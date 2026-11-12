Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα 13,2 μονάδων για ΝΔ και Βουλή 9 κομμάτων

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 13,2 μονάδες στην πρόθεση ψήφου έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σύμφωνα με δημοσκόπηση της Marc.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (38,9%) επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί του χώρου της κεντροαριστεράς.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται με μόλις 1,3% στην πρόθεση ψήφου.

Η Βουλή αναμένεται να αποτελείται από 9 κόμματα σύμφωνα με τα ποσοστά της δημοσκόπησης. Snapshot powered by AI

Προβάδισμα 13,2 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση της Marc, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί του χώρου της κεντροαριστεράς.

Η πρόθεση ψήφου και η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 27,2%

: 27,2% ΕΛΑΣ : 14%

: 14% ΠΑΣΟΚ : 11%

: 11% Ελληνική Λύση : 6,2%

: 6,2% ΚΚΕ : 6,1%

: 6,1% Πλεύση : 5,1%

: 5,1% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 4%

: 4% Συμμαχία Ελλήνων : 3,7%

: 3,7% Φωνή Λογικής : 3,4%

: 3,4% ΜέΡΑ25 : 2,1%

: 2,1% ΣΥΡΙΖΑ: 1,3%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 30,5%

: 30,5% ΕΛΑΣ : 15,8%

: 15,8% ΠΑΣΟΚ : 12,5%

: 12,5% Ελληνική Λύση : 7%

: 7% ΚΚΕ : 6,8%

: 6,8% Πλεύση : 5,5%

: 5,5% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 4,6%

: 4,6% Συμμαχία Ελλήνων : 4,2%

: 4,2% Φωνή Λογικής : 3,9%

: 3,9% ΜέΡΑ25 : 2,4%

: 2,4% ΣΥΡΙΖΑ : 1,4%

: 1,4% Νίκη : 1,4%

: 1,4% Άλλο κόμμα: 4%

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Marc που προβλήθηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, το 38,9% επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί στο χώρο της κεντροαριστεράς, ενώ το 25,7% θέλει αυτόν τον ρόλο να τον διαδραματίσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το 30,7% απαντά «κανένα από τα δύο κόμματα».

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