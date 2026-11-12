Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα 13,2 μονάδων για ΝΔ και Βουλή 9 κομμάτων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της δημοσκόπησης

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα 13,2 μονάδων για ΝΔ και Βουλή 9 κομμάτων
Election representatives count ballots after polling station closed during the Greek legislative election at a polling station in Brussels, Belgium on May 20, 2023.
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  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 13,2 μονάδες στην πρόθεση ψήφου έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σύμφωνα με δημοσκόπηση της Marc.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός.
  • Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (38,9%) επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί του χώρου της κεντροαριστεράς.
  • Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται με μόλις 1,3% στην πρόθεση ψήφου.
  • Η Βουλή αναμένεται να αποτελείται από 9 κόμματα σύμφωνα με τα ποσοστά της δημοσκόπησης.
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Προβάδισμα 13,2 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση της Marc, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί του χώρου της κεντροαριστεράς.

Η πρόθεση ψήφου και η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 27,2%
  • ΕΛΑΣ: 14%
  • ΠΑΣΟΚ: 11%
  • Ελληνική Λύση: 6,2%
  • ΚΚΕ: 6,1%
  • Πλεύση: 5,1%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 3,7%
  • Φωνή Λογικής: 3,4%
  • ΜέΡΑ25: 2,1%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,3%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 30,5%
  • ΕΛΑΣ: 15,8%
  • ΠΑΣΟΚ: 12,5%
  • Ελληνική Λύση: 7%
  • ΚΚΕ: 6,8%
  • Πλεύση: 5,5%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,6%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 4,2%
  • Φωνή Λογικής: 3,9%
  • ΜέΡΑ25: 2,4%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,4%
  • Νίκη: 1,4%
  • Άλλο κόμμα: 4%

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Marc που προβλήθηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, το 38,9% επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί στο χώρο της κεντροαριστεράς, ενώ το 25,7% θέλει αυτόν τον ρόλο να τον διαδραματίσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το 30,7% απαντά «κανένα από τα δύο κόμματα».

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