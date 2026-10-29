Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 13,4 μονάδων για ΝΔ, μάχη ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ για δεύτερη θέση

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,4% στην πρόθεση ψήφου, με διαφορά 13,4 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Οι πολίτες θεωρούν το ΠΑΣΟΚ ως το πιο αξιόπιστο κόμμα της αντιπολίτευσης με 24%.

Το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί την ελληνική κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια, έναντι 34% που αποδίδει την ευθύνη σε διεθνείς συγκρούσεις.

Το 46% επιθυμεί κυβέρνηση αυτοδυναμίας μετά τις εκλογές, ενώ το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.

Οι πολίτες προσαρμόζουν τις αγοραστικές τους συνήθειες για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, με σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και περιορισμό δαπανών. Snapshot powered by AI

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στο όριο του double score (13,4 μονάδες), ντέρμπι μεταξύ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ΠΑΣΟΚ, αλλά και Βουλή 10 κομμάτων προκύπτει από τη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας Politic.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 27,4%

: 27,4% ΕΛΑΣ : 14%

: 14% ΠΑΣΟΚ : 13%

: 13% Ελληνική Λύση : 6,7%

: 6,7% ΚΚΕ : 5,4%

: 5,4% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 3,8%

: 3,8% Συμμαχία Ελλήνων : 3,4%

: 3,4% Φωνή Λογικής : 3,2%

: 3,2% ΜέΡΑ25 : 3,2%

: 3,2% Πλεύση Ελευθερίας : 3%

: 3% ΣΥΡΙΖΑ : 2%

: 2% Δημοκράτες : 2%

: 2% Νίκη : 1,3%

: 1,3% Νέα Αριστερά : 0,5%

: 0,5% Αναποφάσιστοι: 9,1%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 30,1%

: 30,1% ΕΛΑΣ : 15,4%

: 15,4% ΠΑΣΟΚ : 14,3%

: 14,3% Ελληνική Λύση : 7,4%

: 7,4% ΚΚΕ : 5,9%

: 5,9% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 4,2%

: 4,2% Συμμαχία Ελλήνων : 3,7%

: 3,7% Φωνή Λογικής : 3,5%

: 3,5% ΜέΡΑ25 : 3,5%

: 3,5% Πλεύση Ελευθερίας : 3,3%

: 3,3% ΣΥΡΙΖΑ : 2,2%

: 2,2% Δημοκράτες : 2,2%

: 2,2% Νίκη : 1,4%

: 1,4% Νέα Αριστερά : 0,6%

: 0,6% Άλλο: 2,3%

Ποιο κόμμα κάνει πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση

Ως πιο αξιόπιστο κόμμα της αντιπολίτευσης οι ερωτηθέντες θεωρούν το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 24%, ενώ η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 16%. Κανένα από τα δύο κόμματα, απαντά το 60%.

Το 46% ζητεί να προκύψει κυβέρνηση αυτοδυναμίας μετά τις εκλογές, την ώρα που το 44% επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας.

Ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια;

Το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση συγκεντρώνει την κύρια ευθύνη για την ακρίβεια, έναντι 34% που αποδίδει το πρόβλημα στις διεθνείς συγκρούσεις.

Η ανησυχία για το μέλλον αποτελεί την πρώτη συναισθηματική αντίδραση στην ακρίβεια, με 32%, ενώ ακολουθεί ο θυμός με 27%. Το 15% νιώθει απελπισία, το 13% απογοήτευση και το 9% απαισιοδοξία. Μόλις το 3% δηλώνει ότι δεν αισθάνεται κανένα από τα παραπάνω συναισθήματα.

Τι κάνουν για να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια

Μόλις το 2% δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει τις αγοραστικές του συνήθειες εξαιτίας της ακρίβειας. Το 16% περιορίζει τις αγορές μη απαραίτητων προϊόντων, ενώ αντίστοιχο ποσοστό αξιοποιεί προσφορές και εκπτώσεις. Το 14% συγκρίνει τιμές αναζητώντας φθηνότερα προϊόντα και το 12% πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ με λίστα αγορών. Παράλληλα, το 11% αγοράζει μικρότερες ποσότητες, ενώ ίδιο ποσοστό έχει περιορίσει τις παραγγελίες και τις εξόδους για φαγητό.

Σημαντικές προσαρμογές καταγράφονται και στην κατανάλωση ενέργειας, καθώς το 27% περιορίζει τη χρήση θέρμανσης ή κλιματισμού και το 21% μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Την ίδια στιγμή, το 13% δηλώνει ότι δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ενέργειας. Το 11% χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητο, το 9% συγκρίνει τιμολόγια και παρόχους ενέργειας και το 7% στρέφεται περισσότερο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Διαβάστε επίσης