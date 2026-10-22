Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα ΝΔ, φρενάρισμα ΕΛΑΣ και ενίσχυση ΠΑΣΟΚ

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα με 26% στην πρόθεση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στο 11% και η ΕΛΑΣ εμφανίζει μικρή υποχώρηση.

Η διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ μειώνεται στις 3,5 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργώντας ντέρμπι για τη δεύτερη θέση.

Σενάριο κατανομής αναποφάσιστων δείχνει ΝΔ στο 30%, ΕΛΑΣ στο 16,5% και ΠΑΣΟΚ στο 13%, με ποσοστό αυτοδυναμίας από 35-37%.

Το 50% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα κυβερνητικά μέτρα για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια είναι σωστά.

Ο κύριος παράγοντας ψήφου είναι η οικονομία, με το 43% να προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας και το ΠΑΣΟΚ να αναδεικνύεται ως η πιο ουσιαστική αντιπολίτευση. Snapshot powered by AI

Το πολιτικό τοπίο του Οκτωβρίου καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Στην πανελλαδική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από 17 έως 20 Οκτωβρίου, καταγράφεται μικρό φρενέρισμα της ΕΛΑΣ και ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ, με τη διαφορά τους να μειώνεται στις 3,5 μονάδες.

Η ΝΔ συνεχίζει να διατηρεί σαφές προβάδισμα. Στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνει 26%, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Ακολουθεί η ΕΛΑΣ, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11% και η Ελληνική Λύση στο 6,5%.

Η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ, σε συνδυασμό με τη μικρή υποχώρηση της ΕΛΑΣ, περιορίζει τη μεταξύ τους διαφορά στις 3,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η ΝΔ είναι στο 30%, ΕΛΑΣ στο 16,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 13%, Ελληνική Λύση στο 7,5%.

Με την εικόνα αυτήν, το ποσοστό της αυτοδυναμίας βρίσκεται από το 35-37%.

Ένας στους δύο λέει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Στην ερώτηση για το κύριο συναίσθημα/κίνητρη με το οποίο θα επιλέξουν τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, το βασικό κριτήριο είναι η προοπτική και ακολουθεί η ανησυχία/ασφάλεια.

Οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι η οικονομία θα κρίνει τι θα ψηφίσουν.

Το 43% θα προτιμούσε η επόμενη κυβέρνηση να είναι συνεργασίας και το 36% συνεργασίας.

Στο 13% ανέρχεται το ποσοστσό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ κάνει σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση.

Αμετάβλητη είναι και η εικόνα στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός.

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