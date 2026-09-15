Κόνιτσα: Στάχτη έχουν γίνει 1.152 στρέμματα από τη φωτιά στην Τραπεζίτσα

Περίπου 8.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κόνιτσα: Στάχτη έχουν γίνει 1.152 στρέμματα από τη φωτιά στην Τραπεζίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας ανέρχεται σε 1.152 στρέμματα σύμφωνα με τη δορυφορική αποτύπωση του Copernicus.
  • Η συνολική επηρεαζόμενη έκταση από τη φωτιά είναι περίπου 8.000 στρέμματα.
  • Η φωτιά καίει κυρίως τον βελονοτάπητα και τον υπόροφο, χωρίς να προκαλεί ζημιές στους κορμούς και την κόμη των δέντρων.
  • Η πληροφορία βασίζεται σε δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος Copernicus.
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Σε 1.152 στρέμματα ανέρχεται η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας, σύμφωνα με τη χθεσινή αποτύπωση του δορυφόρου Copernicus, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα, όπου όπως επισημαίνει το υπουργείο, καίγονται ο βελονοτάπητας και ο υπόροφος από έρπουσα φωτιά, η οποία, όπως προσθέτει, δεν προκαλεί καμία ζημιά στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.

Τέλος, ακόμη και στην έκταση των 1.152 στρεμμάτων, που φέρεται ως καμένη, η πραγματική έκταση και ο αριθμός των κατεστραμμένων δένδρων θα εκτιμηθεί την επόμενη άνοιξη από τις δασικές υπηρεσίες.

Δείτε τη δορυφορική απεικόνιση από το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicus:

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