Ένας άνδρας περπατά μπροστά από ένα κτίριο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα καταδίκασαν τις ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε Κίεβο και Λβιβ και ζήτησαν άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε μη στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, καθώς και απώλειες μεταξύ αμάχων.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές στις πρεσβείες της Αυστρίας, Βραζιλίας, Ολλανδίας και Σουηδίας και παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Η ΕΕ τόνισε ότι τα πλήγματα σε πολιτικές υποδομές στο κέντρο του Κιέβου αποτελούν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η ΕΕ δεσμεύτηκε να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και να εργάζεται για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Snapshot powered by AI

Με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καταδίκασε τα τελευταία ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, συντάχθηκε η Ελλάδα. Η Ένωση κάλεσε τη Μόσχα να συμφωνήσει σε «άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός».

Ο πρέσβης της ΕΕ στον ΟΗΕ, Σ. Λαμπρινίδης, δήλωσε ότι η Ένωση καταδικάζει «με τον εντονότερο δυνατό τρόπο» τις ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κιέβου στις 19 Νοεμβρίου, όπως και το τελευταίο κύμα νυχτερινών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα πλήγματα έπληξαν μη στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας απώλειες μεταξύ των αμάχων, ιδίως στο Κίεβο και στο Λβιβ.

Ζημιές σε τέσσερις πρεσβείες και παραβίαση στην Πολωνία

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στον ΟΗΕ τόνισε ότι από τις επιθέσεις υπέστησαν ζημιές οι πρεσβείες της Αυστρίας, της Βραζιλίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας, ενώ παραβιάστηκε και ο εναέριος χώρος της Πολωνίας. Η ΕΕ εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» της τόσο προς την Ουκρανία όσο και προς τις πέντε αυτές χώρες.

Ο κ. Λαμπρινίδης υπογράμμισε ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο επιβάλλει «σαφή νομική υποχρέωση διάκρισης μεταξύ στρατιωτικών στόχων και πολιτικών υποδομών». Χαρακτήρισε τα πλήγματα σε υποδομές στο κέντρο του Κιέβου «σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» και κάλεσε τη Ρωσία να τερματίσει τον «επιθετικό πόλεμό» της.

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να εργαζόμαστε για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο κ. Λαμπρινίδης.

Διαβάστε επίσης