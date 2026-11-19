Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μπροστά με 12,4 μονάδες η ΝΔ, η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα
Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis
Snapshot
- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 12,4 ποσοστιαίες μονάδες στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας 24,1%.
- Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα για το 55% των πολιτών.
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός με 29%.
- Το 64% πιστεύει ότι μετά τις επόμενες εκλογές δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση και θα χρειαστούν νέες εκλογές.
- Το 52% προτιμά κυβερνήσεις συνεργασίας έναντι 45% που επιθυμεί αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
Προβάδισμα 12,4 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού MEGA.
Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται με διαφορά ως ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός.
Η πρόθεση ψήφου και η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος
Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 24,1%
- ΕΛΑΣ: 12,5%
- ΠΑΣΟΚ: 10,9%
- ΚΚΕ: 5,1%
- Ελληνική Λύση: 4,4%
- Πλεύση Ελευθερίας: 4,2%
- Φωνή Λογικής: 4%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,9%
- Συμμαχία Ελλήνων: 2,7%
- ΜέΡΑ25: 2,4%
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,9%
- Νίκη: 0,8%
- Αδιευκρίνιστη ψήφος: 12,2%
- Λοιπά: 4,8%
Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 29,5%
- ΕΛΑΣ: 15,3%
- ΠΑΣΟΚ: 13,3%
- ΚΚΕ: 6,2%
- Ελληνική Λύση: 5,4%
- Πλεύση Ελευθερίας: 5,2%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,8%
- Συμμαχία Ελλήνων: 3,3%
- ΜέΡΑ25: 2,9%
- ΣΥΡΙΖΑ: 2,3%
- Νίκη: 1%
- Λοιπά: 5,9%
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29% και ακολουθούν:
- Ο Αλέξης Τσίπρας με 13%
- Ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%
- Ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4%
- Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3%
- Η Μαρία Καρυστιανού με 3%
- Ο Αντώνης Σαμαράς με 3%
- Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2%
- Η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2%
- Ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2%
- Ο Ηλίας Κασιδιάρης με 2%
- Ο Στέφανος Κασσελάκης με 1%
Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες σε ποσοστό 55%, ενώ ακολουθεί η οικονομία με 32%, η διαφθορά με 15%, η εξωτερική πολιτική με 14% και οι θεσμοί με 12%.
Σχεδόν επτά στους 10, (68%) εκτιμούν πως η χώρα οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 28% θεωρεί πως οδεύει προς τη σωστή.
Πώς αξιολογούν την κυβέρνηση
Στο μεταξύ το 69% αξιολογούν αρνητικά το κυβερνητικό έργο, ενώ το 27% το αξιολογούν θετικά.
Αρνητικά σε ποσοστό 73% αξιολογούν οι πολίτες την παρουσία του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Αντίθετα το 18% αξιολογεί θετικά το αντιπολιτευτικό έργο του Κινήματος.
Αυτοδυναμία ή νέες εκλογές;
Το 64% εκτιμά πως μετά τις εκλογές δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση και θα χρειαστεί νέα προσφυγή στις κάλπες, ενώ το 32% θεωρεί πως θα υπάρξει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή.
Το 52% τάσσεται υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας, την ώρα που το 45% υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων.