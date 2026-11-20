Snapshot Ο Μακόλεϊ Κάλκιν ετοιμάζεται να επιστρέψει ως Κέβιν ΜακΚάλιστερ σε νέα ταινία «Μόνος στο Σπίτι» 36 χρόνια μετά την αρχική εμφάνιση.

Η Disney και τα 20th Century Studios βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της νέας ταινίας, με τους Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ να αναλαμβάνουν σενάριο και παραγωγή.

Η νέα ιστορία θα παρουσιάζει έναν ενήλικο Κέβιν ως πατέρα, με την υπόθεση να περιλαμβάνει την αντιστροφή ρόλων μεταξύ του και του παιδιού του.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν συμμετέχει ενεργά στη δημιουργική διαδικασία και πρότεινε ο ίδιος το σενάριο με τον Κέβιν να αντιμετωπίζει παγίδες από το παιδί του.

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα σκηνοθέτης ή επιπλέον καστ, ενώ η τελική υπόθεση της ταινίας παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Snapshot powered by AI

Μία από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, με τον άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο κανένας άλλος με την επιτυχία της.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί ξανά τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ, τον πανέξυπνο πιτσιρικά που το 1990 έμεινε μόνος στο σπίτι και αντιμετώπισε δύο διαρρήκτες με μια σειρά από ευφάνταστες παγίδες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού κινηματογραφικού Τύπου την Παρασκευή (20/11), η Disney και τα 20th Century Studios βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης μιας νέας ταινίας του «Home Alone», με τον Κάλκιν να συμμετέχει ενεργά στη δημιουργική διαδικασία.

Στο εγχείρημα εμπλέκονται οι Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν το σενάριο και την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους, Point Grey Pictures.

Η πληροφορία αναφέρθηκε αρχικά από το Puck και επιβεβαιώθηκε σε επίπεδο δημοσιογραφικών πηγών από το Deadline, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον για την επιστροφή ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της χριστουγεννιάτικης κινηματογραφικής ιστορίας.

A “Home Alone” sequel is in early development at Disney: • Seth Rogen and Evan Goldberg are shaping the script with original star Macaulay Culkin • Plot details and further casting remain under wraps https://t.co/YRyLVkQ2JD https://t.co/yI1cp6DBru — Variety (@Variety) November 20, 2026

Ο Κέβιν επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά μπορεί να είναι ο πατέρας

Η μεγαλύτερη έκπληξη, πάντως, δεν αφορά μόνο την επιστροφή του Μακόλεϊ Κάλκιν.

Η νέα ταινία φαίνεται πως θα προσεγγίσει την κλασική ιστορία από μια διαφορετική οπτική, παρουσιάζοντας έναν ενήλικο πλέον Κέβιν ΜακΚάλιστερ, ο οποίος έχει αποκτήσει τη δική του οικογένεια.

Η ιδέα προέρχεται από τον ίδιο τον ηθοποιό, ο οποίος φέρεται να την παρουσίασε σε στελέχη της Disney τους προηγούμενους μήνες.

Ο Κάλκιν είχε μάλιστα αποκαλύψει δημόσια, τον Νοέμβριο του 2025, ένα πιθανό σενάριο για την επιστροφή του χαρακτήρα του.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν ως Κέβιν ΜακΚάλιστερ στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Σε αυτή την εκδοχή, ο Κέβιν είναι ένας πατέρας που έχει απορροφηθεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, παραμελώντας άθελά του τη σχέση με το παιδί του.

Κάποια στιγμή, όμως, οι ρόλοι αντιστρέφονται. Το παιδί τον κλειδώνει έξω από το σπίτι και στήνει παγίδες για να τον εμποδίσει να επιστρέψει.

Έτσι, ο άλλοτε μικρός πρωταγωνιστής θα βρισκόταν για πρώτη φορά στη θέση εκείνων που προσπαθούσαν να εισβάλουν στο σπίτι του.

Η ιδέα θα μπορούσε να προσφέρει μια νέα ματιά στην ιστορία, διατηρώντας τα κωμικά στοιχεία της πρωτότυπης ταινίας, αλλά προσθέτοντας και μια διάσταση γύρω από τη σχέση πατέρα και παιδιού.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτή θα είναι η τελική υπόθεση της νέας παραγωγής.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν ως Κέβιν ΜακΚάλιστερ στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Οι δημιουργοί πίσω από τη νέα ταινία

Η συμμετοχή των Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του νέου εγχειρήματος.

Το δημιουργικό δίδυμο έχει συνδέσει το όνομά του με δημοφιλείς κωμωδίες, όπως το «Superbad», το «Pineapple Express» και το «This Is the End».

Οι δύο συνεργάτες έχουν αναπτύξει ένα ιδιαίτερο κινηματογραφικό ύφος, στο οποίο συνδυάζονται το ανατρεπτικό χιούμορ, οι απρόβλεπτες καταστάσεις και οι ανθρώπινες σχέσεις.

Η εμπλοκή τους στο «Home Alone» δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το πώς θα προσαρμόσουν την κλασική οικογενειακή κωμωδία στο σύγχρονο κινηματογραφικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, θα συνεργαστούν με τον ίδιο τον Μακόλεϊ Κάλκιν για τη διαμόρφωση του σεναρίου.

Δεν έχει ανακοινωθεί σκηνοθέτης, ενώ άγνωστο παραμένει ποιοι άλλοι ηθοποιοί θα συμμετάσχουν στην παραγωγή.

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