Snapshot Ο λύκος μπήκε στην αυλή της γυναίκας και επιτέθηκε στη γάτα της.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και προβλήθηκε από την ΕΡΤ.

Η εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Χαλκιδικής προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους για την ασφάλεια και την προστασία των κατοικίδιων. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη περιστατικό στενής προσέγγισης λύκου με άνθρωπο σημειώθηκε στη Νικήτη Χαλκιδικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο προβλήθηκε από την ΕΡΤ, καταγράφει τη στιγμή που μια γυναίκα βγαίνει στον δρόμο κρατώντας έναν φακό και έρχεται αντιμέτωπη με το άγριο ζώο, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση απέναντί της.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο λύκος, παρά την παρουσία της γυναίκας, δεν τράπηκε σε φυγή, αλλά παρέμεινε στο σημείο ακίνητος, χωρίς να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό είχε και συνέχεια, καθώς μετά την απρόσμενη συνάντηση ο λύκος κατευθύνθηκε προς την αυλή της κατοικίας της γυναίκας, όπου επιτέθηκε στη γάτα της.

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