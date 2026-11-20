Snapshot Ελέγχθηκαν συνολικά 24 άτομα και 13 οχήματα, ενώ έγιναν έρευνες σε κατοικίες και σε ένα κατάστημα.

Κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης σε μία από τις κατοικίες και συνελήφθη ένας ημεδαπός.

Ο συλληφθείς έχει επιβληθεί περιοριστικούς όρους και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Snapshot powered by AI

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Ημαθίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στην ευρείας κλίμακας δράση έλαβαν μέρος αστυνομικοί από διάφορα τμήματα της συγκεκριμένης Υποδιεύθυνσης, μεταξύ των οποίων τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών, Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, καθώς και Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες και σε ένα κατάστημα, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στον έλεγχο συνολικά 24 ατόμων και 13 οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε μία από τις κατοικίες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στον συλληφθέντα έχουν ήδη επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.