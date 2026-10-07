Πάρνηθα: Πιάστηκε ο «εξοικειωμένος» λύκος – Μεταφέρεται στον «Αρκτούρο» στη Φλώρινα

Πρόκειται για τον ραδιοσημασμένο αρσενικό λύκο που είχε παρουσιάσει έντονη εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία και είχε καταγραφεί επανειλημμένα κοντά σε κατοικημένες ζώνες

Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

Πάρνηθα: Πιάστηκε ο «εξοικειωμένος» λύκος – Μεταφέρεται στον «Αρκτούρο» στη Φλώρινα
ΕΛΛΑΔΑ
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Στον εντοπισμό και την αιχμαλωσία του εξοικειωμένου λύκου της Πάρνηθας προχώρησε η ειδική ομάδα της «Καλλιστώς» και του ΟΦΥΠΕΚΑ, μετά την κινητοποίηση που προκάλεσαν οι αναφορές για την παρουσία του κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Είχαν προηγηθεί δύο περιστατικά επιθέσεων σε Κρυονέρι και Ολυμπιακό Χωριό, τα οποία ανέδειξε πρώτο το Newsbomb.

Όπως ενημερώνει το Newsbomb ο υπεύθυνος επικοινωνίας της «Καλλιστώς», Ιάσονας Μπάντιος, ο λύκος πιάστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, σε μια απολύτως επιτυχημένη επιχείρηση της ειδικής ομάδας της οργάνωσης και του ΟΦΥΠΕΚΑ. Το άγριο ζώο μεταφέρεται πλέον στις εγκαταστάσεις του «Αρκτούρου» στη Φλώρινα.

Πρόκειται για τον ραδιοσημασμένο αρσενικό λύκο που είχε παρουσιάσει έντονη εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία και είχε καταγραφεί επανειλημμένα κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Η συμπεριφορά του είχε οδηγήσει στην εφαρμογή ειδικού σχεδίου για τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την απομάκρυνσή του από την περιοχή.

Είχαν προηγηθεί προσπάθειες απώθησης

Η απόφαση για τη σύλληψη του συγκεκριμένου ζώου ελήφθη αφού οι προηγούμενες παρεμβάσεις ενεργητικής απώθησης δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εξειδικευμένα συνεργεία της «Καλλιστώς» και του ΟΦΥΠΕΚΑ είχαν προχωρήσει σε παρακολούθηση και εφαρμογή μεθόδων που αποσκοπούσαν στο να αποτρέψουν την προσέγγισή του σε ανθρώπους και κατοικημένες περιοχές.

Ωστόσο, ο λύκος φέρεται να απέφευγε την ομάδα επέμβασης ή συγκεκριμένα σημεία όπου πραγματοποιούνταν οι παρεμβάσεις, χωρίς να αναπτύξει αντίστοιχη αποφυγή της ανθρώπινης παρουσίας γενικότερα. Μετά τις παρεμβάσεις στη Βαρυμπόμπη, καταγράφηκε μετακίνησή του προς το Ολυμπιακό Χωριό, όπου αναφέρθηκαν νέες προσεγγίσεις.

Στο ευρύτερο σχέδιο διαχείρισης, που τέθηκε σε εφαρμογή κατόπιν απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβλεπόταν η συμμετοχή της Δασικής Υπηρεσίας, του ΟΦΥΠΕΚΑ, της «Καλλιστώς» και του «Αρκτούρου», καθώς και η συνδρομή έμπειρων κυνηγών όπου χρειαζόταν.

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Τι θα δείξει ο γενετικός έλεγχος

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις εξετάσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο ζώο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο γενετικός έλεγχος αναμένεται να δώσει στοιχεία για την ταυτότητα του λύκου και να συμβάλει στη διερεύνηση της πιθανής σύνδεσής του με συγκεκριμένα περιστατικά προσέγγισης ή επιθέσεων που έχουν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα στην Πάρνηθα.

Το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί εάν ο λύκος που συνελήφθη συνδέεται με τα περιστατικά που προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίησαν τους αρμόδιους φορείς. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και η αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η σύλληψή του δεν αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση ότι το συγκεκριμένο ζώο ευθύνεται για όλες τις αναφορές στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα με τον γενετικό έλεγχο, το προβλεπόμενο πρωτόκολλο περιλαμβάνει κτηνιατρικές εξετάσεις και φιλοξενία στις εγκαταστάσεις του «Αρκτούρου», όπου το ζώο μεταφέρεται, σύμφωνα με την ενημέρωση του Ιάσονα Μπάντιου στο Newsbomb.

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Συνεχίζεται η ανάγκη παρακολούθησης

Η απομάκρυνση του εξοικειωμένου λύκου δεν εξαντλεί το ζήτημα της παρουσίας άγριων ζώων κοντά στις κατοικημένες ζώνες της Πάρνηθας. Οι επανειλημμένες καταγραφές σε Βαρυμπόμπη, Ολυμπιακό Χωριό και άλλες περιοχές αναδεικνύουν την ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης και ενημέρωσης των κατοίκων.

Το σχέδιο των αρμόδιων φορέων προβλέπει και παρεμβάσεις για την απομάκρυνση απορριμμάτων και άλλων εύκολα προσβάσιμων πηγών τροφής που μπορούν να προσελκύσουν λύκους κοντά σε οικισμούς.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πολίτες δεν πρέπει να προσεγγίζουν ή να ταΐζουν τα ζώα, καθώς τέτοιες συμπεριφορές μπορούν να ενισχύσουν την εξοικείωσή τους με τον άνθρωπο. Παράλληλα, καλούν όσους παρατηρούν ασυνήθιστες προσεγγίσεις να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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