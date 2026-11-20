Snapshot Ξεκίνησε στο Τριμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης η δίκη για τον θάνατο συνταξιούχου αστυνομικού λόγω καθυστερημένης διάγνωσης καρκίνου.

Κατηγορούμενος είναι ο χειρούργος του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου για σωματική βλάβη εξ αμελείας, με πιθανή αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Ο αστυνομικός διαγνώστηκε με αδενοκαρκίνωμα μετά από επέμβαση για οξεία σκωληκοειδίτιδα, αλλά η καθυστέρηση στη διάγνωση οδήγησε σε μη αναστρέψιμη εξέλιξη της νόσου.

Ο γιος του θανόντος κατέθεσε ότι ο πατέρας του πέθανε βασανιστικά λόγω έλλειψης χρόνου για έγκαιρη αντιμετώπιση και ότι η περίπτωση θα ήταν ιάσιμη χωρίς την καθυστέρηση.

Το δικαστήριο εξετάζει αν η καθυστέρηση στη διάγνωση συνδέεται με τον θάνατο και αν θα αναβαθμιστεί η κατηγορία και η παραπομπή της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Στο Τριμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 30/11, η δίκη για τον θάνατο συνταξιούχου αστυνομικού, ο οποίος καθυστέρησε να ενημερωθεί ότι νοσούσε από καρκίνο, με αποτέλεσμα τη μη αναστρέψιμη εξέλιξη της νόσου.

Κατηγορούμενος της υπόθεσης είναι ο χειρούργος του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, για σωματική βλάβη εξ αμελείας, ενώ εξετάζεται η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε το 2023, όταν ενημερώθηκε ότι είχε αδενοκαρκίνωμα, έπειτα από επέμβαση για οξεία σκωληκοειδίτιδα, στην οποία είχε υποβληθεί έναν χρόνο πριν. Ο αστυνομικός υποβλήθηκε σε εξετάσεις και θεραπείες και νέα χειρουργεία, ωστόσο η ασθένεια είχε προχωρήσει πολύ, με αποτέλεσμα να χάσει τη μάχη τον περασμένο Μάρτιο.

Ο ίδιος είχε καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για έκθεση με αποτέλεσμα τη βαριά σωματική του βλάβη, στην οποία κατονομάζονταν δύο γιατροί.

Συγκλονίζει η κατάθεση του γιου του αστυνομικού

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η κατάθεση του γιου του 56χρονου, ο οποίος περιέγραψε στο δικαστήριο την πορεία της ασθένειας του πατέρα του και τις τελευταίες του στιγμές.

«Πέθανε αργά, βασανιστικά, εγκληματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο για να αντιμετωπίσει εγκαίρως τον καρκίνο.

«Ο πατέρας μου πέθανε επειδή δεν δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος να πολεμήσει τον καρκίνο. Αν είχε πάρει τη βιοψία, θα είχε σωθεί. Ο ογκολόγος στη συνέχεια μας είπε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, η περίπτωσή του θα ήταν ιάσιμη», κατέθεσε.

Το δικαστήριο εξετάζει τις μαρτυρίες και τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος του αστυνομικού συνδέεται με την καταγγελλόμενη καθυστέρηση στη διάγνωση και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της κατηγορίας και την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο δικαστήριο.

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