Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα ΝΔ με 13,2 μονάδες από την ΕΛΑΣ και Βουλή 9 κομμάτων

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 13,2 ποσοστιαίες μονάδες στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας 27%.

Το 36,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά το έργο της κυβέρνησης, ποσοστό κοντά σε επίπεδα πιθανής αυτοδυναμίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός με 30,6% και πιο αποτελεσματικός σε κρίσεις με 39%.

Το ΠΑΣΟΚ θεωρείται η πιο ουσιαστική αντιπολίτευση από περίπου 16% των ερωτηθέντων, ενώ το 40% δεν αναγνωρίζει κανένα κόμμα ως αντιπολίτευση.

Στην ερώτηση για τις καλύτερες θέσεις για την πορεία της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει περίπου 36%. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα καταγράφει η δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1.

Το 36,7% αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ η ΝΔ προηγείται σταθερά με 13,2 ποσοστιαίες μονάδες της δεύτερης ΕΛ.ΑΣ. στην πρόθεση ψήφου.

Πιο ουσιαστική αντιπολίτευση πιστεύουν οι ερωτηθέντες ότι κάνει το ΠΑΣΟΚ με περίπου 16%, ενώ κανένα κόμμα απαντάει το 40%.

Σε κρίσιμα ερωτήματα οι ερωτηθέντες απαντούν: Ποιος έχει τις καλύτερες θέσεις για την πορεία της χώρας: ο Κυριάκος Μητσοτάκης με περίπου 36%

Ο πρωθυπουργός επίσης με ποσοστό 39% είναι πιο αποτελεσματικός σε κρίσεις.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 30.6% εμφανίζεται πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία 27%

ΠΑΣΟΚ 10,5%

ΣΥΡΙΖΑ 1,5%

ΕΛ.ΑΣ. 13,8%

ΚΚΕ 5.9%

Ελληνική Λύση 6%

Πλεύση Ελευθερίας 4,7%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3.9%

Συμμαχία Ελλήνων 3.8%

Νίκη 1,4%

ΜέΡΑ25 2,3%

Φωνή Λογικής 3,1%

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