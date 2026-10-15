Σουηδία: Η κυβέρνηση ορίζει μια ποσόστωση 72 λύκων προς θανάτωση για το 2027

Snapshot Η σουηδική κυβέρνηση όρισε ποσόστωση 72 λύκων για θανάτωση το 2027, με στόχο την καταπολέμηση της ενδογαμίας.

Ο πληθυσμός των λύκων στη Σουηδία εκτιμάται σε 355 άτομα, με το κυνήγι να προγραμματίζεται σε πέντε κομητείες κοντά στη Στοκχόλμη.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και η σουηδική Εταιρεία για την προστασία της φύσης αντιτίθενται στην απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη και εξοργιστική.

Διοικητικό δικαστήριο είχε αναστείλει προηγούμενη άδεια θανάτωσης 48 λύκων, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε πως το κυνήγι δεν θα έβλαπτε τον πληθυσμό.

Αγρότες και κυνηγοί ζητούν αυστηρότερο έλεγχο του πληθυσμού των λύκων, λόγω απωλειών σε πρόβατα και κυνηγόσκυλα. Snapshot powered by AI

H Σουηδία ανακοίνωσε σήμερα πως θα επιτρέψει τη θανάτωση 72 λύκων το 2027 στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ενδογαμίας, μετά την αναστολή από τη δικαιοσύνη της θανάτωσης 48 ζώων τον περασμένο χρόνο.

Η σουηδική Εταιρεία για την προστασία τα φύσης χαρακτήρισε αυτήν την απόφαση «εξοργιστική». Ο αριθμός των λύκων στη Σουηδία υπολογίζεται σε 355. Η κυβέρνηση διεξάγει εκστρατεία εδώ και 15 χρόνια υπέρ της μείωσης του πληθυσμού τους, προς μεγάλη απογοήτευση των προασπιστών του περιβάλλοντος.

«Δεδομένου ότι ο πληθυσμός των σκανδιναβικών λύκων είναι ισχνός και αντιμετωπίζει προβλήματα ενδογαμίας, η μείωση πρέπει να γίνει σταδιακά και να συνοδεύεται από μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου», επισημαίνουν τα συμβούλια των εμπλεκόμενων κομητειών σε ένα δελτίο Τύπου.

Οι 72 λύκοι θα μπορούσαν να θανατωθούν σε πέντε κομητείες πλησίον της πρωτεύουσας Στοκχόλμης το διάστημα μεταξύ 2ας Ιανουαρίου και 15ης Φεβρουαρίου.

Οι οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη τον περασμένο χρόνο κατά της απόφασης των κομητειών να χορηγήσουν άδειες για τη θανάτωση 48 λύκων και είχαν δικαιωθεί.

Ένα διοικητικό δικαστήριο είχε αποφανθεί πως οι περιφερειακές αρχές δεν είχαν αποδείξει ότι το κυνήγι δεν θα έβλαπτε την υγεία του πληθυσμού των λύκων.

Οι επικριτές του κυνηγιού, ιδίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, υποστηρίζουν ότι η σουηδική πολιτική καθοδηγείται περισσότερο από πολιτικές σκοπιμότητες παρά από επιστημονικές παραμέτρους.

«Είναι σκανδαλώδες που ένας λύκος στους 5 στη Σουηδία θα θανατωθεί, την ώρα που ο πληθυσμός τους απειλείται σοβαρά», δήλωσε η Μπεατρίς Ρίντεβαλ, πρόεδρος της σουηδικής Εταιρείας για την προστασία της φύσης, στο σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT.

«Οι λύκοι μας ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ενδογαμίας και αυτό το κυνήγι κινδυνεύει να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πρόκειται για ένα παράλογο ρίσκο με ένα προστατευόμενο είδος που απειλείται σοβαρά με εξαφάνιση».

Οι αγρότες και οι κυνηγοί, από την πλευρά τους, θεωρούν τους λύκους απειλή λόγω των επιθέσεών τους σε πρόβατα και κυνηγόσκυλα και επιθυμούν αυστηρότερο έλεγχο του πληθυσμού τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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