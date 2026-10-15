Σουηδία: Η κυβέρνηση ορίζει μια ποσόστωση 72 λύκων προς θανάτωση για το 2027

Η σουηδική Εταιρεία για την προστασία τα φύσης χαρακτήρισε αυτήν την απόφαση «εξοργιστική»

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Σουηδία: Η κυβέρνηση ορίζει μια ποσόστωση 72 λύκων προς θανάτωση για το 2027
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η σουηδική κυβέρνηση όρισε ποσόστωση 72 λύκων για θανάτωση το 2027, με στόχο την καταπολέμηση της ενδογαμίας.
  • Ο πληθυσμός των λύκων στη Σουηδία εκτιμάται σε 355 άτομα, με το κυνήγι να προγραμματίζεται σε πέντε κομητείες κοντά στη Στοκχόλμη.
  • Περιβαλλοντικές οργανώσεις και η σουηδική Εταιρεία για την προστασία της φύσης αντιτίθενται στην απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη και εξοργιστική.
  • Διοικητικό δικαστήριο είχε αναστείλει προηγούμενη άδεια θανάτωσης 48 λύκων, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε πως το κυνήγι δεν θα έβλαπτε τον πληθυσμό.
  • Αγρότες και κυνηγοί ζητούν αυστηρότερο έλεγχο του πληθυσμού των λύκων, λόγω απωλειών σε πρόβατα και κυνηγόσκυλα.
Snapshot powered by AI

H Σουηδία ανακοίνωσε σήμερα πως θα επιτρέψει τη θανάτωση 72 λύκων το 2027 στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ενδογαμίας, μετά την αναστολή από τη δικαιοσύνη της θανάτωσης 48 ζώων τον περασμένο χρόνο.

Η σουηδική Εταιρεία για την προστασία τα φύσης χαρακτήρισε αυτήν την απόφαση «εξοργιστική». Ο αριθμός των λύκων στη Σουηδία υπολογίζεται σε 355. Η κυβέρνηση διεξάγει εκστρατεία εδώ και 15 χρόνια υπέρ της μείωσης του πληθυσμού τους, προς μεγάλη απογοήτευση των προασπιστών του περιβάλλοντος.

«Δεδομένου ότι ο πληθυσμός των σκανδιναβικών λύκων είναι ισχνός και αντιμετωπίζει προβλήματα ενδογαμίας, η μείωση πρέπει να γίνει σταδιακά και να συνοδεύεται από μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου», επισημαίνουν τα συμβούλια των εμπλεκόμενων κομητειών σε ένα δελτίο Τύπου.

Οι 72 λύκοι θα μπορούσαν να θανατωθούν σε πέντε κομητείες πλησίον της πρωτεύουσας Στοκχόλμης το διάστημα μεταξύ 2ας Ιανουαρίου και 15ης Φεβρουαρίου.

Οι οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη τον περασμένο χρόνο κατά της απόφασης των κομητειών να χορηγήσουν άδειες για τη θανάτωση 48 λύκων και είχαν δικαιωθεί.

Ένα διοικητικό δικαστήριο είχε αποφανθεί πως οι περιφερειακές αρχές δεν είχαν αποδείξει ότι το κυνήγι δεν θα έβλαπτε την υγεία του πληθυσμού των λύκων.

Οι επικριτές του κυνηγιού, ιδίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, υποστηρίζουν ότι η σουηδική πολιτική καθοδηγείται περισσότερο από πολιτικές σκοπιμότητες παρά από επιστημονικές παραμέτρους.

«Είναι σκανδαλώδες που ένας λύκος στους 5 στη Σουηδία θα θανατωθεί, την ώρα που ο πληθυσμός τους απειλείται σοβαρά», δήλωσε η Μπεατρίς Ρίντεβαλ, πρόεδρος της σουηδικής Εταιρείας για την προστασία της φύσης, στο σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT.

«Οι λύκοι μας ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ενδογαμίας και αυτό το κυνήγι κινδυνεύει να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πρόκειται για ένα παράλογο ρίσκο με ένα προστατευόμενο είδος που απειλείται σοβαρά με εξαφάνιση».

Οι αγρότες και οι κυνηγοί, από την πλευρά τους, θεωρούν τους λύκους απειλή λόγω των επιθέσεών τους σε πρόβατα και κυνηγόσκυλα και επιθυμούν αυστηρότερο έλεγχο του πληθυσμού τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:16ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Η στιγμή της έκρηξης σε χρωματοπωλείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς - Δύο πυροσβέστες με εγκαύματα

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε πεζοδρόμιο και προσπάθησε να φύγει χωρίς έναν τροχό

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Η κυβέρνηση ορίζει μια ποσόστωση 72 λύκων προς θανάτωση για το 2027

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 23χρονος έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

20:29ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η Ουκρανία έχει ξεμείνει από πυραύλους για το σύστημα αεράμυνας Patriot

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

20:20ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγονται» τα Τίρανα: Τρίτη ημέρα συγκρούσεων στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Πέτρες, φωτιές και δακρυγόνα - 89 τραυματίες, ανάμεσά τους 61 αστυνομικοί

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος έπειτα από πτώση

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στρατιώτης υπέστη ανακοπή ενώ καθάριζε - Διασωληνωμένος σε νοσοκομείο

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια από το ιατρείο της Καρνεάδου – Εκτιμάται ότι ήταν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη

19:55ΕΥ ΖΗΝ

Μικρά, τραχιά εξογκώματα στα μπράτσα: Γιατί το τρίψιμο μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα

19:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Τι αλλάζει φέτος για την επιδότηση μετακόμισης με 10.000€

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Διερευνώνται τα αίτια του συμβάντος, διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο οι τραυματίες

19:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: «Περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια για έργα σε κάθε γειτονιά της Αττικής»

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα ΝΔ με 13,2 μονάδες από την ΕΛΑΣ και Βουλή 9 κομμάτων - Ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις πιο αποτελεσματικά

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Η κατάσταση των τραυματιών

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πότε έρχονται μπόρες, σε ποιες περιοχές- Δύο σενάρια για την επόμενη εβδομάδα

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πανικός με φορτηγό που λύθηκε το χειρόφρενο - Από τύχη γλύτωσε γυναίκα

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αποκλεισμένοι 250 άνθρωποι στην παραλία «Άντονι Κουίν» μετά από πτώση βράχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πότε έρχονται μπόρες, σε ποιες περιοχές- Δύο σενάρια για την επόμενη εβδομάδα

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος έπειτα από πτώση

16:35LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά

17:18ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται μίνι κακοκαιρία, με πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές – Πού χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Aστυνομικοί διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους: «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα –Ζούμε με €1.000»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρώην υπαξιωματικός καταδικάστηκε για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του Ελληνικού Στρατού

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στρατιώτης υπέστη ανακοπή ενώ καθάριζε - Διασωληνωμένος σε νοσοκομείο

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Fu...k you US Navy!» - «Αλλάξτε πορεία, γυρίστε στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλιώς θα κάνουμε χρήση πυρός»

12:07WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ημερομηνία είναι κοντά

18:12LIFESTYLE

Παρέλαση ηθοποιών από τον ΣΚΑΪ – Τα γκεστ που θα συζητηθούν

20:20ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγονται» τα Τίρανα: Τρίτη ημέρα συγκρούσεων στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Πέτρες, φωτιές και δακρυγόνα - 89 τραυματίες, ανάμεσά τους 61 αστυνομικοί

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 23χρονος έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

18:38LIFESTYLE

Η Σεμίνα Διγενή αποχαιρετά τη Μπέτυ Βαλάση: Η άγνωστη ιστορία με τον Τίτο Βανδή και η βραδιά που θα θυμάται για πάντα

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια από το ιατρείο της Καρνεάδου – Εκτιμάται ότι ήταν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Αιφνίδιος θάνατος για 40χρονη bodybuilder δύο εβδομάδες μετά τη διάκριση σε διεθνή διαγωνισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ