαρκή για να διακόψουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Καλούμε όλους όσοι υποστηρίζουν τα αιτήματα των νέων, αλλά και των εργαζομένων, να κατεβούν στους δρόμους», δήλωσε η Ελουάζ Λεφέβρ-Μιλόν, πρόεδρος της φοιτητικής ένωσης Union étudiante.

Από την πλευρά τους, οι μαθητές δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να υποχωρήσουν.

«Πρέπει να παραμείνουμε συσπειρωμένοι. Δεν αγωνιζόμαστε μόνο για τους εαυτούς μας. Αγωνιζόμαστε για τους καθηγητές, για τις συνθήκες εργασίας τους», δήλωσε στο Euronews εκπρόσωπος μαθητικής οργάνωσης.

Η Σοφί Βενετιτέ, μέλος του Snes-FSU - του μεγαλύτερου συνδικάτου καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - δήλωσε ότι η δράση της Τρίτης θα περιλαμβάνει «περιφρουρημένες και ασφαλείς πορείες», καθώς οι εντάσεις έξω από τα σχολεία κλιμακώνονται.

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