Snapshot Η 61χρονη Μαρίνα δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στο Θησείο, μετά από 25 χρόνια γάμου.

Ο 63χρονος σύζυγος τηλεφώνησε ο ίδιος στην Άμεση Δράση και παραδέχτηκε ότι χτύπησε τη γυναίκα του, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να την επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι η αιτία θανάτου ήταν στραγγαλισμός και βρέθηκαν πολλαπλές κακώσεις, με ενδείξεις παλαιότερων τραυματισμών.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του είχε ψυχαναγκαστικές κρίσεις και ότι χτύπησε την 61χρονη σε αυτοάμυνα, ενώ η αδελφή της αρνείται ότι η Μαρίνα είχε ψυχολογικά προβλήματα.

Ο 63χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Snapshot powered by AI

Την μεγαλύτερη τιμωρία ζητά η αδελφή της 61χρονης Μαρίνας, η οποία δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης από τον επί 25 χρόνια σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στο Θησείο.

Σε ερώτηση τι θα αποτελούσε δικαίωση για τον θάνατο της 61χρονης η αδελφή της είπε στο Mega: «Η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί να υπάρξει. Αυτό θα ήταν. Αλλά και πάλι, την αδερφή μου, δεν την φέρνει πίσω κανένας».

Εξήγησε ότι κανείς δεν περίμενε να συμβεί μία τέτοια τραγική εξέλιξη. «Δεν το περιμένει κανείς γιατί μπορεί να είναι δίπλα σου, αλλά έρχεται και στο σπίτι σου. Η αδερφή μου δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν ήταν τρελή η αδερφή μου. Αν είναι δυνατόν! Δεν ξέρω πώς σκέφτεται και δεν με ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός», ανέφερε για τον 63χρονο κατηγορούμενο η αδελφή της Μαρίνας.

Την Κυριακή στον Πύργο η κηδεία

Αύριο, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο χωριό Κατσαρού στον Πύργο, θα τελεστεί η κηδεία της 61χρονης Μαρίνας Παπασωτηρίου.

Το αποτρόπαιο περιστατικό αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/11), λίγο μετά τις 02:00, όταν ο 63χρονος επικοινώνησε ο ίδιος με την Άμεση Δράση. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο πάτωμα του διαμερίσματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χαρακτηριστική ήταν η φράση που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί, φτάνοντας στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας, εντόπισαν την 61χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ ο σύζυγός της παρέμενε στον χώρο. Λίγο αργότερα, ο 63χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Η προσπάθεια ανάνηψης μετά τον θάνατο της γυναίκας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες σχετικά με όσα φέρεται να έκανε ο κατηγορούμενος μετά την επίθεση στη σύζυγό του.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 63χρονος φέρεται να πίστευε ότι η γυναίκα του είχε χάσει τις αισθήσεις της και όχι ότι είχε ήδη καταλήξει. Για τον λόγο αυτό, φέρεται να επιχείρησε να την επαναφέρει, πραγματοποιώντας προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας φέρεται να άσκησε πίεση και να τη χτύπησε στην περιοχή της κοιλιάς και του θώρακα, με αποτέλεσμα να προκληθούν κατάγματα στα πλευρά της.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου για τη σχέση του ζευγαριού

Στις πρώτες αναφορές του προς τους αστυνομικούς, ο 63χρονος φέρεται να έκανε λόγο για προβλήματα στη συμπεριφορά της συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι παρουσίαζε κατά διαστήματα κρίσεις και ψυχαναγκαστικές εκδηλώσεις.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η 61χρονη κινήθηκε επιθετικά εναντίον του και ότι εκείνος αντέδρασε χτυπώντας την αρχικά με μία γροθιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού έχουν αναφερθεί σε περιστατικά ασυνήθιστης συμπεριφοράς της γυναίκας κατά το παρελθόν. Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για περιπτώσεις κατά τις οποίες φέρεται να πετούσε γλάστρες από το μπαλκόνι του σπιτιού.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς και μαρτυρίες που αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας και δεν αναιρούν τα ιατροδικαστικά ευρήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 61χρονης.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τη βία που είχε υποστεί η γυναίκα. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε ο στραγγαλισμός, ενώ στο σώμα της εντοπίστηκαν πολλαπλές κακώσεις και μώλωπες.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ευρήματα που παραπέμπουν σε παλαιότερους τραυματισμούς, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η 61χρονη να είχε υποστεί κακοποίηση και πριν από τη δολοφονία της.

Από την πλευρά του, ο 63χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ορισμένες από τις κακώσεις προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να προσφέρει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στη σύζυγό του. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 63χρονος

Ο 63χρονος εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών την Πέμπτη, έλαβε, ωστόσο, προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

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