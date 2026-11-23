Το τυρί κότατζ (cottage cheese) μπορεί να παρέχει περισσότερη πρωτεΐνη σε μια τυπική μερίδα απ’ ό,τι η παρμεζάνα, παρόλο που η παρμεζάνα περιέχει πολύ περισσότερη πρωτεΐνη ανά 100 γραμμάρια.

Η διαφορά γίνεται πιο σαφής όταν συγκρίνουμε τι καταναλώνουμε πραγματικά, καθώς και πόσες θερμίδες, κορεσμένα λιπαρά και νάτριο συνοδεύουν την τυπική μερίδα από κάθε τυρί.

Το τυρί αποτελεί μια χρήσιμη πηγή πρωτεΐνης, ωστόσο μια κατάταξη που βασίζεται αποκλειστικά στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ανά 100 γραμμάρια μπορεί να είναι παραπλανητική.

Τα σκληρά τυριά περιέχουν λιγότερο νερό, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν μεγαλύτερες ποσότητες τόσο πρωτεΐνης όσο και λίπους.

περιέχουν λιγότερο νερό, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν μεγαλύτερες ποσότητες τόσο πρωτεΐνης όσο και λίπους. Αντιθέτως, τα πιο μαλακά τυριά ενδέχεται να προσφέρουν περισσότερη πρωτεΐνη σε σχέση με τις θερμίδες τους, όταν καταναλώνονται σε μεγαλύτερες μερίδες.

Ποια τυριά προσφέρουν την περισσότερη πρωτεΐνη σε σχέση με τις θερμίδες τους;

Μεταξύ 6 γνωστών τυριών, που περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα, το απλό τυρί κότατζ παρέχει την περισσότερη πρωτεΐνη ανά 100 kcal. Ακολουθούν η παρμεζάνα και η μοτσαρέλα, ενώ η φέτα και το τσένταρ παρέχουν λιγότερη πρωτεΐνη σε σχέση με το ενεργειακό τους περιεχόμενο.

Τυρί και ενδεικτική μερίδα Πρωτεΐνη Θερμίδες Πρωτεΐνη ανά 100 θερμίδες Κορεσμένα λιπαρά Νάτριο Τυρί κότατζ, 150 γρ. 22,8 γρ. 184 kcal 12,4 γρ. 5,7 γρ. 472 mg Παρμεζάνα, 30 γρ. 12,2 γρ. 140 kcal 8,7 γρ. 6,3 γρ. 451 mg Μοτσαρέλα, 50 γρ. 13 γρ. 150 kcal 8,6 γρ. 7 γρ. 188 mg Ρικότα, 100 γρ. 10,5 γρ. 147 kcal 7,1 γρ. 7,2 γρ. 198 mg Φέτα, 50 γρ. 8,9 γρ. 140 kcal 6,4 γρ. 7,7 γρ. 535 mg Τσένταρ, 30 γρ. 7,4 γρ. 119 kcal 6,2 γρ. 6,5 γρ. 205 mg

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία είναι κατά προσέγγιση και έχουν υπολογιστεί βάσει μιας ενιαίας πηγής αναφοράς για τη σύσταση των γαλακτοκομικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας ενδεικτικές μερίδες. Δεν πρόκειται για τυποποιημένες προτάσεις σερβιρίσματος. Τα πραγματικά προϊόντα και ειδικά οι εκδοχές με μειωμένα λιπαρά, ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά.

Γιατί η παρμεζάνα δεν βρίσκεται αυτόματα στην πρώτη θέση;

Η παρμεζάνα είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένη: μεγάλο μέρος της υγρασίας της αφαιρείται κατά την παραγωγή και την ωρίμανσή της. Συνεπώς, προσφέρει άφθονη πρωτεΐνη σε μικρό βάρος, αλλά ταυτόχρονα σημαντική ενέργεια και κορεσμένα λιπαρά.

Μια μερίδα 30 γρ. παρμεζάνας παρέχει περίπου 12 γρ. πρωτεΐνης. Ένα μπολ 150 γρ. τυριού τύπου cottage, όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε στον πίνακα, παρέχει σχεδόν 23 γρ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη μερίδα cottage περιέχει επίσης περισσότερες συνολικές θερμίδες. Επομένως, η στήλη «πρωτεΐνη ανά 100 kcal» προσφέρει μια πιο δίκαιη σύγκριση ως προς την αποδοτικότητα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η παρμεζάνα είναι κακή επιλογή τυριού. Μια μικρή ποσότητα μπορεί να προσδώσει γεύση και πρωτεΐνη σε ζυμαρικά ή λαχανικά. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι αν επιθυμείτε μια μερίδα που να αποτελεί σημαντική πηγή πρωτεΐνης ή απλώς μια μικρή ποσότητα για γεύση (ως συνοδευτικό).

Τι ισχύει για τη φέτα, την μοτσαρέλα και τη ρικότα;

Η μοτσαρέλα αποδίδει σχετικά καλά σε αυτή τη σύγκριση, αν και οι φρέσκες μπάλες μοτσαρέλας καθώς και οι εκδοχές με χαμηλότερα λιπαρά ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από το προϊόν αναφοράς.

Η φέτα προσφέρει πρωτεΐνη και γεύση σε σαλάτες και άλλα γεύματα, ωστόσο η περιεκτικότητά της σε νάτριο χρήζει προσοχής. Η ρικότα μπορεί να αποτελέσει μια ευέλικτη επιλογή για μεγαλύτερη μερίδα, αν και η περιεκτικότητά της σε λιπαρά και πρωτεΐνη ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

Τα ελληνικά σκληρά τυριά, όπως η γραβιέρα, μπορεί επίσης να είναι πλούσια σε πρωτεΐνη. Ωστόσο, για τη σύγκριση της διατροφικής τους αξίας, θα πρέπει να ελέγχετε την ετικέτα του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς δεν είναι όλες οι ποικιλίες ίδιες.

Πώς να επιλέξετε ένα τυρί υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη στο σουπερμάρκετ

Ξεκινήστε λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα που σκοπεύετε να καταναλώσετε και, στη συνέχεια, διαβάστε την ετικέτα (με βάση τα 100 γρ.):

Πρωτεΐνη: Υπολογίστε πόσα γραμμάρια πρωτεΐνης παρέχει πραγματικά η μερίδα που συνήθως καταναλώνετε.

Υπολογίστε πόσα γραμμάρια πρωτεΐνης παρέχει πραγματικά η μερίδα που συνήθως καταναλώνετε. Θερμίδες: Συγκρίνετε την ποσότητα της πρωτεΐνης σε σχέση με την ενέργεια (θερμίδες), εάν αυτό είναι σημαντικό για τον διατροφικό σας στόχο.

Συγκρίνετε την ποσότητα της πρωτεΐνης σε σχέση με την ενέργεια (θερμίδες), εάν αυτό είναι σημαντικό για τον διατροφικό σας στόχο. Κορεσμένα λιπαρά : Ένα τυρί υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη μπορεί, παρ' όλα αυτά, να περιέχει σημαντική ποσότητα κορεσμένων λιπαρών.

: Ένα τυρί υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη μπορεί, παρ' όλα αυτά, να περιέχει σημαντική ποσότητα κορεσμένων λιπαρών. Αλάτι: Ιδιαίτερα σημαντικό για τη φέτα και ορισμένα παλαιωμένα τυριά. Στις ετικέτες της ΕΕ αναγράφεται συνήθως η περιεκτικότητα σε αλάτι και όχι σε νάτριο: τα 400 mg νατρίου αντιστοιχούν περίπου σε 1 γρ. αλατιού.

Για παράδειγμα, το τυρί cottage με μειωμένα λιπαρά ενδέχεται να παρουσιάζει ένα πιο ευνοϊκό προφίλ κορεσμένων λιπαρών σε σχέση με το τυρί cottage που αναφέρεται γενικά στον πίνακα. Άλλα τυριά με μειωμένα λιπαρά μπορούν επίσης να υπερτερούν έναντι των αντίστοιχων εκδόσεων με πλήρη λιπαρά, όσον αφορά την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ανά θερμίδα.

Συμπέρασμα

Όσον αφορά την αναλογία πρωτεΐνης-προς-θερμίδες, το τυρί cottage αποτελεί μια πρακτική επιλογή μεταξύ των ποικιλιών που εξετάστηκαν. Ωστόσο, οι πληροφορίες στην ετικέτα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ονομασία του τυριού. Η παρμεζάνα είναι πλούσια σε πρωτεΐνη ως προς το βάρος της, ενώ η μοτσαρέλα, η φέτα και η ρικότα παρουσιάζουν, η καθεμία, διαφορετικά χαρακτηριστικά και ισορροπίες.

Κάντε την επιλογή σας με βάση τη μερίδα που πρόκειται πραγματικά να καταναλώσετε, και όχι απλώς με βάση μια κατάταξη ανά 100 γραμμάρια.

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