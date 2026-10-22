Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα ΝΔ, φρενάρισμα ΕΛΑΣ και ενίσχυση ΠΑΣΟΚ

Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση - Ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει μικρή υποχώρηση

Newsroom

Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα ΝΔ, φρενάρισμα ΕΛΑΣ και ενίσχυση ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα με 26% στην πρόθεση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στο 11% και η ΕΛΑΣ εμφανίζει μικρή υποχώρηση.
  • Η διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ μειώνεται στις 3,5 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργώντας ντέρμπι για τη δεύτερη θέση.
  • Σενάριο κατανομής αναποφάσιστων δείχνει ΝΔ στο 30%, ΕΛΑΣ στο 16,5% και ΠΑΣΟΚ στο 13%, με ποσοστό αυτοδυναμίας από 35-37%.
  • Το 50% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα κυβερνητικά μέτρα για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια είναι σωστά.
  • Ο κύριος παράγοντας ψήφου είναι η οικονομία, με το 43% να προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας και το ΠΑΣΟΚ να αναδεικνύεται ως η πιο ουσιαστική αντιπολίτευση.
Snapshot powered by AI

Το πολιτικό τοπίο του Οκτωβρίου καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Στην πανελλαδική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από 17 έως 20 Οκτωβρίου, καταγράφεται μικρό φρενέρισμα της ΕΛΑΣ και ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ, με τη διαφορά τους να μειώνεται στις 3,5 μονάδες.

Η ΝΔ συνεχίζει να διατηρεί σαφές προβάδισμα. Στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνει 26%, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Ακολουθεί η ΕΛΑΣ, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11% και η Ελληνική Λύση στο 6,5%.

pulse-20.png

Η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ, σε συνδυασμό με τη μικρή υποχώρηση της ΕΛΑΣ, περιορίζει τη μεταξύ τους διαφορά στις 3,5 ποσοστιαίες μονάδες.

pulse-21.png

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η ΝΔ είναι στο 30%, ΕΛΑΣ στο 16,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 13%, Ελληνική Λύση στο 7,5%.

pulse-22.png

Με την εικόνα αυτήν, το ποσοστό της αυτοδυναμίας βρίσκεται από το 35-37%.

pulse-24.png

Ένας στους δύο λέει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια είναι στη σωστή κατεύθυνση.

pulse-1.png
pulse-2.png
pulse-3.png

Στην ερώτηση για το κύριο συναίσθημα/κίνητρη με το οποίο θα επιλέξουν τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, το βασικό κριτήριο είναι η προοπτική και ακολουθεί η ανησυχία/ασφάλεια.

pulse-4.png
pulse-5.png
pulse-6.png

Οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι η οικονομία θα κρίνει τι θα ψηφίσουν.

pulse-7.png
pulse-8.png
pulse-9.png

Το 43% θα προτιμούσε η επόμενη κυβέρνηση να είναι συνεργασίας και το 36% συνεργασίας.

pulse-10.png
pulse-11.png
pulse-12.png

Στο 13% ανέρχεται το ποσοστσό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

pulse-13.png
pulse-14.png

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ κάνει σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση.

pulse-15.png

Αμετάβλητη είναι και η εικόνα στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός.

pulse-17.png
pulse.png

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπόγειος πόλεμος της Ουκρανίας: Μάχες μέχρι θανάτου μέσα σε σοβιετικούς αγωγούς φυσικού αερίου

20:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα ΝΔ, φρενάρισμα ΕΛΑΣ και ενίσχυση ΠΑΣΟΚ

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Αντίστροφη μέτρηση για επιστροφή στο χειμερινό ωράριο

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Double score για ΝΔ, προβάδισμα με 12,5 μονάδες έναντι της ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου και Βουλή 8 κομμάτων

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Αποσωληνώθηκε η 21χρονη - «Με τη θέλησή μου έκανα ότι έκανα, ήθελα να πειραματιστώ»

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου ΜακΚόναχι: «Φουντώνουν» οι φήμες ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ – Το viral βίντεο

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Μανιτάρια: Τα διατροφικά τους οφέλη και τι κάνουν στη βιταμίνη D

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Ρήξη στις σχέσεις Τουρκίας- Αζερμπαϊτζάν: Μαντίλα και Ισραήλ

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Πώς λειτουργεί το παράλληλο λογισμικό σύστημα στη φερόμενη απάτη των 25 εκ. ευρώ

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τον ήπιαμε»: Η απίστευτη ατάκα του βουλευτή της ΝΔ Καλογερόπουλου για το τουρκολιβυκό και το άρον-άρον «μάζεμα» στη συνέχεια

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλυσίδα πιτσαρίας Pizza Fan: 1,1 εκατ. ευρώ είχε τελικά η βίλα του ιδιοκτήτη

19:33ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η σκληρή μάχη του Τραμπ στις εκλογές για το Κογκρέσο - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

19:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καϊράτ - Παναθηναϊκός 1-5: Σαρωτικός στο Καζακστάν, επίδειξη δύναμης και ευρωπαϊκός θρίαμβος!

19:28ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: Drones και F-16 «έγραψαν» 10 παραβάσεις στο FIR Αθηνών

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Νεκρός 28χρονος που έπεσε σε κάγκελα από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμβούλιο Ασφαλείας: Απόφαση – σταθμός για την προστασία των παιδιών με πρωτοβουλία της Ελλάδας

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Δεύτερη εστία φωτιάς στον Κισσό - Υπό μερικό έλεγχο στον Μυριοκέφαλο

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κώτσηρας: Το ιατρικό ανακοινωθέν από το Ιπποκράτειο - Στεφανιογραφικός έλεγχος

19:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμπελόκηποι: Συνελήφθη 33χρονος για διακίνηση ροζ κοκαΐνης και κεταμίνης - Πάνω από €20.000 κέρδος

19:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σκόνη και θρύψαλα»: Οι συνθηματικές εντολές στους διαιτητές για... χειρουργείο σε μια ομάδα - Πώς έστησαν ακόμη και αγώνες μαθητικών πρωταθλημάτων - Κατάθεση που καίει Λιόλιο και τους άλλους 5 συλληφθέντες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της συλληφθείσας Τσαρούχα για να σφυρίζει σε ματς με τον Παναθηναϊκό!

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Αποσωληνώθηκε η 21χρονη - «Με τη θέλησή μου έκανα ότι έκανα, ήθελα να πειραματιστώ»

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Ρήξη στις σχέσεις Τουρκίας- Αζερμπαϊτζάν: Μαντίλα και Ισραήλ

17:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Όπου τους βρίσκω θα τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου»: Τα στοιχεία που «καίνε» Λιόλιο και τους άλλους 5 – Οι αγώνες του Προμηθέα που ελέγχονται ως στημένοι -Η Τσαρούχα ζητούσε να της κανονίσουν διαμονή στο Costa Navarino

16:18LIFESTYLE

Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε 14 χρόνια μετά στον χώρο όπου έδωσε την πρώτη της βασιλική ομιλία

19:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σκόνη και θρύψαλα»: Οι συνθηματικές εντολές στους διαιτητές για... χειρουργείο σε μια ομάδα - Πώς έστησαν ακόμη και αγώνες μαθητικών πρωταθλημάτων - Κατάθεση που καίει Λιόλιο και τους άλλους 5 συλληφθέντες

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο ή ολικό μπλακάουτ» - Οδηγός επιβίωσης στους πολίτες - Τρία λίτρα νερό, τρόφιμα, φάρμακα και μετρητά για κάθε πολίτη

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ταΰγετος: Εργασίες καθαρισμού και επισκευών στα 2.407 μέτρα - Συνεργασία ορειβατών και Στρατού για το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Double score για ΝΔ, προβάδισμα με 12,5 μονάδες έναντι της ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου και Βουλή 8 κομμάτων

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Νεκρός 28χρονος που έπεσε σε κάγκελα από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

20:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα ΝΔ, φρενάρισμα ΕΛΑΣ και ενίσχυση ΠΑΣΟΚ

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλυσίδα πιτσαρίας Pizza Fan: 1,1 εκατ. ευρώ είχε τελικά η βίλα του ιδιοκτήτη

12:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εντυπωσιακή «ρωγμή» στον πολικό στρόβιλο - Τι σημαίνει για την Ελλάδα

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Μανιτάρια: Τα διατροφικά τους οφέλη και τι κάνουν στη βιταμίνη D

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές και καταιγίδες - Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπόγειος πόλεμος της Ουκρανίας: Μάχες μέχρι θανάτου μέσα σε σοβιετικούς αγωγούς φυσικού αερίου

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό - Διακοπή κυκλοφορίας στην Κυψέλη λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ

16:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή: Ελλάδα και Αίγυπτος ξεκινούν συζητήσεις για πλήρη οριοθέτηση ΑΟΖ – Απάντηση στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου ΜακΚόναχι: «Φουντώνουν» οι φήμες ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ – Το viral βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ