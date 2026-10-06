Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

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Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη το πρωί της Τρίτης, με σοβαρά προβλήματα στον Κηφισό, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Αττική Οδό.
  • Στον Κηφισό καταγράφεται μεγάλο μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, ειδικά από Περιστέρι και Αγίους Αναργύρους προς το κέντρο και αντίστροφα.
  • Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20-25 λεπτά προς το αεροδρόμιο και 10-15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.
  • Η κίνηση είναι αυξημένη και στη Λεωφόρο Κηφισίας, την Κατεχάκη και τη Μεσογείων, επηρεάζοντας την πρόσβαση προς το κέντρο.
  • Από το απόγευμα αρχίζουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, που θα κορυφωθούν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
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Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Τρίτης, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου. Η εικόνα στον χάρτη δείχνει ιδιαίτερα επιβαρυμένους βασικούς οδικούς άξονες, ενώ προβλήματα καταγράφονται τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της Αθήνας.

Σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες για την κυκλοφορία, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Αττική Οδό.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και σε αρκετά τμήματα η κίνηση εμφανίζεται «κόκκινη».

Τα προβλήματα εντοπίζονται σε τμήματα του Κηφισού και στα δύο ρεύματα, με την κατάσταση να είναι δύσκολη από την περιοχή του Περιστερίου και των Αγίων Αναργύρων προς το κέντρο, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα. Η εικόνα στον χάρτη δείχνει επίσης επιβάρυνση στους κόμβους και στις εισόδους που συνδέουν τον Κηφισό με τους γύρω δρόμους.

Κίνηση καταγράφεται και στην Αττική Οδό, με αρκετά τμήματα να εμφανίζονται επιβαρυμένα στον χάρτη.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20-25 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ καταγράφονται επιπλέον καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με την κίνηση να είναι αυξημένη στο τμήμα που οδηγεί προς το κέντρο.

Η επιβάρυνση επηρεάζει και τους γύρω δρόμους, καθώς η Αλεξάνδρας αποτελεί βασικό άξονα σύνδεσης του κέντρου με τις βόρειες περιοχές της Αθήνας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα από Χαλάνδρι και Ψυχικό προς Αμπελοκήπους, με αρκετά σημεία να εμφανίζονται σε πορτοκαλί και κόκκινο στον χάρτη.

Επιβαρυμένοι εμφανίζονται επίσης οι δρόμοι που συνδέονται με την Κηφισίας, μεταξύ άλλων η Κατεχάκη και η Μεσογείων, με την κίνηση να επηρεάζει την πρόσβαση προς το κέντρο.

Κέντρο Αθήνας

Στο κέντρο, η κίνηση είναι αυξημένη σε αρκετούς δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, την Πανεπιστημίου, τη Σταδίου και τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παράλληλα, από σήμερα το απόγευμα αναμένονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στο κέντρο, λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Οι ρυθμίσεις θα κορυφωθούν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ενώ προβλήματα εμφανίζονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.

Επιβαρυμένη είναι επίσης η Λεωφόρος Ποσειδώνος, με σημαντικότερο πρόβλημα στο ρεύμα από Καραϊσκάκη προς Άλιμο και Γλυφάδα.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς το κέντρο καλό είναι να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο, καθώς εκτός από την πρωινή αιχμή, από σήμερα το απόγευμα τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε τον χάρτη:

κίνηση 6/10

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