Snapshot Οι νέες οδηγίες του eΕΦΚΑ επιτρέπουν τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης αναπηρίας με τη συμπλήρωση 600 ημερών ασφάλισης ή δύο ετών, ακόμα και αν η εργασία έγινε μετά την εμφάνιση της αναπηρίας.

Ασφαλισμένοι που δεν είχαν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης μπορούν πλέον να λάβουν σύνταξη αν έχουν 5 έτη ασφάλισης συνολικά και 2 έτη (600 ένσημα) στην πενταετία πριν την αίτηση συνταξιοδότησης.

Υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης απορριφθεισών αιτήσεων σύνταξης αναπηρίας, με πιθανή καταβολή αναδρομικών, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.

Οι συνταξιούχοι αναπηρίας μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς να υφίστανται περικοπή στη σύνταξή τους και χωρίς να καταβάλλουν τον πρόσθετο πόρο 10%.

Παραδείγματα δείχνουν ότι μετά από ένσταση και προσφυγή στα ΚΕΠΑ, υπάρχει δυνατότητα σημαντικής αύξησης του ποσού σύνταξης αναπηρίας. Snapshot powered by AI

Σημαντικές αλλαγές και νέες δυνατότητες για χιλιάδες ασφαλισμένους φέρνουν οι νέες οδηγίες του e-ΕΦΚΑ για τη χορήγηση συντάξεων αναπηρίας.

Με γενικό έγγραφο που εκδόθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2026, διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο εξετάζεται η ασφαλιστική προϋπόθεση των 600 ημερών ασφάλισης ή των δύο ετών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περιπτώσεις που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν εμπόδια.

Οι διευκρινίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, ασφαλισμένους που συνέχισαν να εργάζονται μετά την εμφάνιση της αναπηρίας τους, αλλά και πολίτες των οποίων οι αιτήσεις για σύνταξη είχαν απορριφθεί επειδή ο ασφαλιστικός χρόνος αναζητήθηκε αποκλειστικά πριν από την εμφάνιση της αναπηρίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κρίσιμα ερωτήματα για το πότε μπορεί κάποιος να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης αναπηρίας χωρίς να χρειάζεται να περιμένει τη συμπλήρωση της 15ετίας, πώς συνυπολογίζεται η εργασία μετά την εμφάνιση της αναπηρίας και ποιες δυνατότητες υπάρχουν για την επανεξέταση απορριφθεισών αιτήσεων.

Παράλληλα, οι ασφαλισμένοι με αναπηρία μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς περικοπή της σύνταξής τους λόγω της απασχόλησης.

Το θέμα ανέδειξε και εξηγεί με αναλυτικά παραδείγματα η δικηγόρος εργατολόγος Ματίνα Τριανταφύλλη:

Περίπτωση 1

Συντάξεις αναπηρίας: Νέα ευκαιρία για πολλούς ασφαλισμένους

Πόσα ένσημα απαιτούνται;

15 έτη ασφάλισης: 4.500 ένσημα.

Ή

5 έτη ασφάλισης: 1.500 ένσημα, από τα οποία 2 έτη (600 ένσημα) μέσα στην κρίσιμη πενταετία.

Νέες οδηγίες του ΕΦΚΑ διευκολύνουν τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης αναπηρίας!

Περίπτωση 2

Συντάξεις αναπηρίας: Τι αλλάζει με τα 2 έτη (600 ένσημα);

Μέχρι σήμερα:

Τα 2 έτη ασφάλισης (600 ένσημα) αναζητούνταν στην πενταετία πριν από την εμφάνιση της αναπηρίας.

Με τις νέες οδηγίες:

Τα 2 έτη ασφάλισης (600 ένσημα) μπορούν να συμπληρώνονται και στην πενταετία πριν από την ηλεκτρονική διαδικασία συνταξιοδότησης.

Μετράει και η εργασία μετά την εμφάνιση της αναπηρίας

Περίπτωση 3

Σύνταξη αναπηρίας: Δικαίωμα χωρίς αναμονή για 15ετία

Παράδειγμα 1

Ασφαλισμένος με αναπηρία από το 2020.

Έχει 5 έτη ασφάλισης, αλλά όχι 2 έτη (600 ένσημα) στην πενταετία πριν από την αναπηρία.

Μέχρι σήμερα: Έπρεπε να εργαστεί άλλα 10 έτη για να συμπληρώσει 15ετία.

Πλέον: Αρκεί να συμπληρώσει 2 έτη (600 ένσημα) στην πενταετία πριν από τη διαδικασία συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα 2

Εμφάνιση αναπηρίας το 2018.

Δεν είχε 2 έτη (600 ένσημα) την περίοδο 2013–2018.

Συμπλήρωσε όμως 2 έτη ασφάλισης την περίοδο 2021–2026.

Υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης το 2026.

Μπορεί πλέον να δικαιούται σύνταξη χωρίς να περιμένει τη 15ετία!

Περίπτωση 4

Απορρίφθηκε η σύνταξη; Νέα ευκαιρία με δυνατότητα αναδρομικών

Επανεξέταση απορριφθεισών αιτήσεων λόγω μη συμπλήρωσης των 2 ετών ασφάλισης (600 ένσημα).

Ανεξάρτητα από το στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

Αυτεπαγγέλτως, όπου είναι εφικτό, ή κατόπιν αιτήματος του ασφαλισμένου.

Τα οικονομικά αποτελέσματα μπορούν να ανατρέχουν στην αρχική αίτηση που απορρίφθηκε.

Περίπτωση 5

Σύνταξη αναπηρίας και εργασία: Χωρίς περικοπή σύνταξης!

Οι συνταξιούχοι αναπηρίας μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται.

Λαμβάνουν ολόκληρο τον μισθό και τη σύνταξη χωρίς περικοπή λόγω εργασίας.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνεχίζουν κανονικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Δεν καταβάλλουν τον πρόσθετο πόρο 10% που ισχύει για άλλους εργαζόμενους συνταξιούχους.

Στα 67 μπορούν να ζητήσουν σύνταξη γήρατος, εφόσον έχουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις.

Περίπτωση 6

Σύνταξη αναπηρίας: Από 321 ευρώ σε 898 ευρώ μετά από προσφυγή στα ΚΕΠΑ και ένσταση

Πραγματικό παράδειγμα ασφαλισμένης

Αρχική απόφαση ΕΦΚΑ: Υπολογίστηκαν μόλις 7 έτη και 11 μήνες ασφάλισης, με σύνταξη 321,45 € μικτά.

Ένσταση στον ΕΦΚΑ: Ζητήθηκε να συνυπολογιστούν συνολικά περίπου 26 έτη και 10 μήνες ασφάλισης σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, καθώς και η προσαύξηση λόγω παράλληλης ασφάλισης.

Ένσταση στην Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ: Αυξήθηκε το ποσοστό αναπηρίας.

Νέα σύνταξη: 898,13 € μικτά τον Ιανουάριο 2026.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: 321,45 €

ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ: 898,13 €

ΑΥΞΗΣΗ 576,68 € ΜΙΚΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ!

Η εργατολόγος Ματίνα Τριανταφύλλη FOTOVISI0N.GR

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