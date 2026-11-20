Η οστεοαρθρίτιδα στα χέρια μπορεί να καταστήσει επώδυνες ή δύσκολες απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το κούμπωμα ενός κουμπιού, το άνοιγμα ενός βάζου ή το κράτημα των μαχαιροπίρουνων.

Κάποιες ήπιες ασκήσεις για τα χέρια μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της κίνησης των αρθρώσεων, στην μείωση της δυσκαμψίας και στη διευκόλυνση των καθημερινών δραστηριοτήτων. Δεν μπορούν να αντιστρέψουν τη φθορά του χόνδρου, ενώ το κατάλληλο πρόγραμμα ασκήσεων εξαρτάται από το ποιες αρθρώσεις έχουν επηρεαστεί.

Όσοι πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα, έχουν υποστεί πρόσφατους τραυματισμούς ή αντιμετωπίζουν έντονο πόνο στη βάση του αντίχειρα, ενδέχεται να χρειάζονται εξατομικευμένη καθοδήγηση.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε

Καθίστε αναπαυτικά, έχοντας τους πήχεις σας στηριγμένους και τους καρπούς σας χαλαρούς. Εάν τα χέρια σας παρουσιάζουν δυσκαμψία, η παραμονή τους για λίγα λεπτά σε ζεστό (όχι καυτό) νερό μπορεί να διευκολύνει την κίνηση.

Ξεκινήστε με 3-5 αργές επαναλήψεις για κάθε κίνηση, μία φορά την ημέρα, εφόσον αισθάνεστε άνετα.

για κάθε κίνηση, μία φορά την ημέρα, εφόσον αισθάνεστε άνετα. Διατηρήστε μια θέση για περίπου 3-5 δευτερόλεπτα , μόνο εάν αυτό είναι ανεκτό.

, μόνο εάν αυτό είναι ανεκτό. Αυξήστε τη διάρκεια σταδιακά, χωρίς να πιέζετε τις αρθρώσεις.

Μια ήπια αίσθηση διάτασης είναι αποδεκτή, αλλά ο οξύς πόνος δεν αποτελεί επιδιωκόμενο στόχο. Εάν ο πόνος επιδεινωθεί και διαρκέσει περισσότερο από περίπου 30 λεπτά μετά την άσκηση, μειώστε την ένταση την επόμενη φορά ή ζητήστε συμβουλές από έναν φυσικοθεραπευτή. Αποφύγετε τις ασκήσεις κατά τη διάρκεια μιας έξαρσης, όταν οι αρθρώσεις είναι κόκκινες, ζεστές και εμφανώς πρησμένες.

1. Ήπια γροθιά: Λύγισμα και έκταση των δακτύλων

Ξεκινήστε με το χέρι ανοιχτό και τα δάχτυλα σε άνετη, ευθεία θέση. Λυγίστε τα αργά προς την παλάμη σας, σχηματίζοντας μια χαλαρή γροθιά, με τον αντίχειρα να παραμένει έξω από τα υπόλοιπα δάχτυλα. Μην σφίγγετε δυνατά και μην πιέζετε τα νύχια σας μέσα στην παλάμη. Ανοίξτε ξανά το χέρι απαλά. Επαναλάβετε με το άλλο χέρι.

Ανοιχτή παλάμη → χαλαρό κλείσιμο της γροθιάς → ανοίγουμε ξανά, χωρίς σφίξιμο

Πρόκειται για μια άσκηση γενικής κινητικότητας και όχι για δοκιμασία δύναμης λαβής.

2. Ολίσθηση τενόντων: Εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών σχημάτων των δακτύλων

Κρατήστε το χέρι σας όρθιο, με τα δάχτυλα τεντωμένα. Λυγίστε τις αρθρώσεις των δακτύλων (τις μεσαίες και τις ακραίες) ώστε να σχηματίσουν «γάντζο», διατηρώντας παράλληλα τις αρθρώσεις της βάσης των δακτύλων σχετικά ευθείες. Στη συνέχεια, μετακινηθείτε σε μια θέση πάνω σε τραπέζι πριν σχηματίσετε απαλά μια γεμάτη γροθιά. Ισιώστε ξανά για να ολοκληρώσετε έναν κύκλο.

Ίσια δάχτυλα → «γάντζος» → θέση «τραπεζιού» → χαλαρή πλήρης γροθιά

Κινηθείτε αργά και παραμείνετε σε μια άνετη εμβέλεια. Αυτή η ακολουθία βοηθά τους τένοντες των δακτύλων να γλιστρούν σε διαφορετικές θέσεις.

3. Επαφή αντίχειρα με τις άκρες των δακτύλων: Εξάσκηση στον λεπτό έλεγχο

Ανοίξτε το χέρι σας, διατηρώντας τον καρπό χαλαρό. Ακουμπήστε απαλά την άκρη του αντίχειρα στην άκρη του δείκτη, σχηματίζοντας ένα κυκλικό σχήμα (σαν το γράμμα «Ο»). Απελευθερώστε και επαναλάβετε τη διαδικασία με το μέσο, τον παράμεσο και το μικρό δάκτυλο, ένα προς ένα. Κάντε την κίνηση ελαφριά. Μην πιέζετε τις άκρες των δακτύλων μεταξύ τους.

Αγγίζουμε απαλά με τον αντίχειρα την άκρη κάθε δαχτύλου, διαδοχικά

Με αυτόν τον τρόπο εξασκείται η ελεγχόμενη αντίθεση αντίχειρα-δακτύλων, η οποία είναι απαραίτητη για τον χειρισμό κουμπιών και μικρών αντικειμένων.

4. Μεμονωμένη ανύψωση δακτύλων: Κίνηση ενός δακτύλου κάθε φορά

Τοποθετήστε την παλάμη και τα δάκτυλά σας επίπεδα πάνω σε ένα τραπέζι, με την παλάμη στραμμένη προς τα κάτω. Σηκώστε απαλά τον αντίχειρα, ώστε να απομακρυνθεί ελάχιστα από την επιφάνεια, κατεβάστε τον και στη συνέχεια δοκιμάστε το ίδιο με τον δείκτη και τα υπόλοιπα δάκτυλα, ένα προς ένα. Διατηρήστε τα υπόλοιπα δάκτυλα χαλαρά και αποφύγετε να τα σηκώνετε τόσο ψηλά ώστε να λυγίζει ο καρπός.

Η εικόνα δείχνει την ανύψωση του αντίχειρα· επαναλαμβάνουμε απαλά με κάθε δάχτυλο

Ακόμη και οι μικρές κινήσεις έχουν σημασία. Δεν είναι απαραίτητο να σηκώνετε κάθε δάκτυλο στο ίδιο ύψος.

5. Άνοιγμα δακτύλων: Απαλό άνοιγμα της παλάμης

Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω σε ένα τραπέζι, με την παλάμη προς τα κάτω και τα δάκτυλα ενωμένα με άνεση. Ανοίξτε τα αργά, χωρίς να τα πιέζετε και χωρίς να σηκώνετε τον καρπό. Σταματήστε για λίγο και, στη συνέχεια, φέρτε τα ξανά κοντά το ένα στο άλλο. Επαναλάβετε την κίνηση και με το άλλο χέρι.

Δάχτυλα μαζί → απαλό άνοιγμα → επιστροφή στην αρχική θέση

Στόχος είναι να διατηρείτε μια άνετη απόσταση μεταξύ των δακτύλων, όχι να τα τεντώνετε όσο το δυνατόν περισσότερο.

6. Λύγισμα πάνω στο τραπέζι: Εστίαση στις αρθρώσεις της βάσης των δακτύλων

Τοποθετήστε το χέρι σας στο τραπέζι, στηριζόμενο στην πλευρά του μικρού δακτύλου, με τον αντίχειρα στραμμένο προς τα πάνω και τον καρπό σε ευθεία θέση. Διατηρώντας τις μεσαίες και τις ακραίες αρθρώσεις των δακτύλων σχετικά ίσιες, λυγίστε τα τέσσερα δάκτυλα ταυτόχρονα από τις αρθρώσεις της βάσης τους, σχηματίζοντας μια γωνία «L». Κάντε μια σύντομη παύση και μετά τεντώστε τα ξανά.

Κρατάμε ίσιο τον καρπό και λυγίζουμε μόνο τις βασικές αρθρώσεις των τεσσάρων δαχτύλων

Αυτή η κίνηση είναι διαφορετική από το σφίξιμο της γροθιά. Σταματήστε πριν νιώσετε ενόχληση.

Πώς να δημιουργήσετε ένα χρήσιμο πρόγραμμα ασκήσεων;

Εκτελείτε τις κινήσεις τακτικά, αντί να κάνετε πολλές επαναλήψεις όλες μαζί σε μία συνεδρία. Ξεκινήστε με 3-5 επαναλήψεις και αυξήστε τον αριθμό τους μόνο εάν τα χέρια σας παραμένουν άνετα κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας.

Ένα σύντομο πρόγραμμα ασκήσεων το πρωί μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της δυσκαμψίας, αν και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή που να θεωρείται αποδεδειγμένα η καλύτερη. Εάν μια συγκεκριμένη άσκηση επιδεινώνει τον πόνο σε μια άρθρωση, παραλείψτε την και ζητήστε από έναν φυσικοθεραπευτή να σας καταρτίσει ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα.

Αναζητήστε ιατρική εκτίμηση σε περίπτωση:

ξαφνικού, έντονου οιδήματος

ερυθρότητας

αισθήματος θερμότητας

πυρετού

εμφάνισης αδυναμίας

επιδείνωσης του πόνου που επιμένει

Τα συμπτώματα αυτά δεν θα πρέπει να αποδίδονται απλώς σε κοινή οστεοαρθρίτιδα.

Οι ασκήσεις υποστηρίζουν την λειτουργικότητα παράλληλα με άλλες θεραπείες, αλλά ΔΕΝ υποκαθιστούν την επαγγελματική αξιολόγηση ή τη φαρμακευτική αγωγή, όταν αυτές κρίνονται απαραίτητες.

Συμπέρασμα

Ο στόχος των ασκήσεων για τα χέρια είναι η άνετη και επαναλαμβανόμενη κίνηση, όχι η άσκηση πίεσης σε πονεμένα δάχτυλα ώστε να δουλέψουν πιο έντονα. Ξεκινήστε ήπια, αφήστε τα συμπτώματα να καθορίσουν τον ρυθμό προόδου και αναζητήστε επαγγελματική καθοδήγηση όταν οι τυπικές ασκήσεις δεν είναι κατάλληλες για τα χέρια σας.

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