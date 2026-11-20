Snapshot Παρά την κοινωνική επιθυμία για πολιτική αλλαγή, καμία αντιπολιτευτική δύναμη δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει μαζική υποστήριξη έναντι της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προσωπικό προβάδισμα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία έναντι των πολιτικών αντιπάλων του.

Η πλειοψηφία των πολιτών αναμένει πιθανότητα δεύτερων εκλογών, αντανακλώντας αβεβαιότητα για την επίτευξη αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα με σημαντική διαφορά από τη δεύτερη ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, ενώ το πολιτικό σκηνικό εμφανίζεται πολυδιασπασμένο.

Το κυβερνητικό επιτελείο καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τη δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό έργο και να προβάλλει την πολιτική σταθερότητα ως προτιμότερη λύση έναντι πολιτικής αστάθειας. Snapshot powered by AI

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πολιτική αντίφαση αναδεικνύουν οι δύο δημοσκοπήσεις της Metron Analysis για το MEGA και της ALCO για το Flash.gr. Από τη μία πλευρά, ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας εμφανίζεται να επιθυμεί πολιτική αλλαγή, εκφράζει δυσαρέσκεια για την κυβερνητική πορεία και αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα το ενδεχόμενο μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα από τους πολιτικούς της αντιπάλους, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να διαθέτει σαφές προσωπικό προβάδισμα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.

Είναι ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από τη συνδυαστική ανάγνωση των δύο ερευνών: Η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν έχει μετατραπεί σε συγκεκριμένη πολιτική επιλογή υπέρ κάποιου κόμματος της αντιπολίτευσης. Οι πολίτες φαίνεται να συζητούν την αλλαγή, αλλά δεν έχουν καταλήξει ποιος μπορεί να αποτελέσει την αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στον σημερινό πρωθυπουργό. Και αυτή ακριβώς η απόσταση ανάμεσα στην επιθυμία για αλλαγή και στην εκλογική συμπεριφορά αποτελεί το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Μεγάρου Μαξίμου.

Η κοινωνία ζητά αλλαγή, αλλά δεν δείχνει ακόμη τον διάδοχο

Τα ποιοτικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Στην έρευνα της ALCO, το 68% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές, έναντι μόλις 24% που προτιμά τη συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης. Αντίστοιχα, στη Metron Analysis το 62% τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής, ενώ το 38% επιλέγει την πολιτική σταθερότητα.

Πρόκειται για δύο ευρήματα που, παρά τις διαφορετικές διατυπώσεις των ερωτημάτων, αποτυπώνουν μια κοινή τάση: Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα κοινωνικής αποδοχής. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Metron Analysis το 69% αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο και μόλις το 27% θετικά.

Ωστόσο, η επιθυμία για πολιτική αλλαγή δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση κάποιου συγκεκριμένου αντιπολιτευτικού σχηματισμού. Κανένα κόμμα δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια σε ένα συμπαγές πλειοψηφικό ρεύμα. Η αντιπολίτευση εμφανίζεται πολυδιασπασμένη, με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και χωρίς μια πειστική πρόταση διακυβέρνησης που να μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Αυτό είναι και το μεγάλο παράδοξο των μετρήσεων. Οι πολίτες μπορεί να μη θέλουν τη συνέχιση της σημερινής κυβερνητικής πορείας, αλλά δεν δείχνουν ακόμη έτοιμοι να εμπιστευτούν κάποιον από τους αντιπάλους του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το προσωπικό προβάδισμα Μητσοτάκη και η αδυναμία των αντιπάλων του

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν σε αυτό το περιβάλλον τα στοιχεία για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία. Σύμφωνα με τη Metron Analysis, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Αλέξη Τσίπρα με 13%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με μόλις 7%, ενώ το 25% απαντά αυθόρμητα «κανένας».

Η διαφορά είναι ενδεικτική της προσωπικής πολιτικής θέσης του πρωθυπουργού. Παρά την κυβερνητική φθορά, εξακολουθεί να προηγείται με μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς στο ερώτημα ποιος θεωρείται καταλληλότερος να κυβερνήσει τη χώρα. Ούτε η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ούτε η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να ανατρέψουν αυτή την εικόνα.

Τα αγκάθια της αυτοδυναμίας και ο φόβος των δεύτερων εκλογών

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην αριθμητική της επόμενης ημέρας. Η Metron Analysis καταγράφει 52% υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας και 45% υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Πρόκειται για μια σαφή μετατόπιση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν οι δύο επιλογές βρίσκονταν πολύ πιο κοντά.

Παράλληλα, μόλις το 32% θεωρεί ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ενώ το 64% εκτιμά ότι θα χρειαστούν δεύτερες κάλπες. Το εύρημα αυτό αποτυπώνει την αίσθηση πολιτικής περιπλοκότητας που επικρατεί στην κοινωνία και προϊδεάζει για μια δύσκολη εκλογική διαδικασία.

Για το κυβερνητικό επιτελείο, η αυτοδυναμία παραμένει ο βασικός στόχος, αλλά δεν αποτελεί πλέον μια εύκολη υπόθεση. Η ΝΔ μπορεί να διατηρεί σημαντική απόσταση από τον δεύτερο, όμως η εκλογική της επίδοση απέχει από το επίπεδο που θα της εξασφάλιζε με ασφάλεια μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση. Επιπλέον, η πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού και η παρουσία πολλών κομμάτων κοντά ή πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή κάνουν ακόμη πιο σύνθετη την εκλογική εξίσωση.

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει, επομένως, δύο παράλληλες μάχες να δώσει: Να περιορίσει τη δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό έργο και να πείσει ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί ασφαλέστερη επιλογή από μια παρατεταμένη περίοδο διαπραγματεύσεων και αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων.

Η ΝΔ πρώτη, η ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ σε αναζήτηση ρόλου

Στην πρόθεση ψήφου της ALCO, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,7%, έναντι 13,5% της ΕΛΑΣ και 11,3% του ΠΑΣΟΚ. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί προβάδισμα 10,2 ποσοστιαίων μονάδων από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η διαφορά ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνεται στις 2,2 μονάδες.

Ακόμη πιο ενδεικτική είναι η εικόνα της Metron Analysis στην εκτίμηση ψήφου. Η ΝΔ καταγράφεται στο 29,5%, η ΕΛΑΣ στο 15,3% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,3%. Η απόσταση από το δεύτερο κόμμα φτάνει τις 14,2 μονάδες, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβερνητική παράταξη διατηρεί την πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά.

Η ΕΛΑΣ εμφανίζεται να κερδίζει τη μάχη της δεύτερης θέσης, καταγράφοντας μια νέα πραγματικότητα στον χώρο της αντιπολίτευσης. Η επιστροφή Τσίπρα δημιουργεί έναν νέο πόλο συγκέντρωσης δυνάμεων, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποδείξει ότι μπορεί να απειλήσει την πρωτοκαθεδρία της ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σοβαρό πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας και ρόλου, καθώς δυσκολεύεται να εμφανιστεί ως ο βασικός εκφραστής της εναλλακτικής διακυβέρνησης.

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