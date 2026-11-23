Snapshot Το φαινόμενο Dunkelflaute αναφέρεται σε περιόδους με ταυτόχρονη χαμηλή αιολική και ηλιακή παραγωγή ενέργειας λόγω ασθενών ανέμων και μειωμένης ηλιακής ακτινοβολίας.

Μελέτες στη Γερμανία καταγράφουν περίπου τέσσερα επεισόδια Dunkelflaute ανά έτος, συνήθως προκαλούμενα από εκτεταμένα αντικυκλωνικά συστήματα που εμποδίζουν τη μετακίνηση βαρομετρικών συστημάτων και μειώνουν την ηλιακή ακτινοβολία.

Το φαινόμενο εμφανίζεται πιο συχνά το φθινόπωρο και τον χειμώνα, με το ακραίο επεισόδιο του χειμώνα 1996–1997 να αποτελεί χαρακτηριστική δοκιμασία ανθεκτικότητας για ενεργειακά συστήματα με υψηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών.

Το Dunkelflaute δημιουργεί προκλήσεις για τη διαχείριση ηλεκτρικών συστημάτων λόγω της μειωμένης παραγωγής και αυξημένης ζήτησης θέρμανσης, αυξάνοντας την ανάγκη για εφεδρείες, αποθήκευση και διασυνδέσεις.

Στην Ελλάδα, λόγω διαφορετικών μετεωρολογικών συνθηκών και υψηλότερης ηλιοφάνειας, το Dunkelflaute παρουσιάζει διαφορετικό προφίλ, αλλά εκτεταμένα αντικυκλωνικά συστήματα και νεφικά συστήματα μπορούν επίσης να μειώσουν την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Snapshot powered by AI

Το Newsbomb στις 22 Νοεμβρίου έφερε στη δημοσιότητα ένα ενδιαφέρον θέμα το οποίο στη Γερμανία είναι γνωστό ως φαινόμενο #Dunkelflaute .Το Dunkelflaute είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον φαινόμενο, στο οποίο συναντώνται η συνοπτική μετεωρολογία, η κλιματολογία και η ενεργειακή ασφάλεια.

Πρόκειται για παρατεταμένες περιόδους κατά τις οποίες οι ασθενείς άνεμοι και η περιορισμένη ηλιακή ακτινοβολία προκαλούν ταυτόχρονα μεγάλη μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά.

Ο όρος προέρχεται από τα γερμανικά: Dunkel (σκοτάδι) και Flaute (άπνοια). Δεν πρόκειται για ένα νέο μετεωρολογικό φαινόμενο. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που το προκαλούν υπάρχουν εδώ και αιώνες.

Εκείνο που έχει αλλάξει είναι η σημασία τους για την Ευρώπη, καθώς αυξάνεται διαρκώς η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή.

1. Πόσο συχνά εμφανίζεται; Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Η σημαντικότερη ποσοτική διαπίστωση προέρχεται από τη δημοσίευση: Meteorological conditions during periods of low wind speed and insolation in Germany: The role of weather regimes Η μελέτη, με συμμετοχή ερευνητών από το +Karlsruhe Institute of Technology και το University of Reading, εξετάζει την περίοδο 1979–2018 και εντοπίζει 169 επεισόδια Dunkelflaute, δηλαδή περίπου τέσσερα ανά έτος, με τον συγκεκριμένο επιστημονικό ορισμό. Ωστόσο, υπάρχει μια θεμελιώδης επιστημονική διευκρίνιση: τα 169 επεισόδια αφορούν τη Γερμανία και όχι ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν μπορούμε συνεπώς να συμπεράνουμε ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει παρουσιάσει ακριβώς τον ίδιο αριθμό επεισοδίων τα τελευταία 50 χρόνια. Για το ευρωπαϊκό σύνολο, οι έρευνες εξετάζουν συνδυασμούς χωρών και διαφορετικά κατώφλια παραγωγής. Η ενιαία πανευρωπαϊκή συχνότητα δεν μπορεί να εκφραστεί με έναν αριθμό χωρίς να προσδιοριστούν προηγουμένως η γεωγραφική περιοχή, η διάρκεια και η ένταση του επεισοδίου. Αυτό είναι ουσιαστικό: μια άπνοια στη Γερμανία μπορεί να συμπίπτει με σημαντική αιολική παραγωγή στην Ιβηρική Χερσόνησο ή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το ενεργειακό πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο όταν η μειωμένη παραγωγή επεκτείνεται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες.

2. Ποια είναι η μετεωρολογική αιτία του Dunkelflaute;

Η συχνότερη συνοπτική κατάσταση που συνδέεται με το Dunkelflaute είναι η εγκατάσταση και παραμονή ενός εκτεταμένου αντικυκλωνικού συστήματος, ιδιαίτερα πάνω από την Κεντρική Ευρώπη. Όταν μια ισχυρή και επίμονη αντικυκλωνική κυκλοφορία εγκαθίσταται πάνω από την ευρωπαϊκή ήπειρο, παρεμποδίζει τη συνήθη ανατολική μετακίνηση των βαρομετρικών συστημάτων από τον Ατλαντικό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εξασθένηση των ανέμων κοντά στο έδαφος και στο ύψος λειτουργίας των ανεμογεννητριών , θερμοκρασιακές αναστροφές και ανάπτυξη σταθερού οριακού στρώματος, που περιορίζει την κατακόρυφη ανάμειξη. και εκτεταμένη χαμηλή νέφωση, ομίχλη και στρωματόμορφες νεφώσεις, με σημαντική μείωση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας.

Η παρουσία υψηλών πιέσεων δεν σημαίνει απαραίτητα αίθριο καιρό. Αντίθετα, κατά τη χειμερινή περίοδο, οι αναστροφές και η παγίδευση υγρασίας στα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα μπορούν να διατηρούν εκτεταμένα πεδία χαμηλής νέφωσης.

Η σχέση με τα Weather Regimes

Η μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι τα επεισόδια συνδέονται ιδιαίτερα με καθεστώτα εμποδισμού. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα τέτοιο καθεστώς για πολλές ημέρες. Έτσι, η ενεργειακή παραγωγή δεν αντιμετωπίζει απλώς μια πρόσκαιρη μείωση, αλλά μια παρατεταμένη περίοδο περιορισμένης διαθεσιμότητας. Σημαντική είναι επίσης η εποχικότητα. Το φαινόμενο είναι συχνότερο από το φθινόπωρο έως τον χειμώνα, όταν η μικρότερη διάρκεια της ημέρας, το χαμηλό ύψος του Ήλιου και η αυξημένη νέφωση περιορίζουν την παραγωγή των φωτοβολταϊκών. Στη μελέτη Mockert et al. δεν εντοπίστηκαν θερινά επεισόδια με το αυστηρό κατώφλι που χρησιμοποιήθηκε.

Η μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι τα επεισόδια συνδέονται ιδιαίτερα με καθεστώτα εμποδισμού.

3.Το ακραίο πανευρωπαϊκό επεισόδιο του χειμώνα 1996–1997

Η περίπτωση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική από ενεργειακή άποψη. Δεν σημαίνει ότι επί 55 συνεχόμενες ημέρες σταμάτησαν να λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες ή τα φωτοβολταϊκά. Σημαίνει ότι, με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, εντοπίστηκε μια παρατεταμένη περίοδος μεγάλης σωρευτικής ανεπάρκειας της διαθέσιμης αιολικής και ηλιακής ενέργειας, με επιμέρους περιόδους ακόμη εντονότερης έλλειψης.

Η μελέτη δείχνει ότι τα ακραία επεισόδια μπορούν να επηρεάσουν πολλές χώρες ταυτόχρονα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μειώνεται το όφελος των διακρατικών ανταλλαγών, επειδή και οι γειτονικές περιοχές μπορεί να αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα. Γι' αυτό ο χειμώνας 1996–1997 χρησιμοποιείται ως χαρακτηριστική δοκιμασία ανθεκτικότητας για μελλοντικά ενεργειακά συστήματα υψηλής διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών.

Το Dunkelflaute δεν συνεπάγεται αυτομάτως ενεργειακή κρίση ή διακοπή ρεύματος. Δημιουργεί όμως μια ιδιαίτερα απαιτητική κατάσταση για τους διαχειριστές των ηλεκτρικών συστημάτων.

Το πρόβλημα προκύπτει από τον συνδυασμό τριών παραγόντων: χαμηλής αιολικής παραγωγής, περιορισμένης φωτοβολταϊκής παραγωγής και, συχνά, αυξημένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση κατά τους χειμερινούς μήνες. Όσο μεγαλώνει η συμμετοχή των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η σημασία των εφεδρειών, της αποθήκευσης και των διασυνδέσεων.

4. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;

Η Ελλάδα παρουσιάζει διαφορετική μετεωρολογική και ενεργειακή συμπεριφορά από τη Γερμανία ή τη Βόρεια Ευρώπη. Η υψηλότερη ηλιοφάνεια, η συχνή επικράτηση ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, η επίδραση της ορογραφίας και η διαφορετική εποχική κατανομή της ηλεκτρικής ζήτησης διαφοροποιούν σημαντικά τον κίνδυνο.

Παράλληλα, όμως, εκτεταμένα αντικυκλωνικά πεδία μπορούν να προκαλέσουν άπνοια σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ διαδοχικά νεφικά συστήματα μπορούν να μειώσουν την ηλιακή παραγωγή. Η ταυτόχρονη εμφάνιση αυτών των καταστάσεων είναι το σημείο που χρειάζεται συστηματική διερεύνηση.