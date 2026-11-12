Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα 13,2 μονάδων για ΝΔ και Βουλή 9 κομμάτων
Τι δείχνουν τα στοιχεία της δημοσκόπησης
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- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 13,2 μονάδες στην πρόθεση ψήφου έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σύμφωνα με δημοσκόπηση της Marc.
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός.
- Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (38,9%) επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί του χώρου της κεντροαριστεράς.
- Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται με μόλις 1,3% στην πρόθεση ψήφου.
- Η Βουλή αναμένεται να αποτελείται από 9 κόμματα σύμφωνα με τα ποσοστά της δημοσκόπησης.
Προβάδισμα 13,2 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση της Marc, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί του χώρου της κεντροαριστεράς.
Η πρόθεση ψήφου και η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος
Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 27,2%
- ΕΛΑΣ: 14%
- ΠΑΣΟΚ: 11%
- Ελληνική Λύση: 6,2%
- ΚΚΕ: 6,1%
- Πλεύση: 5,1%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%
- Συμμαχία Ελλήνων: 3,7%
- Φωνή Λογικής: 3,4%
- ΜέΡΑ25: 2,1%
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,3%
Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 30,5%
- ΕΛΑΣ: 15,8%
- ΠΑΣΟΚ: 12,5%
- Ελληνική Λύση: 7%
- ΚΚΕ: 6,8%
- Πλεύση: 5,5%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,6%
- Συμμαχία Ελλήνων: 4,2%
- Φωνή Λογικής: 3,9%
- ΜέΡΑ25: 2,4%
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,4%
- Νίκη: 1,4%
- Άλλο κόμμα: 4%
Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Marc που προβλήθηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, το 38,9% επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί στο χώρο της κεντροαριστεράς, ενώ το 25,7% θέλει αυτόν τον ρόλο να τον διαδραματίσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το 30,7% απαντά «κανένα από τα δύο κόμματα».