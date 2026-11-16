Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός χάρτης το πρώτο δεκαήμερο Νοεμβρίου

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου, με διαφορά 14,4 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, την ΕΛΑΣ, που συγκεντρώνει 15,9%.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο στο 12,6%, ενώ Ελληνική Λύση και ΚΚΕ βρίσκονται κοντά στο 7%, με μικρή διαφορά μεταξύ τους.

Η δημοσκόπηση δείχνει εννεακομματική Βουλή, με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 119 έδρες και τα υπόλοιπα κόμματα να κατανέμονται σε 8 έδρες συνολικά.

Το 56,9% των πολιτών θεωρεί ότι έχει ενισχυθεί η διεθνής και αμυντική θέση της χώρας, ενώ το 50,7% ανησυχεί για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.

Κορυφαία προβλήματα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια (67,8%) και η οικονομία/ανάπτυξη (28,7%), με το 40,8% να περιορίζει βασικές ανάγκες λόγω αυξήσεων τιμών. Snapshot powered by AI

Σταθερό προβάδισμα συνεχίζει να διατηρεί η Νέα Δημοκρατία και στη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Opinion Poll, που πραγματοποιήθηκε από 10-13 Νοεμβρίου σε 1.001 νοικοκυριά για λογαριασμό του ACTION 24.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,3% και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ με 15,9%.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανεβαίνει από το 12,3% στο 12,6%. Η απόστασή του από την ΕΛΑΣ διαμορφώνεται έτσι στις 3,3 μονάδες.

Μικρότερη είναι η διαφορά μεταξύ Ελληνικής Λύσης και ΚΚΕ. Η Ελληνική Λύση καταγράφει 7,2%, από 6,8%, ενώ το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7,1%, έναντι 7,2% στην προηγούμενη έρευνα.

Η Πλεύση Ελευθερίας ενισχύεται στο 5,8%, από 5,1%. Στο 4,5% διατηρείται η ΕΛΠΙΔΑ της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ άνοδο εμφανίζουν η Συμμαχία Ελλήνων, που φθάνει στο 4% από 3,5%, και η Φωνή Λογικής, η οποία συγκεντρώνει 3,9%, επίσης από 3,5%.

Η επιλογή «Άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 3,7%. Σε αυτήν περιλαμβάνονται η Νέα Αριστερά, οι Δημοκράτες και οι Σπαρτιάτες, με επιμέρους ποσοστά αισθητά χαμηλότερα του 1%.

Στις μικρότερες δυνάμεις, το ΜέΡΑ25 υποχωρεί κατά 0,6 μονάδες, στο 2,1%, και ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται στο 1,6%, από 1,7%. Η ΝΙΚΗ ενισχύεται στο 1,3%, έναντι 1,1%.

Αντίστοιχα, στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει 25,5%, η ΕΛΑΣ 13,4% και το ΠΑΣΟΚ 10,6%.

Με αυτήν την κατανομή, η Βουλή θα ήταν εννεακομματική, κάτι που σημαίνει ότι μειώνεται το ποσοστό που πρέπει να επιτύχει το πρώτο κόμμα για την αυτοδυναμία.

Η ΝΔ θα συγκέντρωνε 119 έδρες, η ΕΛΑΣ 47, το ΠΑΣΟΚ 37, το ΚΚΕ 21, η Ελληνική Λύση 21, η Πλεύση Ελευθερίας 17, η Ελπίδα 14, η Φωνή Λογικής 12 και η Συμμαχία 12.

Ευρεία πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 56,9%, δηλώνει ότι ενισχύθηκε η διεθνής και αμυντική θέση της χώρας.

Με αφρομή το καλώδιο, 50,7% δηλώνει ότι ανησυχεί για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, ενώ 46,9% απαντά «όχι».

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα, οι πολίτες ιεραρχούν:

Ακρίβεια 67,8%

Οικονομία/Ανάπτυξη 28,7%

Κόστος ενέργειας 17%

Η διαφθορά 15,4%

Σε ερώτηση πόσο έχουν επηρεαστεί από τις αυξήσεις των τιμών, το 40,8% απαντά ότι περιορίζει βασικές ανάγκες.

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