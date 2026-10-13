Έρευνα Action24: Πρώτη η ΝΔ με double score από ΕΛΑΣ - Ποια κόμματα μπαίνουν Βουλή

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, στη Βουλή μπαίνουν 9 κόμματα, ενώ στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ έχει διαφορά 12,2 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛΑΣ

Παναγιώτης Βελισσάρης

Έρευνα Action24: Πρώτη η ΝΔ με double score από ΕΛΑΣ - Ποια κόμματα μπαίνουν Βουλή
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  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διπλάσιο ποσοστό από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην πρόθεση ψήφου, με διαφορά 12,2 ποσοστιαίων μονάδων.
  • Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφει 30,3% και εκτιμάται να συγκεντρώσει 122 έδρες στη Βουλή, ενώ συνολικά 9 κόμματα προβλέπεται να εισέλθουν στο κοινοβούλιο.
  • Η ακρίβεια θεωρείται το σημαντικότερο πρόβλημα από το 59% των πολιτών, με το 50,4% να αποδίδει την ευθύνη στην αδυναμία της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός με 27,4%
  • Το 54% των πολιτών κρίνει ότι οι αναφορές στελεχών της ΝΔ περί αλαζονείας στην κυβέρνηση δεν είναι υπερβολικές, ενώ το 48,6% θεωρεί ότι η επίσκεψη του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές θέσεις της Ελλάδας.
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Μεγάλο προβάδισμα – στο όριο του double score- καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης της Opinion Poll για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Action24.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, στη Βουλή μπαίνουν 9 κόμματα, ενώ στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ έχει διαφορά 12,2 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛΑΣ, με τα ποσοστά να καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 25,5%
  • ΕΛΑΣ: 13,3%
  • ΠΑΣΟΚ: 10,4%
  • ΚΚΕ: 6,1%
  • Ελληνική Λύση: 5,8%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 4,3%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8%
  • Φωνή Λογικής: 2,9%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 2,9%
  • ΜέΡΑ25: 2,3%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%
  • Νίκη: 0,9%
  • Αναποφάσιστοι: 15,7%
  • Άλλο κόμμα: 4,7%
Δημοσκόπηση Action
Δημοσκόπηση Action

Στην εκτίμηση ψήφου, το προβάδισμα της ΝΔ διευρύνεται στις 14,4 ποσοστιαίες μονάδες, με τα ποσοστά να καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 30,3%
  • ΕΛΑΣ: 15,9%
  • ΠΑΣΟΚ: 12,3%
  • ΚΚΕ: 7,2%
  • Ελληνική Λύση: 6,8%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 5,1%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,5%
  • Φωνή Λογικής: 3,5%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 3,5%
  • ΜέΡΑ25: 2,7%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,7%
  • Νίκη: 1,1%
  • Άλλο κόμμα: 5,6%
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Οι έδρες

  • Η ΝΔ εκτιμάται πως μπορεί να καταγράψει από 27,8% έως 32,8% με μέση τιμή το 30,3% και συγκεντρώνει 122 έδρες
  • Η ΕΛΑΣ εκτιμάται πως μπορεί να καταγράψει από 14,2% έως 17,5% με μέση τιμή το 15,9% και συγκεντρώνει 48 έδρες
  • Το ΠΑΣΟΚ εκτιμάται πως μπορεί να καταγράψει από 10,7% έως 13,9% με μέση τιμή το 12,3$ και συγκεντρώνει 37 έδρες
  • Το ΚΚΕ εκτιμάται πως μπορεί να καταγράψει από 6,2% έως 8,2% με μέση τιμή το7,2% και συγκεντρώνει 21 έδρες
  • Η Ελληνική Λύση εκτιμάται πως μπορεί να καταγράψει από 5,8% έως 7,8% με μέση τιμή το 6,8% και συγκεντρώνει 20 έδρες
  • Η Πλεύση Ελευθερίας εκτιμάται πως μπορεί να καταγράψει από 4,3% έως 5,9% με μέση τιμή το 5,1% και συγκεντρώνει 16 έδρες
  • Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία εκτιμάται πως μπορεί να συγκεντρώσει από 3,8% έως 4,5% με μέση τιμή το 5,2% και συγκεντρώνει 14 έδρες
  • Η Φωνή Λογικής εκτιμάται πως μπορεί να συγκεντρώσει από 3% έως 4% με μέση τιμή το 3,5% και συγκεντρώνει 11 έδρες
  • Η Συμμαχία Ελλήνων εκτιμάται πως μπορεί να συγκεντρώσει από 3% έως 4% με μέση τιμή το 3,5% και συγκεντρώνει 11 έδρες.
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Στην παράσταση νίκης η ΝΔ συγκεντρώνει 57,9%, η ΕΛΑΣ 7% και το ΠΑΣΟΚ 5%.

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Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με 27,4% ακολουθεί ο κανένας με 26,5%, ο Αλέξης Τσίπρας με 13,1% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,1%.

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Το κριτήριο ψήφου

Το 35,6% θα ψηφίσει με κριτήριο την εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου, το 35,1% με κριτήριο την ανάγκη για αλλαγή, το 27,1% με κριτήριο την ανάγκη σταθερότητας, το 26,4% με κριτήριο την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό σύστημα και το 16,4% με κριτήριο το πρόσωπο του αρχηγού/υποψήφιου πρωθυπουργού.

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Τα σοβαρότερα προβλήματα

Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για το 59% των ερωτηθέντων και ακολουθούν η οικονομία εν συνόλω με 27,2%, η ενεργειακή κρίση με 21,2%, η διαφθορά με 13,3%, τα εθνικά θέματα με 11,9%, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 11,3%, η κατάσταση στην παιδεία με 11,3% και το ύψος των εισοδημάτων με 9,8%.

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Η ακρίβεια

Το 50,4% απαντά πως η συνεχιζόμενη ακρίβεια οφείλεται στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενώ το 25,9% εκτιμά πως είναι συνδυασμός κυβερνητικής αδυναμίας και εξωγενών παραγόντων. Το 22% απαντά πως η ακρίβεια οφείλεται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες.

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Το 60,3% κρίνει θετικά ή πολύ θετικά τις 120 δόσεις, μέτρο που ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός (το 32,9% το κρίνει αρνητικά), ενώ το 55,6% κρίνει θετικά τη θεσμοθέτηση αυστηρότερων όρων για τους servicers (το 34,2% το κρίνει αρνητικά).

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Το 53,6% κρίνει θετικά τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο (το 41,7% την κρίνει αρνητικά), ενώ το 43,8% κρίνει θετικά την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (το 50,8% την κρίνει αρνητικά).

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Το 34,1% σκοπεύει να περιορίσει το χρόνο θέρμανσης του σπιτιου του το χειμώνα αρκετά, το 26,8% πολύ, το 20,8% λίγο. Στον αντίποδα το 16,7% σκοπεύει να μην περιορίσει το χρόνο θέρμανσης του σπιτιού του.

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Το 31,9% σκοπεύει να περιορίσει αρκετά τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο, το 24% πολύ, το 19,4% λίγο, ενώ το 17,9% δεν θα περιορίσει τις μετακινήσεις του με αυτοκίνητο.

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Συνολικά, το 76,2% απαντά πως η κυβέρνηση καθυστερεί να λάβει μέτρα, την ώρα που το 21% είναι ικανοποιημένο από τον χρόνο ανακοίνωσης των πρωτοβουλιών.

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Συνολικότερα, το 58,7% απαντά πως χρειάζεται συνολική αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην ενεργειακή κρίση, ενώ το 37,7% εκτιμά πως μια χώρα μπορεί να διαχειριστεί την κρίση μόνη της.

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Για φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνηση

Το 54% απαντά πως οι τοποθετήσεις στελεχών της ΝΔ περί αλαζονείας (Ντόρα Μπακογιάννη, Κώστας Μπακογιάννης) στην κυβέρνηση δεν είναι υπερβολικές, ενώ το 38% τις κρίνει ως υπερβολικές.

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Η επίσκεψη Ρούμπιο

Το 48,6% (77,7% ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ και 63,6% ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ) απαντά πως η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις, ενώ το 47% εκτιμά πως δεν τις ενίσχυσε.

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Επιπρόσθετα, το 55,9% (83,2% ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ, 75,8% ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ) απαντά πως η ενεργειακή συμμαχία με τις ΗΠΑ (Κάθετος Διάδρομος, γεωτρήσεις) ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια, ενώ το 40% διαφωνεί με αυτή τη διαπίστωση.

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