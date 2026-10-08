Πώς αιχμαλώτισαν τον «εξοικειωμένο» λύκο στο Ολυμπιακό Χωριό - Δείτε εικόνες από την επιχείρηση

Μετά από μία εβδομάδα καθημερινών προσπαθειών και μια πολύωρη καταδίωξη τη νύχτα της 5ης προς την 6η Οκτωβρίου, η ομάδα επέμβασης του LIFE Wild Wolf κατάφερε να αιχμαλωτίσει τον αρσενικό λύκο που είχε προκαλέσει ανησυχία με τις επανειλημμένες εμφανίσεις και τις επικίνδυνες προσεγγίσεις του σε κατοικημένες περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής. Το ζώο αναισθητοποιήθηκε με ασφάλεια στο Ολυμπιακό Χωριό και μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του «Αρκτούρου», στο Αμύνταιο Φλώρινας, όπου θα παραμείνει μόνιμα, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των εμπλεκόμενων φορέων.

Δείτε εικόνες από την επιχείρηση:

Το Newsbomb είχε αναδείξει τις καταγγελίες για επιθέσεις στο Κρυονέρι και στο Ολυμπιακό Χωριό, καταγράφοντας τις μαρτυρίες των ανθρώπων που ήρθαν αντιμέτωποι με το ζώο, αλλά και τις προσπάθειες των ειδικών να το εντοπίσουν και να το απομακρύνουν. Στις 7 Οκτωβρίου, ο υπεύθυνος Επικοινωνίας της «Καλλιστώς», Ιάσων Μπάντιος, είχε επιβεβαιώσει στο Newsbomb την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Η νέα ανακοίνωση της «Καλλιστώς», του ΟΦΥΠΕΚΑ και του «Αρκτούρου» αποσαφηνίζει πλέον το χρονικό της σύλληψης, τις προηγούμενες παρεμβάσεις και τα αποτελέσματα του γενετικού ελέγχου που συνδέουν τον συγκεκριμένο λύκο με παλαιότερη επίθεση σε δρομέα.

Η πολύωρη καταδίωξη και η σύλληψη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην επιχείρηση συμμετείχαν επιστήμονες της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» και του ΟΦΥΠΕΚΑ, οι οποίοι αποτελούν την ομάδα επέμβασης του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Wild Wolf στην Ελλάδα.

Οι καθημερινές προσπάθειες αιχμαλώτισης ξεκίνησαν μετά τη σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα Δασών, κ. Σταθόπουλου, για την απομάκρυνση του ζώου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε έπειτα από μία εβδομάδα, όταν οι ειδικοί κατάφεραν, μετά από πολύωρη καταδίωξη, να το αναισθητοποιήσουν με ασφάλεια στο Ολυμπιακό Χωριό.

Παρότι ο λύκος έφερε δορυφορικό κολάρο, ο εντοπισμός και η προσέγγισή του δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Όπως είχε εξηγήσει ο Ιάσων Μπάντιος στο Newsbomb πριν από τη σύλληψη, το ζώο κινούνταν κυρίως τη νύχτα και διένυε μεγάλες αποστάσεις: «Ο λύκος κατεβαίνει κυρίως τις βραδινές ώρες και κάνει μεγάλες αποστάσεις. Δεν είναι εύκολος ο εντοπισμός του, παρά το GPS».

Μετά την αιχμαλώτιση ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πάρνηθας και ο λύκος μεταφέρθηκε αμέσως στο Διεθνές Περιβαλλοντικό Κέντρο του «Αρκτούρου», στο Αμύνταιο.

Είχε συλληφθεί ξανά τον Ιούλιο στη Βαρυμπόμπη

Η επιχείρηση του Οκτωβρίου δεν ήταν η πρώτη παρέμβαση για τον συγκεκριμένο λύκο. Σύμφωνα με τους φορείς, το ζώο είχε αιχμαλωτιστεί από την ίδια ομάδα στις 17 Ιουλίου 2026, κατά την είσοδό του στον οικιστικό ιστό της Βαρυμπόμπης.

Είχαν προηγηθεί πολυάριθμες περιπολίες, καθώς οι αναφορές για εμφανίσεις του μέσα στον οικισμό ήταν συχνές. Τότε, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο του LIFE Wild Wolf για περιστατικά προσέγγισης λύκων σε αστικές και περιαστικές περιοχές, οι ειδικοί τοποθέτησαν στο ζώο δορυφορικό κολάρο και πραγματοποίησαν ισχυρή απώθηση, με στόχο να αποφεύγει την ανθρώπινη παρουσία και τους οικισμούς.

Στη συνέχεια, ο λύκος επιστράφηκε σε δασική περιοχή εκτός οικισμού. Οι παρεμβάσεις απώθησης συνεχίστηκαν το επόμενο διάστημα στο Ολυμπιακό Χωριό, στους Θρακομακεδόνες και στη Βαρυμπόμπη, όπου εισερχόταν τις νυχτερινές ώρες για να τραφεί κυρίως με αδέσποτες γάτες.

«Φοβήθηκε την περιοχή, όχι τον άνθρωπο»

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, η συμπεριφορά του δεν άλλαξε επαρκώς. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι συνέχισε να εμφανίζει τολμηρή συμπεριφορά, φτάνοντας στο σημείο να ακολουθεί πολίτες σε κοντινή απόσταση.

Την εικόνα αυτή είχε περιγράψει ο Ιάσων Μπάντιος στο ρεπορτάζ του Newsbomb στις 4 Οκτωβρίου:

«Φοβήθηκε την περιοχή, όχι τον άνθρωπο. Από τη Βαρυμπόμπη πήγε στο Ολυμπιακό Χωριό, όπου και εκεί είχαμε προβλήματα και προσεγγίσεις σε ανθρώπους».

Όπως γνωστοποιείται τώρα, το LIFE Wild Wolf είχε εισηγηθεί ήδη από τα τέλη Αυγούστου στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη μόνιμη απομάκρυνση του συγκεκριμένου ζώου από τον πληθυσμό της περιοχής. Η σχετική απόφαση εκδόθηκε το επόμενο διάστημα.

Το DNA τον συνέδεσε με την επίθεση του Φεβρουαρίου

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα στοιχεία που παρουσιάζει η ανακοίνωση για δύο επιθέσεις σε δρομείς στο Κρυονέρι.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τους φορείς, ο συγκεκριμένος λύκος επιτέθηκε επίμονα σε δρομέα σε δασική περιοχή, την ώρα του σούρουπου, προκαλώντας του ευτυχώς ελαφρύ τραυματισμό. Το Newsbomb είχε δημοσιεύσει τη μαρτυρία του Θανάση Λινάρδου, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας και την προσπάθειά του να προστατευθεί από το ζώο.

Παράλληλα, η γενετική ανάλυση δείγματος αίματος που είχε ληφθεί κατά την πρώτη σύλληψη του λύκου ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 και τον ταυτοποίησε ως υπαίτιο και για επίθεση σε άλλον δρομέα, στις 14 Φεβρουαρίου 2026, στην ίδια περιοχή.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από το συνεργαζόμενο με το LIFE Wild Wolf Εργαστήριο γενετικού ελέγχου, DNA ταυτοποίησης και διαχείρισης ζωικών ειδών του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η σύγκριση κατέστη δυνατή επειδή είχε συλλεχθεί εγκαίρως γενετικό υλικό από τα ρούχα του δρομέα.

Η ανακοίνωση δεν παρουσιάζει αντίστοιχο αποτέλεσμα γενετικής ταυτοποίησης για την καταγγελία στο Ολυμπιακό Χωριό, την οποία είχε επίσης αναδείξει το Newsbomb. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Γιώργος Κατεκλίδης είχε καταγγείλει ότι λύκος με περιλαίμιο επιχείρησε να επιτεθεί στο μικρόσωμο σκυλί του και τον ακολούθησε σχεδόν μέχρι το σπίτι του.

Μόνιμη παραμονή στον «Αρκτούρο»

Ο λύκος θα παραμείνει μόνιμα στις εγκαταστάσεις του «Αρκτούρου», με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Δασών. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση απομάκρυνσης, το επόμενο διάστημα θα συγκληθεί ειδική επιτροπή αξιολόγησης του περιστατικού.

Η παρέμβαση αφορά το συγκεκριμένο ζώο που εμφάνισε επικίνδυνη εξοικείωση και όχι τον συνολικό πληθυσμό των λύκων της Πάρνηθας. Όπως είχε διευκρινίσει ο Ιάσων Μπάντιος στο Newsbomb: «Μιλάμε για έναν συγκεκριμένο λύκο, όχι για όλους τους λύκους. Δεν θέλουμε τη μεταφορά όλων των λύκων και δεν ζητάμε να απομακρυνθούν από την Πάρνηθα».

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