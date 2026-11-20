Snapshot Η Νία κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τον χαμό του Αλέξη, προκαλώντας σοκ στους Κεχαγιάδες.

Η επιστροφή της Αρετής στη βίλα φέρνει αναστάτωση και αποκαλύπτει μυστικά που απειλούν τη θέση της.

Ο Κωνσταντίνος αναζητά την ταυτότητα της μυστηριώδους Αφροδίτης και τη σύνδεσή της με την Αρετή και τον πατέρα του.

Η Τζένη παίζει επικίνδυνο παιχνίδι για να προστατέψει τον γάμο της, ενώ ο Ανδρέας την παρακολουθεί κρυφά.

Ένα μυστηριώδες βίντεο απειλεί να καταστρέψει τα πάντα, προκαλώντας σοκ στον Ανδρέα. Snapshot powered by AI

Συνεχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων και των ανατροπών στην παραγωγή μυθοπλασίας, «Οι κόρες της Αρετής», στον ALPHA. Τις επόμενες εβδομάδες, η αγωνία «χτυπά» κόκκινο με τα επεισόδια να κρύβουν μεγάλες σεναριακές εκπλήξεις.

Η Νία, μη μπορώντας να αποδεχτεί ότι έχασε τον Αλέξη, φτάνει στα άκρα και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή της, φέρνοντας τον ίδιο και τη Ναταλία αντιμέτωπους με μια δραματική κατάσταση. Η νεαρή τελικά κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, προκαλώντας σοκ.

Στη βίλα Κεχαγιά, η επιστροφή της Αρετής αναστατώνει τους πάντες. Με υπόγειες απειλές και μυστικά που γνωρίζει, φαίνεται αποφασισμένη να εδραιώσει τη θέση της στο σπίτι, ενώ η Ξένια αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο Λεωνίδας κρύβει κάτι πολύ σοβαρό.

Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντίνος συνεχίζει να ψάχνει ποια είναι η μυστηριώδης Αφροδίτη που εμφανίστηκε ξαφνικά στη ζωή τους και ποια μυστικά τη συνδέουν με την Αρετή και τον πατέρα του.

Παράλληλα, η Τζένη βρίσκεται παγιδευμένη στα χέρια του Στέλιου και αναγκάζεται να παίξει ένα επικίνδυνο παιχνίδι για να προστατεύσει τον γάμο της, χωρίς να γνωρίζει ότι ο Ανδρέας την παρακολουθεί.

Όμως το μεγαλύτερο σοκ έρχεται όταν ο Ανδρέας λαμβάνει ένα μυστηριώδες βίντεο που απειλεί να γκρεμίσει τα πάντα...

Ο Κωνσταντίνος και η Ναταλία έρχονται πιο κοντά μέσα από μια αναπάντεχη εξομολόγηση, ενώ ο Αλέξης καλείται να πάρει μια δύσκολη απόφαση που θα δοκιμάσει τη σχέση τους.

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