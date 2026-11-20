Snapshot Κατά τη μαγνητοσκόπηση της εκπομπής «Kaos Show», ένας Ρώσος influencer κλώτσησε βίαια έναν άλλον καλεσμένο, ο οποίος έπεσε πάνω σε τραπέζι.

Το περιστατικό κόπηκε από το τελικό μοντάζ και δεν προβλήθηκε στους τηλεθεατές, αλλά το βίντεο διαρρεύσει στο διαδίκτυο και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

Ο καλεσμένος που δέχτηκε την επίθεση προσπάθησε να ανταποδώσει, αλλά συγκρατήθηκε από άλλους παρευρισκόμενους.

Υπήρχε σημαντική διαφορά ύψους μεταξύ του επιτιθέμενου influencer και του θύματος, με τον πρώτο να είναι πολύ ψηλότερος.

Ο influencer έκανε και άλλες παράξενες κινήσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπως άλμα στην πλάτη του παρουσιαστή και περιστροφή σαν breakdancer. Snapshot powered by AI

Ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια μαγνητοσκόπησης μίας τηλεοπτικής εκπομπής μπροστά σε κοινό, στην Κωνσταντινούπολη, όμως κανείς, πέρα από τους παρευρισκόμενους δεν το είδε, αφού κόπηκε στο μοντάζ.

Η παράξενη επίθεση καταγράφηκε από τις κάμερες κατά τη διάρκεια της μαγνητοσκόπησης της κωμικής εκπομπής «Kaos Show» με παρουσιαστή τον Τούρκο κωμικό και δημιουργό περιεχομένου Hayrettin Karaoğuz, γνωστός ως Hayrettin.

Πλάνα του περιστατικού, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχαν κοπεί από το επεισόδιο, έχουν από τότε διαρρεύσει στο διαδίκτυο.

Ένας influencer, καλεσμένος στην εκπομπή φαίνεται να πηδάει στον αέρα και να κλωτσάει έναν άλλο καλεσμένο, με αποτέλεσμα ο άνδρας να πέσει πάνω σε ένα τραπέζι.

Το θύμα προσπάθησε αμέσως να ανταποδώσει την επίθεση, αλλά συγκρατήθηκε από άλλους και δεν μπόρεσε να ανταποδώσει.

Υπήρχε μια αξιοσημείωτη διαφορά στο ύψος μεταξύ των δύο ανδρών, με τον influencer να φαίνεται σημαντικά ψηλότερος από τον στόχο του.

Ωστόσο, το λοξό λάκτισμα δεν ήταν το μόνο παράξενο κόλπο που έκανε ο influencer. Σε μια άλλη παράξενη στιγμή, πήδηξε στην πλάτη του παρουσιαστή Hayrettin και στη συνέχεια περιστράφηκε με το κεφάλι προς τα κάτω σαν breakdancer.

Hayrettin'in kaos Show programına katılan konuklardan biri diğerine uçan tekme atınca kavga çıktı. https://t.co/d9XmVaKkKq — CZR HBR (@czr_hbr) November 18, 2026

Κανένας από τους δύο άνδρες που εμπλέκονταν στο λάκτισμα δεν έχει ταυτοποιηθεί δημόσια στις αναφορές για το περιστατικό. Ο επιτιθέμενος έχει περιγραφεί απλώς ως Ρώσος influencer, ενώ ο στόχος του αναφέρεται ως ένας άλλος καλεσμένος της εκπομπής.

Ορισμένοι χρήστες των κοινωνικών δικτύων ισχυρίστηκαν ότι το θύμα ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας από τη Μαλάτια της ανατολικής Τουρκία. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.