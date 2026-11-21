Snapshot Συνελήφθησαν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο τραπεζικά στελέχη και τέσσερις λογιστές, για συμμετοχή σε κύκλωμα φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια και απόκρυψη φορολογητέων εσόδων 28 εκατ. ευρώ.

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε πλασματικές συναλλαγές και εικονικά τιμολόγια για μείωση φορολογητέας ύλης και λήψη παράνομων επιστροφών φόρων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες λειτουργούσαν βραχυχρόνια, χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή επιχειρηματική εγκατάσταση, ενώ συνδέονταν μέσω κοινού λογιστή και μεθοδολογίας.

Διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων συνέβαλαν στη γρήγορη ανάληψη μεγάλων ποσών μετά την πίστωση, διευκολύνοντας την απομάκρυνση των χρημάτων από το τραπεζικό σύστημα.

Η ΑΑΔΕ, μέσω του συστήματος ELENXIS, εντόπισε και εξάρθρωσε το κύκλωμα, αποτρέποντας την καταβολή μεγάλων παράνομων επιστροφών φόρου. Snapshot powered by AI

Ξετυλίγεται ολοένα και περισσότερο το κουβάρι της υπόθεσης με το οργανωμένο δίκτυο φοροδιαφυγής, που αφορά εικονικά τιμολόγια, απόκρυψη φορολογητέων εσόδων ύψους 28 εκατ. ευρώ και παράνομες επιστροφές φόρων.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντόπισαν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικά τιμολόγια και σύνθετες οικονομικές συναλλαγές, προκειμένου να αποκρύπτει φορολογητέα έσοδα.

Το ποσό που φέρεται να μην δηλώθηκε στις φορολογικές αρχές ανέρχεται σε 28 εκατ. ευρώ, ενώ από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι προέκυψαν και παράνομες επιστροφές φόρων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη συνολικά 15 ατόμων, ανάμεσά τους δύο τραπεζικών στελεχών και τεσσάρων λογιστών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 22 άτομα, εκ των οποίων τα δύο χωρίς ΑΦΜ.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες εμφάνιζαν αρχικά συναλλαγές μεταξύ τους για τις οποίες ο ένας εκ των δύο προέβαινε σε παρακράτηση φόρου ποσοστού έως 20%. Στη συνέχεια, οι εν λόγω εταιρείες λαμβάνοντας εικονικά τιμολόγια (αυξάνοντας τις δαπάνες για το εισόδημα και τις εισροές για το ΦΠΑ) μείωναν τη φορολογητέα ύλη. Με τον τρόπο αυτόν όταν γινόταν η εκκαθάριση προέκυπτε ελάχιστος φόρος για καταβολή και οι εταιρείες λάμβαναν την επιστροφή της παρακράτησης η οποία ήταν εικονική και η οποία δεν είχε αποδοθεί.

Το ιστορικό της έρευνας

Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν εντοπισμού εταιρειών, που εμφάνιζαν συναλλαγές για τις οποίες προέκυπταν ισχυρές ενδείξεις ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί στην πραγματικότητα, καθώς και παρακρατήσεις φόρου οι οποίες δεν φαίνεται να είχαν αποδοθεί ή παρακρατηθεί πραγματικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεχνητά πιστωτικά υπόλοιπα και απατήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για επιστροφή φόρου εισοδήματος.

Στιγμιότυπο από τα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) SOOC

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων των εταιρειών προκύπτει ότι οι εν λόγω εταιρείες εμφανίζονταν πλασματικά να αναπτύσσουν έντονη συναλλακτική δραστηριότητα εντός εξαιρετικά περιορισμένου χρονικού διαστήματος λειτουργίας, ενώ συνδέονται μεταξύ τους μέσω κοινού λογιστή και κοινών χαρακτηριστικών ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία εγκληματικής δράσης.

Περαιτέρω, από τους διενεργηθέντες ελέγχους δεν διαπιστώθηκε πραγματική λειτουργία των ανωτέρω εταιρειών στις δηλωθείσες έδρες τους, ούτε κατέστη δυνατός ο εντοπισμός μισθωτηρίων συμβολαίων ή λοιπών στοιχείων που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη οργανωμένης επιχειρηματικής εγκατάστασης, ούτε απασχόληση προσωπικού καθώς και κανένα άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού κάτι που πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν την εκταμίευση του αιτούμενου ποσού παρακράτησης.

Επίσης η δραστηριότητα των ελεγχόμενων οντοτήτων δεν δικαιολογεί την έκδοση φορολογικού παραστατικού παροχής υπηρεσίας ώστε να δημιουργεί την οποιαδήποτε παρακράτηση φόρου. Επιπλέον, μετά το πέρας του φορολογικού έτους 2025 δεν εμφανίζεται άλλη επιχειρηματική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

Τα ανωτέρω δεδομένα συνηγορούν στο ότι οι συγκεκριμένες εταιρικές οντότητες χρησιμοποιήθηκαν ως βραχύβια επιχειρηματικά σχήματα με σκοπό την εμφάνιση εικονικού κύκλου εργασιών, τη δημιουργία τεχνητών φορολογικών απαιτήσεων και την υποβολή αιτημάτων επιστροφής φόρου εισοδήματος από το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη πραγματική οικονομική δραστηριότητα που να δικαιολογεί τα δηλωθέντα φορολογικά μεγέθη.

Ο ρόλος των διευθυντών και των τραπεζικών υπαλλήλων

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέσω συγκεκριμένων τραπεζικών ιδρυμάτων παρασχέθηκε η δυνατότητα πραγματοποίησης άμεσης ανάληψης σημαντικών χρηματικών ποσών αμέσως μετά την πίστωση των σχετικών ποσών στους λογαριασμούς των εταιρειών, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία απομάκρυνση των χρηματικών ροών από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο δυσχεραίνει την επαλήθευση του πραγματικού οικονομικού σκοπού των δηλωθεισών συναλλαγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ένας εκ των κατηγορουμένων, είναι διευθυντής τραπεζικού καταστήματος σε πόλη της επαρχίας και συγκεκριμένα της Δυτικής Ελλάδας. Το όνομά του εμφανίζεται στη σύμβαση και στα στοιχεία κατόχου εταιρικής κάρτας μιας εκ των εταιρειών του κυκλώματος, σε αντίστοιχα έγγραφα άλλης μιας, στις αιτήσεις αύξησης του ημερήσιου ορίου ανάληψης σε 10.000 ευρώ και των δύο αυτών εταιρειών, και στα στοιχεία κατόχου κάρτας μια τρίτης από τις εταιρείες που ελέγχονται.

Από το συγκεκριμένο τραπεζικό κατάστημα άνοιξαν οκτώ από τους εννέα λογαριασμούς, εκταμιεύθηκαν 300.000 ευρώ της μιας εταιρείας και εγκρίθηκαν οι εκταμιεύσεις των εταιρειών του 2025 με παραλαβή μετρητών από άλλη πόλη.

Ένας άλλος από τους κατηγορούμενους ήταν διευθυντής τραπεζικού καταστήματος σε περιοχή της Αττικής. Το όνομά του εμφανίζεται στη σύμβαση χρεωστικής κάρτας ακόμη μιας από τις εταιρείες, που ελέγχθηκαν, ο λογαριασμός της οποίας ανοίχθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή στις 13/03/2026, ενώ το έντυπο διαχείρισης μετρητών συνδέει το τραπεζικό κατάστημα με την εκταμίευση των 670.000 ευρώ σε άλλη περιοχή της Αθήνας στις 27/05/2026. Μέσω του τραπεζικού καταστήματος που ήταν διευθυντής ο δεύτερος κατηγορούμενος, όπως προαναφέρθηκε, αναφέρεται ότι εξυπηρετήθηκε και άλλη μια εταιρεία του κυκλώματος τо 2025.

Σε έγγραφα ηλεκτρονικής τραπεζικής και καρτών εμφανίζονται επίσης πέντε τραπεζικοί υπάλληλοι, καθώς και μια σειρά κωδικών χρηστών η αντιστοίχιση των οποίων με φυσικά πρόσωπα έχει ζητηθεί από την Τράπεζα.

Όπως προκύπτει από την έρευνα η συγκέντρωση σε δύο καταστήματα του ανοίγματος των λογαριασμών, της αύξησης των ορίων και της οργάνωσης εκταμίευσης μετρητών ύψους άνω των 2,5 εκατ, ευρώ εντός δύο ημερών από την πίστωση, σε συνδυασμό με τη δήλωση των διευθυντών ότι γνώριζαν τους συναλλασσόμενους, θεωρούνται ως αποχρώσες ενδείξεις ότι οι ανωτέρω δύο Διευθυντές, γνώριζαν και συνέβαλαν συνειδητά στην είσπραξη και απομάκρυνση των ποσών.

Η εγκληματική οργάνωση και το modus operandi

Όπως αποκάλυψε σε προηγούμενο ρεπορτάζ το Newsbomb, μια από τις εταιρείες με διαχειριστή τον Ζ. Α., ιδρύθηκε στις 27/11/2025 και κατά το φορολογικό έτος 2025 εμφάνισε συναλλακτική δραστηριότητα διάρκειας περίπου 35 ημερών, δηλώνοντας φορολογητέες εκροές συνολικού ύψους 3.388.525,00 ευρώ, έξοδα 3.383.185,00 € και κέρδη 5.340€. Ο φόρος επί των κερδών ήταν 1.174,80€ ενώ ο δηλωμένος παρακρατηθείς ή καταβληθείς φόρος ήταν 678.879,80€. Η διαφορά των 677.705,00 € αποτέλεσε το αιτηθέν ποσό επιστροφής, το οποίο πάντως δεν καταβλήθηκε λόγω της ελεγκτικής παρέμβασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Newsbomb, το συγκεκριμένο μοτίβο ακολουθούσαν 13 εταιρείες. Ιδρύονταν το διάστημα 2024-2025, λειτουργούσαν για λίγες εβδομάδες, δήλωναν έξοδα εκατομμυρίων ευρώ, και αντίστοιχα έσοδα εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία υπερέβαιναν τις εκροές (έξοδα) κατά 4.000-5.000 ευρώ.

Και επειδή ο αναλογών φόρος που είχε παρακρατηθεί προσέγγισε το εκατομμύριο, στην εκκαθάριση της φορολογικής χρήσης της χρονιάς στην οποία οι εταιρείες είχαν λειτουργήσει για λίγες εβδομάδες, θα έπρεπε να αποδοθούν το υπόλοιπο, δηλαδή για παράδειγμα 600.000 (παρακρατηθείς φόρος) μείον 4.000 αναλογούν φόρος. Με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι απατεώνες ενθυλάκωναν, αφού γίνονταν οι απαραίτητες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και εκκαθαρίσεις, εκατοντάδες χιλιάδες επιστροφές φόρου.

Το ποσό που φέρεται να μην δηλώθηκε στις φορολογικές αρχές ανέρχεται σε 28 εκατ. ευρώ, ενώ από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι προέκυψαν και παράνομες επιστροφές φόρων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Έτσι με ένα σχήμα που μπορεί να φαίνεται απλοϊκό ή βγαλμένο από τα παραμύθια, οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονταν τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος με την ίδρυση επιχείρησης με ένα κλικ, να ξεγλιστρούν από τους ελέγχους και με ένα δίκτυο «μπροστινών» και «αχυρανθρώπων» να εμφανίζουν μέσω των εικονικών εταιρειών βιτρίνα συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ.

Από τα στοιχεία της έρευνας διαπιστώνεται μια οργανωμένη προσπάθεια νομιμοποίησης των παράνομων προσόδων όπου μέσω της ανάληψης και του διαμοιρασμού τους μεταξύ των μελών του κυκλώματος επιτυγχάνουν την ιδιοποίηση του εγκληματικού προϊόντος. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες διά των διαχειριστών-αχυρανθρώπων τους προέβαιναν σε αναλήψεις υπέρογκων ποσών απευθείας από το ταμείο των τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία όμως δεν δικαιολογούνταν από οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάλυπταν τις λειτουργικές ανάγκες των εταιρειών αυτών, ώστε να μην δύναται να εντοπιστεί ο πραγματικός τελικός αποδέκτης του χρηματικού ποσού που αναλαμβάνεται.

Ευτυχώς όμως οι υπηρεσίες διασταύρωσης της ΑΑΔΕ και το σύστημα ELENXIS που ίδρυσε ο διοικητής, Γιώργος Πιτσιλής, λειτούργησε με αποτελεσματικότητα εξαρθρώνοντας το κύκλωμα.

Διαβάστε επίσης