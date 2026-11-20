Snapshot Την Κυριακή θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη λόγω του 9ου OLYMPIC DAY RUN 2026 με απαγόρευση στάσης και κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους από τις 07:00 έως τις 14:00, ανάλογα με την οδό.

Από το βράδυ του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση σε συγκεκριμένους δρόμους που θα χρησιμοποιηθούν για τους αγώνες.

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τη θέση των δρομέων στη διαδρομή. Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη λόγω της διεξαγωγής του 9ου OLYMPIC DAY RUN 2026 και συγκεκριμένα των αγώνων δρόμου Ημιμαραθωνίου, 10 χλμ. , 5 χλμ. και 1,5 χλμ.

Ειδικότερα, από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρώμενων τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στις οδούς Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, Μαρίας Κάλλας, Καθηγητού Ρωσσίδου από την οδό Μαρία Κάλλας έως την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, Θεμιστοκλή Σοφούλη, Νικολάου Πλαστήρα από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Βρυούλων, 3ης Σεπτεμβρίου από την οδό 30ης Οκτωβρίου έως την οδό Μανώλη Ανδρόνικου, Μανώλη Ανδρόνικου από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου έως την οδό Τσιμισκή, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου από την οδό Καρατάσου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου, Καρατάσου, Ναυάρχου Κουντουριώτου, Λεωφόρο Νίκης, 30ης Οκτωβρίου και Ίωνος Δραγούμη από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Λεωφόρο Νίκης.

Παράλληλα ανακοινώθηκε από την τροχαία ότι την Κυριακή δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Λεωφόρο, Μ. Αλεξάνδρου (κατά τις ώρες 07.00΄- 14.00΄), Μαρίας Κάλλας (κατά τις ώρες 07.00΄ - 11.30΄), καθηγητού Ρωσσίδου από την οδό Μαρία Κάλλας έως την οδό Θεμιστοκλή, Σοφούλη (κατά τις ώρες 07.00΄ - 11.30΄), Θεμιστοκλή Σοφούλη (κατά τις ώρες 07.00΄ - 11.30΄), Νικολάου Πλαστήρα από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Βρυούλων (κατά τις ώρες 07.00΄ - 11.30΄), 3ης Σεπτεμβρίου από την οδό 30ης Οκτωβρίου έως την οδό Μανώλη Ανδρόνικου (κατά τις ώρες 07.00΄ - 12.00΄), Μανώλη Ανδρόνικου από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου έως την οδό Τσιμισκή (κατά τις ώρες 07.00΄ - 12.00΄), Τσιμισκή (κατά τις ώρες 07.00΄ - 12.00΄), Πολυτεχνείου (κατά τις ώρες 07.00΄ - 12.00΄), 26ης Οκτωβρίου από την οδό Καρατάσου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου (κατά τις ώρες 07.00΄ - 12.00΄), Καρατάσου (κατά τις ώρες 07.00΄ - 14.00΄), Ναυάρχου Κουντουριώτου (κατά τις ώρες 07.00΄- 14.00΄), Λεωφόρο Νίκης (κατά τις ώρες 07.00΄ - 14.00΄), 30ης Οκτωβρίου (κατά τις ώρες 07.00΄ - 14.00΄) και Ίωνος Δραγούμη από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Λεωφόρο Νίκης (κατά τις ώρες 07.00΄ - 12.00΄).

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στάση των οχημάτων θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με το σημείο κίνησης των δρομέων.

Οι οδηγοί καλούνται να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τα δρομολόγια κίνησης των δρομέων, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα καλύπτουν όλη τη διαδρομή και να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης.

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