Snapshot Ο Τζιάνι Ντε Τζενάρο, πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας, βρέθηκε νεκρός στο εξοχικό του στην Τοσκάνη, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν αυτοκτονία.

Εξεταζόταν για φερόμενες προσπάθειες παρεμπόδισης έρευνας σχετικά με τη δολοφονία του αντιμαφιόζου δικαστή Πάολο Μπορσελίνο το 1992.

Ο Ντε Τζενάρο διατέλεσε αρχηγός της εθνικής αστυνομίας από το 2000 έως το 2007 και είχε σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της σικελικής μαφίας «Κόζα Νόστρα».

Η έρευνα για τη δολοφονία Μπορσελίνο είναι από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια της ιταλικής ιστορίας, με προηγούμενες καταγγελίες για ψευδείς ομολογίες και αθωώσεις υπόπτων.

Μετά την αστυνομική του καριέρα, ο Ντε Τζενάρο ηγήθηκε του κρατικού ομίλου αεροδιαστημικής Finmeccanica (Leonardo) έως το 2020. Snapshot powered by AI

Νεκρός στο εξοχικό του σπίτι στην Τοσκάνη βρέθηκε ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας Τζιάνι Ντε Τζενάρο, ο οποίος ερευνόταν για φερόμενες προσπάθειες παρεμπόδισης μιας νέας έρευνας σχετικά με τη δολοφονία ενός κορυφαίου δικαστή κατά της μαφίας το 1992.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο σενάριο της αυτοκτονίας.

Ο Ντε Τζενάρο, 78 ετών, διετέλεσε αρχηγός της εθνικής αστυνομίας από το 2000 έως το 2007. Ως ένας από τους πιο σημαντικούς αξιωματούχους ασφαλείας της Ιταλίας, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως στην εκστρατεία κατά της μαφίας «Κόζα Νόστρα» της Σικελίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα, οι εισαγγελείς της Καλτανισέτα στη Σικελία τον κατονόμασαν στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες απόπειρες παρεμπόδισης των ερευνών σχετικά με βομβιστική επίθεση σε αυτοκίνητο το 1992 στο Παλέρμο, στην οποία σκοτώθηκαν ο αντιμαφιόζος δικαστής Πάολο Μπορσελίνο και πέντε αστυνομικοί που τον συνόδευαν.

Η είδηση της έρευνας είχε συγκλονίσει πολλούς στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Ντε Τζενάρο, σύμφωνα με άτομα του στενού του περιβάλλοντος. Ο ίδιος είχε αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Ο χειρισμός της έρευνας για τη δολοφονία του Μπορσελίνο παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια της πρόσφατης ιταλικής ιστορίας. Λιγότερο από δύο μήνες πριν από τη δολοφονία, μια βόμβα της μαφίας είχε σκοτώσει τον αντιμαφιόζο δικαστή Τζιοβάνι Φαλκόνε, στενό συνεργάτη του Ντε Τζενάρο.

Η αστυνομία εντόπισε υπόπτους οι οποίοι αργότερα αθωώθηκαν. Σε μεταγενέστερες έρευνες εξετάστηκαν οι καταγγελίες ότι είχαν εξαχθεί ψευδείς ομολογίες κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Η καριέρα του Ντε Τζεννάρο εκτεινόταν από τον αγώνα κατά της σικελικής μαφίας έως τα ανώτατα κλιμάκια της ιταλικής αστυνομίας και των υπηρεσιών πληροφοριών.

Με το παρατσούκλι «Ο Καρχαρίας», συνεργάστηκε στενά με τον Φαλκόνε σε ιστορικές έρευνες κατά της μαφίας και συνέβαλε στην επίβλεψη της έκδοσης από τη Βραζιλία του πληροφοριοδότη της μαφίας Τομάζο Μπουσέτα.

Ο Ντε Τζενάρο ανέλαβε αργότερα τη Διεύθυνση Ερευνών κατά της Μαφίας, υπηρέτησε ως αρχηγός της εθνικής αστυνομίας για επτά χρόνια και στη συνέχεια ηγήθηκε του τμήματος συντονισμού των ιταλικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Το 2013, ανέλαβε πρόεδρος του κρατικού ομίλου αεροδιαστημικής και άμυνας Finmeccanica, ο οποίος αργότερα μετονομάστηκε σε Leonardo, θέση την οποία κατείχε μέχρι το 2020.