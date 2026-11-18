Snapshot Ο Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει ως Κέβιν ΜακΚάλιστερ σε νέα διαφήμιση των McDonald's, 35 χρόνια μετά την ταινία «Μόνος στο Σπίτι».

Στο διαφημιστικό σποτ, ο Κέβιν βρίσκεται μόνος σε ένα κλειστό McDonald's και απολαμβάνει ελεύθερα το φαγητό και τα γλυκά του μενού.

Η καμπάνια περιλαμβάνει ένα ειδικό Happy Meal με συλλεκτικές κάλτσες και εμπνευσμένα συνοδευτικά, διαθέσιμο από την 1η Δεκεμβρίου. Snapshot powered by AI

Ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ επέστρεψε στις οθόνες, 35 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση στην αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνος στο Σπίτι», αυτή τη φορά μέσα από μια νέα διαφήμιση των McDonald's.

«Όλοι εξαφανίστηκαν ξανά», λέει ο Μακόλεϊ Κάλκιν στο διαφημιστικό σποτ, προτού βρεθεί μόνος σε ένα κλειστό κατάστημα McDonald's κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και όπως ακριβώς θα έκανε ο μικρός Κέβιν αν έμενε μόνος στο σπίτι, έτσι και τώρα, έχοντας ένα ολόκληρο εστιατόριο στη διάθεσή του, αποφασίζει να απολαύσει την ελευθερία του χωρίς περιορισμούς.

Μπαίνει στην κουζίνα, παίρνει όσες τηγανητές πατάτες θέλει, απολαμβάνει τα αγαπημένα του μπέργκερ και δεν παραλείπει φυσικά τα γλυκά. Μάλιστα, φτάνει μέχρι τη μηχανή παγωτού, όπου δημιουργεί ένα δικό του γλυκό, συνδυάζοντας όλα όσα υπάρχουν διαθέσιμα στο μενού.

Ο Κέβιν δεν μένει, όμως, μόνο στις γαστρονομικές απολαύσεις. Στο διαφημιστικό παίζει και με τις κάλτσες που θα προσφέρονται ως δώρο μαζί με το νέο Happy Meal, το οποίο λανσάρει η εταιρεία ενόψει των Χριστουγέννων.

Η επιλογή του «Μόνος στο Σπίτι» για τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια δεν είναι φυσικά τυχαία, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες που έχουν συνδεθεί με την εορταστική περίοδο.

Το ειδικό Happy Meal θα περιλαμβάνει, εκτός από τις συλλεκτικές κάλτσες, συνοδευτικά εμπνευσμένα από τις αγαπημένες συνήθειες του Κέβιν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του για διαφημιστικούς σκοπούς. Το 2018 είχε πρωταγωνιστήσει σε καμπάνια του Google Assistant, αναβιώνοντας χαρακτηριστικές σκηνές από την ταινία και χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής βοηθού για να οργανώσει την καθημερινότητά του και να αντιμετωπίσει όσους πλησιάζουν το σπίτι του.

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