Snapshot Το κύκλωμα εικονικών τιμολογίων χρησιμοποίησε καφενείο ως κέντρο επιχειρήσεων για συναλλαγές ύψους 15 εκατ. ευρώ μέσα σε επτά μήνες.

Οι απολογίες των 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων δύο διευθυντές τραπεζών, ξεκινούν σήμερα.

Καταγράφηκε διακίνηση 2,5 εκατ. ευρώ μέσα σε 41 λεπτά και μεγάλες αναλήψεις μετρητών από τραπεζικά καταστήματα.

Πρόσωπα χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως άνεργοι και ιδιοκτήτες καφενείων, εμφανίζονταν ως επιχειρηματίες με υψηλούς τζίρους.

Λογίστρια κατέθεσε ότι της προσφέρθηκε αμοιβή 5.000 ευρώ ανά φορολογική δήλωση για τη διευκόλυνση του κυκλώματος, την οποία αρνήθηκε. Snapshot powered by AI

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τη διακίνηση εκατ. ευρώ μέσω εικονικών συναλλαγών για τις επιστροφές φόρων περιλαμβάνονται στην έρευνα για το κύκλωμα που φέρεται να είχε οργανώσει τη δράση του με «στρατηγείο» ένα καφενείο.

Μέσα σε επτά μήνες καταγράφηκαν σχεδόν 200 συναλλαγές, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων θα ξεκινήσουν σήμερα. Κατηγορίες αντιμετωπίζουν συνολικά 22 άτομα, ενώ ανάμεσα τους βρίσκονται και δύο διευθυντές τραπεζών, οι οποίοι φαίνεται να διευκόλυναν τις αναλήψεις.

Πρόσωπα χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα εμφανίζονταν να διαχειρίζονται εταιρείες με τζίρους εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μεγάλα χρηματικά ποσά αποσύρονταν σε μετρητά από τραπεζικά καταστήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φερόμενη εμπλοκή δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων στο Αγρίνιο και στον Γέρακα, καθώς και οι καταθέσεις που περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά στοιχεία της υπόθεσης αφορά τη διακίνηση 2,5 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις 41 λεπτά.

Σε άλλη περίπτωση, από τραπεζικό κατάστημα στο Αγρίνιο πραγματοποιήθηκε ανάληψη 300.000 ευρώ, αποκλειστικά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ. Ως αιτιολογία για τη συγκεκριμένη ανάληψη δηλώθηκε ότι τα χρήματα προορίζονταν για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, σε διάστημα επτά μηνών καταγράφηκαν 199 συναλλαγές συνολικού ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κατάθεση λογίστριας για αμοιβή 5.000 ευρώ ανά δήλωση

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην κατάθεση λογίστριας, η οποία περιέγραψε πρόταση που, όπως υποστήριξε, δέχθηκε από τον σύντροφό της για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων εταιρειών.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, της προσφέρθηκε αμοιβή περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση.

«Ο σύντροφός μου, μου είπε ότι επιθυμεί εγώ να υποβάλλω τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάποιων νομικών προσώπων εταιριών. Μου είπε ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα από κάθε δήλωση που θα υποβληθεί, περίπου 5.000 ευρώ. Αρνήθηκα. Τότε αυτός μου είπε να μην ανησυχώ και ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονται διότι εμπλέκονταν και τραπεζικοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άνεργοι εμφανίζονταν ως επιχειρηματίες με τζίρους εκατ. ευρώ

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται επίσης πρόσωπα που φέρονται να στρατολογήθηκαν προκειμένου να εμφανίζονται ως επιχειρηματίες.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται άνεργοι και ιδιοκτήτες καφενείων, οι οποίοι παρουσιάζονταν να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιαίτερα υψηλούς τζίρους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των προσώπων που φέρονται να προσεγγίστηκαν ήταν και πρώην νικητής τυχερού παιχνιδιού, ο οποίος στη συνέχεια είχε μείνει άνεργος.

Παράλληλα, ένας από τους λογιστές που συνδέονται με την υπόθεση παρουσίασε ακόμη και τυχερό λαχείο με κέρδη 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

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