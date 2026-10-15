Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα ΝΔ με 13,2 μονάδες από την ΕΛΑΣ και Βουλή 9 κομμάτων

Η ΝΔ προηγείται σταθερά με 13,2 ποσοστιαίες μονάδες της δεύτερης ΕΛ.ΑΣ. στην πρόθεση ψήφου 

Μάνος Χατζηγιάννης

Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα ΝΔ με 13,2 μονάδες από την ΕΛΑΣ και Βουλή 9 κομμάτων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 13,2 ποσοστιαίες μονάδες στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας 27%.
  • Το 36,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά το έργο της κυβέρνησης, ποσοστό κοντά σε επίπεδα πιθανής αυτοδυναμίας.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός με 30,6% και πιο αποτελεσματικός σε κρίσεις με 39%.
  • Το ΠΑΣΟΚ θεωρείται η πιο ουσιαστική αντιπολίτευση από περίπου 16% των ερωτηθέντων, ενώ το 40% δεν αναγνωρίζει κανένα κόμμα ως αντιπολίτευση.
  • Στην ερώτηση για τις καλύτερες θέσεις για την πορεία της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει περίπου 36%.
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Νέα στοιχεία για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα καταγράφει η δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1.

Το 36,7% αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ η ΝΔ προηγείται σταθερά με 13,2 ποσοστιαίες μονάδες της δεύτερης ΕΛ.ΑΣ. στην πρόθεση ψήφου.

Πιο ουσιαστική αντιπολίτευση πιστεύουν οι ερωτηθέντες ότι κάνει το ΠΑΣΟΚ με περίπου 16%, ενώ κανένα κόμμα απαντάει το 40%.

Σε κρίσιμα ερωτήματα οι ερωτηθέντες απαντούν: Ποιος έχει τις καλύτερες θέσεις για την πορεία της χώρας: ο Κυριάκος Μητσοτάκης με περίπου 36%

Ο πρωθυπουργός επίσης με ποσοστό 39% είναι πιο αποτελεσματικός σε κρίσεις.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 30.6% εμφανίζεται πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην πρόθεση ψήφου:

  • Νέα Δημοκρατία 27%
  • ΠΑΣΟΚ 10,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ 1,5%
  • ΕΛ.ΑΣ. 13,8%
  • ΚΚΕ 5.9%
  • Ελληνική Λύση 6%
  • Πλεύση Ελευθερίας 4,7%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3.9%
  • Συμμαχία Ελλήνων 3.8%
  • Νίκη 1,4%
  • ΜέΡΑ25 2,3%
  • Φωνή Λογικής 3,1%
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