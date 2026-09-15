Σε επιφυλακή η Κόνιτσα λόγω νέων αναζωπυρώσεων στην Τραπεζίτσα

Snapshot Το πύρινο μέτωπο κινείται προς τη χαράδρα του Αώου, καίγοντας πυκνή βλάστηση σε απότομες πλαγιές κοντά στον ποταμό.

Έντονη ανησυχία υπάρχει στους κατοίκους και τις αρχές λόγω της ορατότητας των ενεργών εστιών από μεγάλη απόσταση.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνουν εξαιτίας του απόκρημνου και δύσβατου εδάφους που περιορίζει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Νέα αναζωπύρωση καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή της Τραπεζίτσας, στην Κόνιτσα, όπου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου παραμένει ενεργή.

Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου και έχει πλέον κινηθεί προς τη χαράδρα του Αώου, κατακαίγοντας πυκνή βλάστηση στις ιδιαίτερα απότομες πλαγιές που υψώνονται πάνω από τον ποταμό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ένα πυκνό σύννεφο καπνού κάλυπτε τη χαράδρα, ενώ μετά το βράδυ οι ενεργές εστίες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση. Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της Κόνιτσας, αλλά και στις αρμόδιες αρχές που παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς το απόκρημνο και δύσβατο έδαφος της περιοχής περιορίζει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.