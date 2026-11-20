Snapshot Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε στη Ρόδο μέλος της τουρκικής μαφίας μετά από επιχείρηση.

Η σύλληψη έγινε μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ και συνεργασία με την ασφάλεια της Ρόδου και την ΟΠΚΕ.

Ο κακοποιός βρέθηκε σε νοσοκομείο όπου επισκέφθηκε συγγενικό του πρόσωπο και συνελήφθη.

Ο άνδρας προσπαθούσε να καλύψει την πραγματική του ταυτότητα, η οποία αποκαλύφθηκε μέσω δακτυλοσκόπησης. Snapshot powered by AI

Ο άνδρας που βλέπετε στην φωτογραφία που εξασφάλισε το Νewsbomb είναι το σκληρό μέλος της τουρκικής μαφίας, το οποίο συνελήφθη στη Ρόδομετά από μια επιχείρηση που θύμισε περισσότερο ...«απαγωγή».

Όπως αποκάλυψε πρώτο το Newsbomb, η ΕΥΠ μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και χαρτογράφηση του προφίλ του, κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του και να ενημερώσει την ασφάλεια της Ρόδου ότι ο καταζητούμενος από την INTERPOL, κρύβεται στο νησί.

Οι αστυνομικοί σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ του νησιού προχώρησαν σε μια κινηματογραφική σύλληψη.

Το χρονικό της καταδίωξης

Όλα έγιναν χθες, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, το βράδυ.

Ο άνδρας επισκέφθηκε σε νοσοκομείο του νησιού συγγενικό του πρόσωπο που γεννούσε. Μαζί του ήταν ακόμα 3 άτομα, η στενή του ομάδα.

Όταν εκείνοι απομακρύνθηκαν από το χώρο και τον άφησαν μόνο του, τότε οι αστυνομικοί βρήκαν την ευκαιρία να βάλουν μπρος την επιχείρηση.

Μπήκαν στο νοσοκομείο, τον εντόπισαν και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τον είχαν οδηγήσει στο όχημα της ασφάλειας.

Εκείνα τα λεπτά επέστρεφαν στο νοσοκομείο οι 3 φίλοι του κακοποιού.

Το όχημα τους ήρθε «πρόσωπο με πρόσωπο» με το όχημα της ασφάλειας, χωρίς όμως να αντιληφθούν το παραμικρό.

Κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την επιχείρηση, αλλά και την σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών και όσων βρίσκονταν στο σημείο.

Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία των ελληνικών αρχών καθώς θεωρείται βέβαιο ότι δεν επισκέφθηκε τη χώρα για... τουρισμό.

Μάλιστα στην κατοχή του δεν είχε κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει την πραγματική του ταυτότητα. Προσπαθούσε να κινηθεί αθόρυβα και να παρουσιαστεί ως άλλο πρόσωπο. Ωστόσο η δακτυλοσκοπηση τον αποκάλυψε.

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