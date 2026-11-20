Snapshot Εταιρεία διαχείρισης οφειλών κινεί δεύτερη φορά κατάσχεση σε βάρος 85χρονου για διαταγή πληρωμής που έχει ακυρωθεί οριστικά και αμετάκλητα.

Η εταιρεία δεν έχει καταβάλει τα δικαστικά έξοδα ύψους 1.880 ευρώ που της επιβλήθηκαν μετά την ακύρωση της πρώτης διαταγής πληρωμής.

Ο 85χρονος είχε εγγυηθεί για δάνειο συγγενικού προσώπου και η οφειλή είχε τακτοποιηθεί εξωδικαστικά, αλλά η εταιρεία συνέχισε τις ενέργειες είσπραξης.

Ο δικηγόρος του ηλικιωμένου επισημαίνει την έλλειψη συμμόρφωσης της εταιρείας στις δικαστικές αποφάσεις και τη δυσκολία είσπραξης δικαστικών εξόδων λόγω της έδρας των εταιρειών στο εξωτερικό.

Για να ασκήσει ξανά ανακοπή ο ηλικιωμένος πρέπει να καταβάλει επιπλέον έξοδα, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση έχει ήδη κριθεί τελεσίδικα. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπος με μία πρωτόγνωρη κατάσταση είναι ένας 85χρονος στον Βόλο καθώς εταιρεία διαχείρισης οφειλών κινεί για δεύτερη φορά ενέργειες για την κατάσχεση του σπιτιού του. Η εταιρεία την πρώτη φορά που κίνησε ενέργειες ακυρώθηκαν δικαστικά με οριστική και αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Όπως αναφέρει το taxdromos.gr, η εταιρεία διαχείρισης οφειλών αντί να τον αποζημιώσει με τα δικαστικά έξοδα το 2020 που έχασε τα ένδικα μέσα, περνά ξανά στην αντεπίθεση για υπόθεση που έχει κριθεί δικαστικά.

Ο δικηγόρος του ηλικιωμένου κάνει λόγο για αδιανόητες ενέργειες που καταστρατηγούν κάθε έννοια της δικαιοσύνης και του νόμου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η περιπέτεια του 85χρονου ξεκίνησε το 2011 από μία οφειλή ύψους 36.800 ευρώ που αφορούσε σε δάνειο συγγενικού του προσώπου και βάρυνε τον ίδιο ως εγγυητή είχε ως αποτέλεσμα να έχει όχληση από Τράπεζα.

Το θέμα τότε λύθηκε καθώς το συγγενικό του πρόσωπο άλλαξε την υποθήκη και ήρθε σε τακτοποίηση της οφειλής μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού. Παρόλα αυτά εταιρεία διαχείρισης οφειλών το 2019 εξέδωσε σε βάρος του διαταγή πληρωμής ζητώντας είσπραξη της οφειλής και από εκείνον.

Ο ηλικιωμένος προσέφυγε δικαστικά με ανακοπή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία έγινε δεκτή και δεν προχώρησε η κατασχετήρια έκθεση και ο πλειστηριασμός.

Στη έφεση που ασκήθηκε η πρωτόδικη απόφαση επικυρώθηκε και η διαταγή πληρωμής κρίθηκε οριστικά και αμετάκλητα άκυρη, ενώ η εταιρεία διαχείρισης οφειλών υποχρεώθηκε στην καταβολή δικαστικών εξόδων 1.880 ευρώ, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχει καταβάλλει ουδέποτε στον ηλικιωμένο.

Και ενώ η εταιρεία διαχείρισης οφειλών υποχρεούται στην αποπληρωμή του εν λόγω ποσού όχι μόνο δεν έχει καταβάλλει τα δικαστικά έξοδα αλλά έξι χρόνια μετά επανέρχεται με κοινοποίηση της παλιάς διαταγής πληρωμής η οποία έχει κριθεί άκυρη!

Ο δικηγόρος του 85χρονου τονίζει ότι εκ μέρους των εταιρειών διαχείρισης οφειλών δεν υπάρχει καμία απολύτως συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις ούτε και καταβάλλονται τα δικαστικά έξοδα καθώς έχουν το πλεονέκτημα να είναι διαχειρίστριες και μη υπόχρεες σε δικαστικά έξοδα αφού αυτά βαρύνουν τις εταιρείες που εκπροσωπούν με έδρα στο Δουβλίνο, το Μεξικό κ.α. και είναι δύσκολο για τον κάθε δικαιωθέντα πολίτη να εισπράξει τα δικαστικά έξοδα.

Αντίθετα, όπως τονίζει, ο ηλικιωμένος για να ασκήσει ξανά ανακοπή θα πρέπει να πληρώσει επιδόσεις στην Αθήνα, προεισπράξεις στον Δικηγορικό Σύλλογο, ΦΠΑ και όλα αυτά για μία υπόθεση που έχει κριθεί τελεσίδικα.

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