«Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ» - Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρέτησε την «μαμά» του Κάθριν Ο' Χάρα στα Emmy

Snapshot Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρέτησε με συγκίνηση την Κάθριν Ο’Χάρα στα βραβεία Emmy, αναφερόμενος σε αυτήν ως «μαμά».

Η Κάθριν Ο’Χάρα υπηρέτησε ως μητέρα του στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι» και ήταν για τον Κάλκιν μία ζεστή και ενθαρρυντική παρουσία.

Ο Κάλκιν τόνισε πως η Ο’Χάρα πάντα εμφανιζόταν όταν τη χρειαζόταν, παρομοιάζοντάς την με μια καλή μαμά.

Η ηθοποιός απεβίωσε τον Ιανουάριο σε ηλικία 71 ετών και παραμένει αξέχαστη για το ρόλο της ως μητέρα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ.

Ο Κάλκιν έκλεισε την ομιλία του με αναφορά στις ταινίες που τους ένωσαν, λέγοντας πως, παρά το ότι εκείνη μπορεί να τον ξέχασε, όλοι θα τη θυμούνται πάντα. Snapshot powered by AI

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές των Βραβείων Emmy εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του «In Memoriam», όταν ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρέτησε την Κάθριν Ο’Χάρα, την ηθοποιό που υποδύθηκε τη μητέρα του στις ταινίες «Μόνος στο Σπίτι» και «Μόνος στο Σπίτι 2».

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν ανέβηκε στη σκηνή και μίλησε για την Ο’Χάρα με ιδιαίτερη συγκίνηση, αποκαλύπτοντας πως, παρά τους πολλούς χαρακτηρισμούς που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για εκείνη, μία λέξη ήταν αυτή που του ερχόταν πρώτη στο μυαλό: «μαμά».

«Θυμόμαστε τη ξεχασιάρα μαμά, σωστά; Αλλά εγώ δεν θα την ξεχάσω ποτέ», είπε αρχικά.

«Υπάρχουν άπειρες λέξεις που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να περιγράψω την Κάθριν. Ήταν ενθαρρυντική, ζεστή, αστεία. Αλλά η λέξη που σκέφτομαι είναι “μαμά”. Δεν ήταν απλώς σύζυγος και μητέρα για τον Μπο, τον Μάθιου και τον Λουκ, ήταν η μαμά μου. Και, κατ’ επέκταση, είναι η μαμά όλων μας», ανέφερε συγκινημένος.

Στη συνέχεια, ο Μακόλεϊ Κάλκιν εξήγησε πως η Κάθριν Ο’Χάρα ήταν ένας άνθρωπος που «πάντα εμφανιζόταν» όταν εκείνος τη χρειαζόταν.

«Όπως μια καλή μαμά, πάντα ερχόταν όταν της το ζητούσα. Γιατί αυτή ήταν η Κάθριν. Αυτό έκανε. Ερχόταν. Και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για εκείνη απόψε. Ερχόμαστε για εκείνη», είπε.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός έκανε μια αναφορά στις ταινίες που τους ένωσαν και προκάλεσε συγκίνηση αλλά και χαμόγελα στο κοινό: «Μπορεί να με ξέχασε - δύο φορές -αλλά εμείς θα τη θυμόμαστε πάντα».

Η Κάθριν Ο’Χάρα έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο σε ηλικία 71 ετών. Η βραβευμένη ηθοποιός και κωμικός είχε μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του κοινού ως η μητέρα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ στις δύο πρώτες ταινίες «Μόνος στο Σπίτι».

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