Snapshot Η Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ δημοσίευσε αρχεία με αναφορές για συναντήσεις με τον Μεγαλοπόδαρο στη Μοντάνα και Ουάσιγκτον από το 1941, χωρίς όμως επίσημη επιβεβαίωση της ύπαρξής του.

Σε φόρουμ στην Καλιφόρνια, υπάλληλοι της υπηρεσίας παρουσίασαν το Μεγαλοπόδαρο ως τριχωτό ανθρωποειδές με χαρακτηριστικά όπως δυσάρεστη οσμή και έντονα γρύλισμα.

Παρά τις μαρτυρίες και παραδόσεις των αυτόχθονων πληθυσμών, η επιστημονική κοινότητα απορρίπτει την ύπαρξη του Μεγαλοπόδαρου λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Το ντοκιμαντέρ «Capturing Bigfoot» αμφισβητεί την αυθεντικότητα του πιο διάσημου βίντεο του Μεγαλοπόδαρου από το 1967, παρουσιάζοντας το ως πιθανό κατασκεύασμα.

Η δημοσίευση των εγγράφων από τη Δασική Υπηρεσία αποτελεί μέρος ευρύτερης προσπάθειας διαφάνειας και αναγνώρισης της πολιτισμικής σημασίας των θρύλων γύρω από το Μεγαλοπόδαρο. Snapshot powered by AI

Ο Μεγαλοπόδαρος αποτελεί ένα κομμάτι της αμερικανικής λαϊκής παράδοσης, όπως οι πρόσφατες αποδευσμεύσεις αρχείων από το Πεντάγωνο για αντικείμενα αγνώστου ταυτότητας, έχουν επαναφέρει επιτακτικά το ερώτημα. Υπάρχει ή όχι;

Και η επί δεκαετίες σιωπηλή για το θέμα Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ, εμφανίζει μια πιο αναθεωρημένη στάση απέναντι στο θέμα, σύμφωνα με την Washington Post, παρόλο που η υπηρεσία επισήμως δεν το επιβεβαιώνει, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα.

Τον περασμένο μήνα, η υπηρεσία δημοσίευσε διακριτικά τρία ιστορικά έγγραφα από το αρχείο της, τα οποία περιλάμβαναν αναφορές για συναντήσεις με το Μεγαλοπόδαρο στη Μοντάνα και στην πολιτεία της Ουάσιγκτον που χρονολογούνται από το 1941.

Επίσης, σε ένα εθνικό δάσος της Καλιφόρνιας, η υπηρεσία διοργάνωσε ένα φόρουμ κοντά στο Γιόσεμιτι με τίτλο «Ο Μεγαλοπόδαρος στην αυλή σας», με παρουσιάσεις από δύο υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας που μίλησαν για αυτά τα πλάσματα με απόλυτη φυσικότητα.

«Μυρίζει άσχημα, ουρλιάζει, γρυλίζει, χτυπάει ξύλα και σφυρίζει», είπε η Κάθι Μαρκέζ, υπάλληλος των υπηρεσιών πληροφόρησης επισκεπτών. «Έχουν παρατηρηθεί όλα τα μεγέθη, από μικρά έως μεγάλα, αρσενικά και θηλυκά».

Η Κάθι Στρέιν, αρχαιολόγος του δάσους Στάνισλαους, ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί 65 θεάσεις στην περιοχή της στη Δυτική Σιέρα Νεβάδα κατά τη διάρκεια των ετών.

Η Στρέιν είναι πραγματική πιστή. Πριν από χρόνια, λέει ότι είδε δύο από αυτά τα τριχωτά ανθρωποειδή να κινούνται μέσα στα χαμόκλαδα των βουνών Ουατσίτα στην Οκλαχόμα — ένα θέαμα που της προκάλεσε μια «ήπια κρίση πανικού».

Οι λάτρεις του Μεγαλοπόδαρου ελπίζουν ότι οι ενέργειες της υπηρεσίας αποτελούν ένδειξη μιας νέας προσέγγισης — όπως το νέο πρόγραμμα της κυβέρνησης Τραμπ για την άρση της σφραγίδας και τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών εγγράφων που σχετίζονται με τα UFO (ή όπως τα αποκαλούν «Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα»). Ωστόσο, η Δασική Υπηρεσία δεν το επιβεβαιώνει με βεβαιότητα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τα UFO, το Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε μια έρευνα του 2010 σχετικά με αναφορές για παραφυσικά φαινόμενα σε ένα ράντσο στη Γιούτα, η οποία περιελάμβανε μαρτυρίες για «πλάσματα που έμοιαζαν με σκύλους», ύψους άνω των 6 ποδιών, τα οποία περπατούσαν στα δύο πόδια. (Τα δείγματα τριχών που συλλέχθηκαν από το ράντσο ταυτίστηκαν με σκύλους και ένα ρακούν.)

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον κόσμο της κρυπτοζωολογίας, ο Μεγαλοπόδαρος δεν θεωρείται ένα μεμονωμένο πλάσμα, όπως ο Γκοτζίλα, αλλά ένα ανθρωποειδές είδος που περιπλανιέται στα δάση της Βόρειας Αμερικής.

Ιστορίες για τριχωτά πλάσματα που περπατούν σε δύο πόδια, εκπέμπουν ένα ανατριχιαστικό γρύλισμα και μια δυσάρεστη οσμή και ζουν σε απομακρυσμένα δάση, κυκλοφορούν εδώ και αιώνες σε πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των φυλών των Αμερικανών Ινδιάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αυτόχθονες Me-Wuk στους πρόποδες της Σιέρα έχουν μια προφορική παράδοση για το «Yayali» — ένα γιγάντιο, τριχωτό πλάσμα που είναι καλύτερο να αποφεύγεται.

Επιστημονικά η ύπαρξή του απορρίπτεται, καθώς δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις, όπως λείψανα, περιττώματα ή ένα καθαρό βίντεο, ακόμη και με σύγχρονες κάμερες παρακολούθησης.

Στις 20 Οκτωβρίου, η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Capturing Bigfoot» συγκλόνισε βαθιά τους πιστούς. Οι δημιουργοί της ταινίας χρησιμοποίησαν αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας για να απομυθοποιήσουν το πιο διάσημο βίντεο του Μεγαλοπόδαρου που έχει καταγραφεί ποτέ, μια γρήγορη ματιά σε ένα ογκώδες πλάσμα με καφέ, μπερδεμένο τρίχωμα που περπατούσε αργά κατά μήκος της κοίτης ενός ρυακιού σε ένα δάσος της Βόρειας Καλιφόρνιας το 1967.

El documental Capturing Bigfoot presenta una filmación inedita que demostraría que los autores de la famosa grabación del Pies Grandes en 1967, Patterson-Gimlin ensayaron previamente el montaje. ¿Golpe definitivo a la célebre cinta? https://t.co/u61cjLRG3J — Jose Antonio Carav@ca (@JoseACaravaca) October 21, 2026

Το βίντεο διάρκειας σχεδόν ενός λεπτού αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, αντιπαράθεσης και ανάλυσης στην κοινότητα των οπαδών του Μεγαλοπόδαρου εδώ και δεκαετίες.

Όμως, σύμφωνα με την ταινία, το βίντεο ήταν ένα περίτεχνο τέχνασμα που διατηρήθηκε για δεκαετίες και δημιουργός του ήταν ο Ρότζερ Πάτερσον, ήταν ένας άτυχος καουμπόι με καλλιτεχνική φλέβα που προσπαθούσε να συγκεντρώσει χρήματα για να ολοκληρώσει μια ταινία για τον Μεγαλοπόδαρο.

Η δημοσίευση εγγράφων της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ στις 15 Οκτωβρίου ήταν λιγότερο εκρηκτική. Τα έγγραφα εμφανίστηκαν χωρίς προειδοποίηση στην αίθουσα ανάγνωσης του Νόμου για την Ελευθερία της Πληροφορίας, υπό τον τίτλο «Αρχεία Μπιγκφουτ/Σάσκουατς».

Το πρώτο περιγράφει λεπτομερώς μια έρευνα της Δασικής Υπηρεσίας σχετικά με ίχνη που εντόπισε ένας δασοφύλακας μερικής απασχόλησης στο τμήμα της Ουματίλα Εθνικής Δασικής Περιοχής που βρίσκεται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον το 1982.

Δύο άλλες έρευνες αφορούσαν τη Μοντάνα, όπου ντόπιοι περιέγραψαν λεπτομερώς συναντήσεις με πλάσματα που εξέπεμπαν δυσάρεστη οσμή, τα οποία έσπασαν τα κλαδιά του υπορόφου και βρήκαν άλλα ίχνη.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι η υπηρεσία δεν είχε πολλά να πει σχετικά με τον λόγο της δημοσίευσης των εγγράφων, εκτός από το να επισημάνει ότι το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) — το οποίο εποπτεύει τη Δασική Υπηρεσία — σταθμίζει διάφορους παράγοντες όταν αποφασίζει να δημοσιοποιήσει αρχεία στο διαδίκτυο — συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα αρχεία είναι πιθανό να προσελκύσουν την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, των ερευνητών, των ιστορικών, των επιχειρήσεων ή του ευρύτερου κοινού.

«Οι ιστορίες για τον Μεγαλοπόδαρο, τον Σάσκουατς και άλλα θρυλικά πλάσματα αποτελούν από καιρό μέρος του πολιτισμικού ιστού της Σιέρα και συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την πλούσια παράδοση του λαϊκού πολιτισμού που περιβάλλει τις δημόσιες εκτάσεις μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Διαβάστε επίσης