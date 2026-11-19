Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 12,4 ποσοστιαίες μονάδες στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας 24,1%.

Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα για το 55% των πολιτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός με 29%.

Το 64% πιστεύει ότι μετά τις επόμενες εκλογές δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση και θα χρειαστούν νέες εκλογές.

Το 52% προτιμά κυβερνήσεις συνεργασίας έναντι 45% που επιθυμεί αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Snapshot powered by AI

Προβάδισμα 12,4 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού MEGA.

Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται με διαφορά ως ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Η πρόθεση ψήφου και η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 24,1%

: 24,1% ΕΛΑΣ : 12,5%

: 12,5% ΠΑΣΟΚ : 10,9%

: 10,9% ΚΚΕ : 5,1%

: 5,1% Ελληνική Λύση : 4,4%

: 4,4% Πλεύση Ελευθερίας : 4,2%

: 4,2% Φωνή Λογικής : 4%

: 4% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 3,9%

: 3,9% Συμμαχία Ελλήνων : 2,7%

: 2,7% ΜέΡΑ25 : 2,4%

: 2,4% ΣΥΡΙΖΑ : 1,9%

: 1,9% Νίκη : 0,8%

: 0,8% Αδιευκρίνιστη ψήφος : 12,2%

: 12,2% Λοιπά: 4,8%

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 29,5%

: 29,5% ΕΛΑΣ : 15,3%

: 15,3% ΠΑΣΟΚ : 13,3%

: 13,3% ΚΚΕ : 6,2%

: 6,2% Ελληνική Λύση : 5,4%

: 5,4% Πλεύση Ελευθερίας : 5,2%

: 5,2% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 4,8%

: 4,8% Συμμαχία Ελλήνων : 3,3%

: 3,3% ΜέΡΑ25 : 2,9%

: 2,9% ΣΥΡΙΖΑ : 2,3%

: 2,3% Νίκη : 1%

: 1% Λοιπά: 5,9%

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29% και ακολουθούν:

Ο Αλέξης Τσίπρας με 13%

με 13% Ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%

με 7% Ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4%

με 4% Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3%

με 3% Η Μαρία Καρυστιανού με 3%

με 3% Ο Αντώνης Σαμαράς με 3%

με 3% Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2%

με 2% Η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2%

με 2% Ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2%

με 2% Ο Ηλίας Κασιδιάρης με 2%

με 2% Ο Στέφανος Κασσελάκης με 1%

Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες σε ποσοστό 55%, ενώ ακολουθεί η οικονομία με 32%, η διαφθορά με 15%, η εξωτερική πολιτική με 14% και οι θεσμοί με 12%.

Σχεδόν επτά στους 10, (68%) εκτιμούν πως η χώρα οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 28% θεωρεί πως οδεύει προς τη σωστή.

Πώς αξιολογούν την κυβέρνηση

Στο μεταξύ το 69% αξιολογούν αρνητικά το κυβερνητικό έργο, ενώ το 27% το αξιολογούν θετικά.

Αρνητικά σε ποσοστό 73% αξιολογούν οι πολίτες την παρουσία του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Αντίθετα το 18% αξιολογεί θετικά το αντιπολιτευτικό έργο του Κινήματος.

Αυτοδυναμία ή νέες εκλογές;

Το 64% εκτιμά πως μετά τις εκλογές δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση και θα χρειαστεί νέα προσφυγή στις κάλπες, ενώ το 32% θεωρεί πως θα υπάρξει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή.

Το 52% τάσσεται υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας, την ώρα που το 45% υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων.

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