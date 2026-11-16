Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός χάρτης το πρώτο δεκαήμερο Νοεμβρίου

Απόσταση 14,4 μονάδων χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην εκτίμηση ψήφου. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, ενώ ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ. Η «πολιτική φωτογραφία» του πρώτου δεκαημέρου δείχνει 9κομματική Βουλή 

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Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός χάρτης το πρώτο δεκαήμερο Νοεμβρίου

Στιγμιότυπο από εκλογές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου, με διαφορά 14,4 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, την ΕΛΑΣ, που συγκεντρώνει 15,9%.
  • Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο στο 12,6%, ενώ Ελληνική Λύση και ΚΚΕ βρίσκονται κοντά στο 7%, με μικρή διαφορά μεταξύ τους.
  • Η δημοσκόπηση δείχνει εννεακομματική Βουλή, με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 119 έδρες και τα υπόλοιπα κόμματα να κατανέμονται σε 8 έδρες συνολικά.
  • Το 56,9% των πολιτών θεωρεί ότι έχει ενισχυθεί η διεθνής και αμυντική θέση της χώρας, ενώ το 50,7% ανησυχεί για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.
  • Κορυφαία προβλήματα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια (67,8%) και η οικονομία/ανάπτυξη (28,7%), με το 40,8% να περιορίζει βασικές ανάγκες λόγω αυξήσεων τιμών.
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Σταθερό προβάδισμα συνεχίζει να διατηρεί η Νέα Δημοκρατία και στη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Opinion Poll, που πραγματοποιήθηκε από 10-13 Νοεμβρίου σε 1.001 νοικοκυριά για λογαριασμό του ACTION 24.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,3% και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ με 15,9%.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανεβαίνει από το 12,3% στο 12,6%. Η απόστασή του από την ΕΛΑΣ διαμορφώνεται έτσι στις 3,3 μονάδες.

Μικρότερη είναι η διαφορά μεταξύ Ελληνικής Λύσης και ΚΚΕ. Η Ελληνική Λύση καταγράφει 7,2%, από 6,8%, ενώ το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7,1%, έναντι 7,2% στην προηγούμενη έρευνα.

Η Πλεύση Ελευθερίας ενισχύεται στο 5,8%, από 5,1%. Στο 4,5% διατηρείται η ΕΛΠΙΔΑ της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ άνοδο εμφανίζουν η Συμμαχία Ελλήνων, που φθάνει στο 4% από 3,5%, και η Φωνή Λογικής, η οποία συγκεντρώνει 3,9%, επίσης από 3,5%.

Η επιλογή «Άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 3,7%. Σε αυτήν περιλαμβάνονται η Νέα Αριστερά, οι Δημοκράτες και οι Σπαρτιάτες, με επιμέρους ποσοστά αισθητά χαμηλότερα του 1%.

Στις μικρότερες δυνάμεις, το ΜέΡΑ25 υποχωρεί κατά 0,6 μονάδες, στο 2,1%, και ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται στο 1,6%, από 1,7%. Η ΝΙΚΗ ενισχύεται στο 1,3%, έναντι 1,1%.

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Αντίστοιχα, στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει 25,5%, η ΕΛΑΣ 13,4% και το ΠΑΣΟΚ 10,6%.

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Με αυτήν την κατανομή, η Βουλή θα ήταν εννεακομματική, κάτι που σημαίνει ότι μειώνεται το ποσοστό που πρέπει να επιτύχει το πρώτο κόμμα για την αυτοδυναμία.

Η ΝΔ θα συγκέντρωνε 119 έδρες, η ΕΛΑΣ 47, το ΠΑΣΟΚ 37, το ΚΚΕ 21, η Ελληνική Λύση 21, η Πλεύση Ελευθερίας 17, η Ελπίδα 14, η Φωνή Λογικής 12 και η Συμμαχία 12.

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Ευρεία πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 56,9%, δηλώνει ότι ενισχύθηκε η διεθνής και αμυντική θέση της χώρας.

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Με αφρομή το καλώδιο, 50,7% δηλώνει ότι ανησυχεί για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, ενώ 46,9% απαντά «όχι».

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Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα, οι πολίτες ιεραρχούν:

  • Ακρίβεια 67,8%
  • Οικονομία/Ανάπτυξη 28,7%
  • Κόστος ενέργειας 17%
  • Η διαφθορά 15,4%
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Σε ερώτηση πόσο έχουν επηρεαστεί από τις αυξήσεις των τιμών, το 40,8% απαντά ότι περιορίζει βασικές ανάγκες.

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